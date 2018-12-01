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Sencer Ayata

sencer.ayata@t24.com.tr

TARİH

01 Aralık 2018

“Dış güçler, kuşatma ve büyük oyun” söylemi; ne ölçüde gerçek ne ölçüde propaganda?

AKP, 'dış güçler' söylemi ile yeni mağduriyetler yaratıyor, otoriterleşmeye bahane bulunuyor

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TARİH

08 Eylül 2018

Demokrasinin durumu: Dünyada ilerleme, Türkiye'de gerileme!

IDEA raporuna göre, demokrasinin beş boyutunun hepsinde birden düşüş gösteren tek ülke Türkiye

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TARİH

31 Mart 2018

Son örnek Zuhal Olcay; Türkiye'de yaygınlaşan ihbar kültürü

Türkiye’de iktidarı elinde tutanların iktidarı kaybetme endişesi arttıkça resmi kurumlar tarafından sağlanan istihbarat yetersiz görülmeye başlandı

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TARİH

06 Ocak 2018

Eğitim sistemi ve kaybolan geleceğimiz

Türkiye’de yoksulluğun en önemli kaynağı, annenin eğitimsiz olmasıdır

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TARİH

09 Aralık 2017

Manevi kalkınma iddiasından toplumsal çöküntüye; AKP tarzı muhafazakârlığın sonuçları

AKP’nin toplumsal sorunları çözme yöntemi, kendine özgü bir gelenek ve din anlayışı doğrultusunda denetleme ve baskı altına alma yönünde olmuştur

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TARİH

31 Ekim 2017

Türkiye’de yolsuzluk nasıl yapısallaştı?

Otoriterleşme sürecinde yolsuzluğun denetlenmesini sağlayan siyasi, hukuki, idari ve cezai altyapı büyük ölçüde tahrip edildi

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TARİH

22 Eylül 2017

‘Aday ittifakı’ yeterli mi; başkanlık seçimlerinde muhalefetin başarısı hangi koşullara bağlı?

İktidarın tutucu otoriter boyunduruğu çatlamaya yüz tuttu

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TARİH

21 Ağustos 2017

“Parti devlet”in krizi: AKP neden yeni bir devlet kuramaz?

Sekiz başlıkta, AKP'nin hazırlayıp derinleştirdiği devlet krizi…

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TARİH

05 Ağustos 2017

Gençler, AKP’den neden kopuyor?

Bugünün gençleri dünkülerden niye farklı, gençliğin eğilimleri neler, AKP iktidarı ne yapıyor?

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TARİH

06 Nisan 2017

“Hayır Hareketi”

“Hayır Hareketi” hangi kesimleri barındırıyor, kimler destek veriyor, nasıl örgütleniyor, görünürlükleri neden zayıf?

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TARİH

22 Mart 2017

Rejim otoriterleştikçe insanların birbirine, kurumlara ve sisteme duyduğu güven dibe vuruyor!

Güven erozyonunun nedenleri ne, güven inşası için ne yapmalı?

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TARİH

01 Mart 2017

AKP ‘vesayet’ten ne anlıyor; 16 Nisan'da demokrasi mi oylanacak, maskeli otoriterlik mi?

AKP; kurumsal denetim, hukuk devleti, demokrasi ve cumhuriyeti de ‘vesayet’ olarak görüyor

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