Candan Yıldız

TARİH
25 Ağustos 2019
Rize-Fındıklı'da (Viçe) 25 yıl aradan sonra CHP'nin kazanmasında imzası olan, Terzi Fikri efsanesiyle büyümüş Ercüment Şahin Çervatoğlu, 'Yeşil Altın, Gümüş Deniz' festivali dolayısı ile gittiğimiz ilçede T24'e konuştuDevamını Oku
TARİH
21 Ağustos 2013
Başkanlık Konseyi'nin işlevi ne olacak? Kadınların eşit temsilini sağlayacak bu tasarruf örgüt içinde özerk bir yapıya sahip KJB tarafından nasıl okunuyor? Siyasal güç kazanmanın zemini haline dönüşen Rojava'daki gelişmeleri Kandil nasıl okuyor? Hükümetin adımları nasıl yorumlanıyor?Devamını Oku
TARİH
09 Haziran 2013
Gezi direnişi 13. gününde. Hükümetle, Gezi Koordinasyonu arasında görüşmeler tıkanmış görünüyorDevamını Oku
TARİH
02 Haziran 2013
‘Gezi Parkı, dindarların kapitalizmin tapınaklarını inşa etme ısrarıdır’Devamını Oku
TARİH
28 Mayıs 2013
Barış ve Demokrasi Konferansı’ndan notlar...Devamını Oku
TARİH
19 Mayıs 2013
Geri çekilenlerin “geride bıraktıklarımız” burukluğu Kürt sorununun derinliğinde gizli… Belki de bu yüzden “zor ikna olduk” diyorlarDevamını Oku
TARİH
14 Mayıs 2013
Dağlardaydık kalabalık bir gazeteci grubuyla. Zira 8 Mayıs’ta çekilmeye başlayan PKK’lı gruplardan ilkinin sınırdan girişini izleyecektikDevamını Oku
TARİH
08 Mayıs 2013
Köyün delisidir gerçeğe en yakın olanı korkusuzca hesapsızca söyleyiveren...Devamını Oku
TARİH
01 Mayıs 2013
Geri çekilme 8 Mayıs’ta başlayacak. Müzakere sürecinin en kritik aşaması olan bu dönemde başka ülkeler kaynaklı provokasyon ihtimalleri çok konuşuluyorDevamını Oku
TARİH
23 Nisan 2013
Ateşkes devrede ve işliyor gibi... Silahların susmasının garantiye alınması için geri çekilme önümüzdeki günlerde başlayacak.Devamını Oku
TARİH
10 Nisan 2013
Müzakere desek de mi yorumlasak? Yoksa “çözüm süreci” deyip sorunun yıllar içinde yarattığı tahribatı mı örtsek?Devamını Oku
TARİH
25 Mart 2013
Saddam’ın devrileceğini bilen Turgut Özal, Saddam sonrası Irak’ta ön alabilmek için Irak Kürtleri ile birleşmeyi canı gönülden istedi egemen devlet vasfını yitirmedenDevamını Oku
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