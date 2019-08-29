Hakan Aksay

TARİH
29 Ağustos 2019
Ne kadar da askerîleşmişti ilişkiler! Füze al, uçak al, helikopter al! Dön dolaş Suriye savaşına gel!Devamını Oku
TARİH
14 Ağustos 2019
“Ölümü küçümseme, seve seve karşıla onu, çünkü o da doğanın istediği şeylerden biridir. Öyleyse us yürüten insana özgü olan; ölüm karşısında ne yüzeysel, ne düşman, ne öfkeli olmak, onu yaşamın doğal olgularından biri olarak beklemektir.”Devamını Oku
TARİH
04 Haziran 2019
Moskova’da Nâzım etkinlikleri başladığında başka bir iktidar vardı. Anma geleneği sürüyor. Başka siyasiler de sahneden çıkacaklar. Ölümsüz olan gerçek sanattır, büyük şairlerdir...Devamını Oku
TARİH
17 Mayıs 2019
Bazı muhaliflerin sempatik bulduğu Binali Yıldırım, kendisinden çok daha fazla eleştirilere hedef olan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç gibi insanlara göre daha cesaretsizdirDevamını Oku
TARİH
26 Nisan 2019
Bir gün aşksız, yapayalnız ve kupkuru kalırsan, eski ve küçük aşklar işine yarayabilir... Ben bunu parlak kırmızı gelinciklerden öğrendim...Devamını Oku
TARİH
19 Nisan 2019
İmamoğlu’nun kazanmasını Kurtuluş Savaşı’na benzetenler, onunla Atatürk’ü zorlama montajlarla el sıkıştıranlar, 17 Nisan'ı 'İstanbul’un AKP’den kurtuluşu' ilan edenler çoğaldı...Devamını Oku
TARİH
12 Nisan 2019
Acaba Quintus neden tavrını değiştirdi? İktidarın sonunu hissettiğinden mi? Maximus’u destekleyen halkın tepkisinden korktuğu için mi?Devamını Oku
TARİH
29 Mart 2019
Gücünün sınırlarını anlayan muhalefet, en başa 'hata yapmamayı' koyuyor; iktidara puan kazandıracak pozisyonlardan uzak duruyorDevamını Oku
TARİH
15 Mart 2019
Ne zamandır bu yazıyı yazmaya elim gitmedi. Durmadan erteledim. Çünkü son noktayla veda tamamlanacaktı...Devamını Oku
TARİH
22 Şubat 2019
Erdoğan'in bineceği siyah minibüsü göstererek Putin'e 'Zırhlı mı bu?' demesi ne anlama geliyor acaba? Ya Putin'in gülerek 'Bölge zırhlı' diye cevap vermesi?Devamını Oku
TARİH
07 Şubat 2019
Öykü Arin olayı dil, din, ırk, millet, siyaset demeden, yalnızca 'insan' olduğumuz için dayanışma gösterebileceğimizi hatırlattıDevamını Oku
TARİH
01 Şubat 2019
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, 'Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi' demiş. İsmet Yılmaz bu konuyu nasıl yorumlar acaba?Devamını Oku
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