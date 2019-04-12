Bekir Ağırdır

TARİH
12 Nisan 2019
Partiler ittifaka mecburlardı ve önümüzdeki dönem bu mecburiyet daha da güçlenecekDevamını Oku
TARİH
11 Nisan 2019
İttifak olmayan illerin tek kazananı MHPDevamını Oku
TARİH
10 Nisan 2019
AK Parti seçmeninin muhalefet blokuna geçmekten daha çok sandığa gitmeyerek tepkisini gösterdiği anlaşılıyorDevamını Oku
TARİH
09 Nisan 2019
Moral üstünlük ilk kez muhalif bloka geçtiDevamını Oku
TARİH
19 Nisan 2018
İktidar bloku 'kaos mu, düzen mi' ikileminde toplumun düzeni tercih edeceğini hesaplıyorDevamını Oku
TARİH
18 Nisan 2018
"Tek kelimeye yüklenen çok sayıda anlamdan ve siyasi talepten bahsediyoruz"Devamını Oku
TARİH
17 Nisan 2018
"Gri alandakiler Türkiye'nin en büyük partisi"Devamını Oku
TARİH
30 Nisan 2017
Toplumun yüzde 51,4’ünü ve 48,6’sını, Türk’ünü Kürt’ünü, sekülerini muhafazakârını ayrı ayrı değil, toplumu kucaklayan bir tahayyülden düşünmek gerekiyorDevamını Oku
TARİH
29 Nisan 2017
Türkiye bir demokrasi krizi yaşıyorDevamını Oku
TARİH
28 Nisan 2017
16 Nisan’ın sonuçlarını okumak için iki harita…Devamını Oku
TARİH
27 Nisan 2017
Potansiyel “evet” oylarında asıl kayıp MHP’de, MHP'den AK Parti'ye kayış da var...Devamını Oku
TARİH
14 Haziran 2016
Güvenlik talebi ulus devleti, ulus devlet şovenliği besliyor...Devamını Oku
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