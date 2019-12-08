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Selçuk Demirel

selcuk.demirel@t24.com.tr

TARİH

08 Aralık 2019

Selçuk Demirel çiziyor...

Trump hacıyatmaz

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TARİH

05 Aralık 2019

Selçuk Demirel çiziyor...

Yalan dolan

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TARİH

04 Aralık 2019

Selçuk Demirel çiziyor...

Kadına şiddet

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TARİH

12 Ekim 2019

Selçuk Demirel çiziyor...

"Ekonomi-Politik"

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TARİH

27 Eylül 2019

Selçuk Demirel çiziyor...

Trumpland

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TARİH

26 Eylül 2019

Selçuk Demirel çiziyor...

Nasıl yapmalı?

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TARİH

25 Eylül 2019

Selçuk Demirel çiziyor...

Selçuk Demirel, T24 için çizdi

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TARİH

24 Eylül 2019

Selçuk Demirel çiziyor...

Dolambaç

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TARİH

21 Eylül 2019

Selçuk Demirel çiziyor...

Sahte haber...

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TARİH

20 Eylül 2019

Selçuk Demirel çiziyor...

Silah tacirleri

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TARİH

19 Eylül 2019

Selçuk Demirel çiziyor

Suudi Arabistan, aylardır Yemen'i bombalıyor...

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TARİH

08 Ağustos 2019

Ekonomi-Politik

Selçuk Demirel, T24 için çizdi

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