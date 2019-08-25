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Candan Yıldız

cyildiz@t24.com.tr

TARİH

25 Ağustos 2019

Fatsa'dan Fındıklı'ya 'Fikri' takip

Rize-Fındıklı'da (Viçe) 25 yıl aradan sonra CHP'nin kazanmasında imzası olan, Terzi Fikri efsanesiyle büyümüş Ercüment Şahin Çervatoğlu, 'Yeşil Altın, Gümüş Deniz' festivali dolayısı ile gittiğimiz ilçede T24'e konuştu

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TARİH

21 Ağustos 2013

Avesta: 40 yıl savaşsak varacağımız nokta çözüm süreci olacak

Başkanlık Konseyi'nin işlevi ne olacak? Kadınların eşit temsilini sağlayacak bu tasarruf örgüt içinde özerk bir yapıya sahip KJB tarafından nasıl okunuyor? Siyasal güç kazanmanın zemini haline dönüşen Rojava'daki gelişmeleri Kandil nasıl okuyor? Hükümetin adımları nasıl yorumlanıyor?

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TARİH

09 Haziran 2013

Sırrı Süreyya: Kahraman olarak simgeleşmekten rahatsızım, ben görevimi yaptım

Gezi direnişi 13. gününde. Hükümetle, Gezi Koordinasyonu arasında görüşmeler tıkanmış görünüyor

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TARİH

02 Haziran 2013

Diyarbakır’daki 1. Ortadoğu Kadın Konferansı’nda: AKP kendi kuyusunu kazıyor

‘Gezi Parkı, dindarların kapitalizmin tapınaklarını inşa etme ısrarıdır’

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TARİH

28 Mayıs 2013

Ertuğrul Kürkçü: BDP ve Kürtlere sallanan hassasiyeti yadırgıyorum, ayıp!

Barış ve Demokrasi Konferansı’ndan notlar...

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TARİH

19 Mayıs 2013

Dağdan Erbil’e bakmak…

Geri çekilenlerin “geride bıraktıklarımız” burukluğu Kürt sorununun derinliğinde gizli… Belki de bu yüzden “zor ikna olduk” diyorlar

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TARİH

14 Mayıs 2013

'Barışa emanet olun' eşliğinde ilk giriş…

Dağlardaydık kalabalık bir gazeteci grubuyla. Zira 8 Mayıs’ta çekilmeye başlayan PKK’lı gruplardan ilkinin sınırdan girişini izleyecektik

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TARİH

08 Mayıs 2013

Kapitalizm öldürür mü yaşatır mı?

Köyün delisidir gerçeğe en yakın olanı korkusuzca hesapsızca söyleyiveren...

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TARİH

01 Mayıs 2013

Barış her şeyi affeder mi? Bir Kuzey İrlanda örneği

Geri çekilme 8 Mayıs’ta başlayacak. Müzakere sürecinin en kritik aşaması olan bu dönemde başka ülkeler kaynaklı provokasyon ihtimalleri çok konuşuluyor

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TARİH

23 Nisan 2013

Haber cinayetlerinin arşivleri açılsın!

Ateşkes devrede ve işliyor gibi... Silahların susmasının garantiye alınması için geri çekilme önümüzdeki günlerde başlayacak.

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TARİH

10 Nisan 2013

Barış süreci nasıl gidiyor?

Müzakere desek de mi yorumlasak? Yoksa “çözüm süreci” deyip sorunun yıllar içinde yarattığı tahribatı mı örtsek?

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TARİH

25 Mart 2013

Özal’ın hayali gerçek mi oluyor?

Saddam’ın devrileceğini bilen Turgut Özal, Saddam sonrası Irak’ta ön alabilmek için Irak Kürtleri ile birleşmeyi canı gönülden istedi egemen devlet vasfını yitirmeden

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