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Hakan Aksay

aksayhakan@gmail.com

TARİH

29 Ağustos 2019

Dondurma bedava, limuzin hediye: Yaşasın Türk-Rus ilişkileri!..

Ne kadar da askerîleşmişti ilişkiler! Füze al, uçak al, helikopter al! Dön dolaş Suriye savaşına gel!

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TARİH

14 Ağustos 2019

Kurban Bayramı’nın dört günü: Umut, ölüm, cenaze ve hayat

“Ölümü küçümseme, seve seve karşıla onu, çünkü o da doğanın istediği şeylerden biridir. Öyleyse us yürüten insana özgü olan; ölüm karşısında ne yüzeysel, ne düşman, ne öfkeli olmak, onu yaşamın doğal olgularından biri olarak beklemektir.”

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TARİH

04 Haziran 2019

Nâzım, Moskova, T24 ve dört fotoğraf karesi

Moskova’da Nâzım etkinlikleri başladığında başka bir iktidar vardı. Anma geleneği sürüyor. Başka siyasiler de sahneden çıkacaklar. Ölümsüz olan gerçek sanattır, büyük şairlerdir...

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TARİH

17 Mayıs 2019

Ne güzel başbakanımızdın sen, Binali Abi!..

Bazı muhaliflerin sempatik bulduğu Binali Yıldırım, kendisinden çok daha fazla eleştirilere hedef olan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç gibi insanlara göre daha cesaretsizdir

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TARİH

26 Nisan 2019

Çocukluk aşkım, arkadaşım, sırdaşım

Bir gün aşksız, yapayalnız ve kupkuru kalırsan, eski ve küçük aşklar işine yarayabilir... Ben bunu parlak kırmızı gelinciklerden öğrendim...

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TARİH

19 Nisan 2019

İmamoğlu mazbatayı aldı ama devrim falan olmadı, İstanbul fethedilmedi, ‘hürriyet kavgası’ kazanılmadı

İmamoğlu’nun kazanmasını Kurtuluş Savaşı’na benzetenler, onunla Atatürk’ü zorlama montajlarla el sıkıştıranlar, 17 Nisan'ı 'İstanbul’un AKP’den kurtuluşu' ilan edenler çoğaldı...

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TARİH

12 Nisan 2019

Sayın Sadi Güven, Gladyatör filminin 141. dakikasını izlediniz mi?

Acaba Quintus neden tavrını değiştirdi? İktidarın sonunu hissettiğinden mi? Maximus’u destekleyen halkın tepkisinden korktuğu için mi?

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TARİH

29 Mart 2019

Erdoğan küskün muhalifleri oy kullanmaya ikna etti

Gücünün sınırlarını anlayan muhalefet, en başa 'hata yapmamayı' koyuyor; iktidara puan kazandıracak pozisyonlardan uzak duruyor

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TARİH

15 Mart 2019

Vedalaşma zamanı...

Ne zamandır bu yazıyı yazmaya elim gitmedi. Durmadan erteledim. Çünkü son noktayla veda tamamlanacaktı...

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TARİH

22 Şubat 2019

Erdoğan’ın ‘zırhlı araba’ merakı, Putin’in dalga geçen cevabı

Erdoğan'in bineceği siyah minibüsü göstererek Putin'e 'Zırhlı mı bu?' demesi ne anlama geliyor acaba? Ya Putin'in gülerek 'Bölge zırhlı' diye cevap vermesi?

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TARİH

07 Şubat 2019

Öykü Arin’in öyküsü veya bir insana hayat verirken biraz daha insan olmak...

Öykü Arin olayı dil, din, ırk, millet, siyaset demeden, yalnızca 'insan' olduğumuz için dayanışma gösterebileceğimizi hatırlattı

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TARİH

01 Şubat 2019

Trump’ın tanrısı, İsmet Yılmaz’ın cenneti

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, 'Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi' demiş. İsmet Yılmaz bu konuyu nasıl yorumlar acaba?

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