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Bekir Ağırdır

bagirdir@gmail.com

TARİH

12 Nisan 2019

MHP’nin siyasetteki özgül ağırlığı daha da artacak

Partiler ittifaka mecburlardı ve önümüzdeki dönem bu mecburiyet daha da güçlenecek

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TARİH

11 Nisan 2019

Partisini sorgulayan AK Parti seçmeninin gittiği adres MHP oldu

İttifak olmayan illerin tek kazananı MHP

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TARİH

10 Nisan 2019

İktidar bloku seçmeni rahatsız ve partilerini sorgulamaya başladı

AK Parti seçmeninin muhalefet blokuna geçmekten daha çok sandığa gitmeyerek tepkisini gösterdiği anlaşılıyor

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TARİH

09 Nisan 2019

İktidar bloku seçmeni İstanbul'u kaybettiğini kabullendi

Moral üstünlük ilk kez muhalif bloka geçti

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TARİH

19 Nisan 2018

Küresel ara buzul dönem

İktidar bloku 'kaos mu, düzen mi' ikileminde toplumun düzeni tercih edeceğini hesaplıyor

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TARİH

18 Nisan 2018

Kentlileşmiş, dönüşmüş toplum

"Tek kelimeye yüklenen çok sayıda anlamdan ve siyasi talepten bahsediyoruz"

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TARİH

17 Nisan 2018

Kimliklere sıkışmış ve kutuplaşmış siyasi zeminde bir Türkiye fotoğrafı: En büyük parti gri alandakiler!

"Gri alandakiler Türkiye'nin en büyük partisi"

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TARİH

30 Nisan 2017

Referandumun ardından Türkiye’yi yeniden düşünmek

Toplumun yüzde 51,4’ünü ve 48,6’sını, Türk’ünü Kürt’ünü, sekülerini muhafazakârını ayrı ayrı değil, toplumu kucaklayan bir tahayyülden düşünmek gerekiyor

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TARİH

29 Nisan 2017

Anayasa değişikliği karmaşık sorunlara ne kadar çözüm üretecek?

Türkiye bir demokrasi krizi yaşıyor

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TARİH

28 Nisan 2017

Referandumda sonuç ile tabloyu belirleyen küresel ve yerel dinamikler

16 Nisan’ın sonuçlarını okumak için iki harita…

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TARİH

27 Nisan 2017

Referandumda sonucu ve tabloyu neler belirledi?

Potansiyel “evet” oylarında asıl kayıp MHP’de, MHP'den AK Parti'ye kayış da var...

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TARİH

14 Haziran 2016

Dünya nereye?

Güvenlik talebi ulus devleti, ulus devlet şovenliği besliyor...

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