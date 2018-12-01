Sencer Ayata

TARİH
01 Aralık 2018
AKP, 'dış güçler' söylemi ile yeni mağduriyetler yaratıyor, otoriterleşmeye bahane bulunuyorDevamını Oku
TARİH
08 Eylül 2018
IDEA raporuna göre, demokrasinin beş boyutunun hepsinde birden düşüş gösteren tek ülke TürkiyeDevamını Oku
TARİH
31 Mart 2018
Türkiye’de iktidarı elinde tutanların iktidarı kaybetme endişesi arttıkça resmi kurumlar tarafından sağlanan istihbarat yetersiz görülmeye başlandıDevamını Oku
TARİH
06 Ocak 2018
Türkiye’de yoksulluğun en önemli kaynağı, annenin eğitimsiz olmasıdırDevamını Oku
TARİH
09 Aralık 2017
AKP’nin toplumsal sorunları çözme yöntemi, kendine özgü bir gelenek ve din anlayışı doğrultusunda denetleme ve baskı altına alma yönünde olmuşturDevamını Oku
TARİH
31 Ekim 2017
Otoriterleşme sürecinde yolsuzluğun denetlenmesini sağlayan siyasi, hukuki, idari ve cezai altyapı büyük ölçüde tahrip edildiDevamını Oku
TARİH
22 Eylül 2017
İktidarın tutucu otoriter boyunduruğu çatlamaya yüz tuttuDevamını Oku
TARİH
21 Ağustos 2017
Sekiz başlıkta, AKP'nin hazırlayıp derinleştirdiği devlet krizi…Devamını Oku
TARİH
05 Ağustos 2017
Bugünün gençleri dünkülerden niye farklı, gençliğin eğilimleri neler, AKP iktidarı ne yapıyor?Devamını Oku
TARİH
06 Nisan 2017
“Hayır Hareketi” hangi kesimleri barındırıyor, kimler destek veriyor, nasıl örgütleniyor, görünürlükleri neden zayıf?Devamını Oku
TARİH
22 Mart 2017
Güven erozyonunun nedenleri ne, güven inşası için ne yapmalı?Devamını Oku
TARİH
01 Mart 2017
AKP; kurumsal denetim, hukuk devleti, demokrasi ve cumhuriyeti de ‘vesayet’ olarak görüyorDevamını Oku
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