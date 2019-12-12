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Zeynel Lüle

zeynellule@gmail.com

TARİH

12 Aralık 2019

İngiltere’nin 'kader' seçimi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması, (Brexit) ya da ülkenin bir kez daha referanduma gitmesi süreci, bu seçim sonucunda belli olacak

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TARİH

07 Aralık 2019

Macron’u kriz getirdi, kriz götürecek

Kriz yaşayan Fransa'da bu seçimin sorunu çözmeyeceği ve bu seçimle Fransa'nın daha da büyük krizlere gebe olduğu görünüyordu. Öyle de oldu

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TARİH

03 Aralık 2019

AB ile sorun, içe de dışa da yansıyor

ABD, Rusya ve Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerini, AB hedefini koruyan ve bu hedefe yönelik adımlar atan bir Türkiye'nin daha 'güçlü' kuracağı kesin. Bu hedeften vazgeçmiş bir Türkiye'nin ise iç siyasal düzeninde de, demokrasiden de hızla uzaklaşacağı çok net görüldü

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TARİH

28 Kasım 2019

Berlin-Ankara hattında Çiçerolar…

Almanya'nın en büyük korkusu, MİT elemanlarının bir şekilde Alman kurum ve kuruluşlarının içine sızmaları… Yani bir anlamda Berlin'in korkusu, Türk istihbaratının Alman Devleti'nin içine yuvalanması…

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TARİH

22 Kasım 2019

AB vizesi kalkıyordu ama…

Davutoğlu'nun istifaya zorlanması, Erdoğan'ın Eyüp çıkışı ve Ankara'nın vize kriterleri konusunda verilen sözlerin, en tepedeki ağızdan yerine getirilmeyeceğini açıklaması, vize konusunu Brüksel gündeminden tamamen kaldırdı

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TARİH

19 Kasım 2019

Türkiye’yi ABD yaptırımından Moskova kurtarır

Gelen kulis bilgileri, Rusya'nın S-400'lerle ilgili 'esnek' davranabileceği, şimdiye kadar gerek maddi, gerekse manevi olarak alacağını aldığı, NATO'yu sarstığı, hatta yıprattığı, bu nedenle ABD yaptırımlarından Türkiye'nin kurtulmasını Moskova'nın sağlayacağı yönünde…

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TARİH

10 Kasım 2019

Ben Atatürk'ün 'Can Yoldaşı'nın torunuyum

En büyük zenginliği, 'İstiklal Madalyası' ile Atatürk'ün ona verdiği ve ömrü boyunca koynunda taşıdığı 'Sadakat Vesikası' idi…

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TARİH

05 Kasım 2019

Vatansız IŞİD’liler…

ABD ile yapılan mutabakat ile IŞİD sorunu tamamen Türkiye’nin sorumluluğuna bırakıldı

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TARİH

31 Ekim 2019

AİHM’in hükmü ve soykırım kavramı

AİHM, parlamentoların ‘Ermeni Soykırımı’ tasarılarının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını, siyasetçilerin bir mahkeme kararı olmadan soykırım kavramını içeren bir hükme varamayacaklarını söylüyor

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TARİH

22 Ekim 2019

Soçi, Şam ve Ankara’yı yakınlaştırır mı?

Adana Mutabakatı'nın devamı için Şam ve Ankara’nın yeniden görüşmeye başlaması gerekiyor

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TARİH

24 Eylül 2019

AB’nin ‘Yeşil Pasaport’ sıkıntısı

Türkiye’de son yıllarda yeşil ve diplomatik pasaport hakkı tanınan kişilerin kapsamının çok genişletilmiş olması nedeniyle dikkatler sınırlardan giriş yapan Yeşil Pasaportlu Türk vatandaşlarına çevrildi

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TARİH

20 Eylül 2019

Vizeler, sığınmacılar ve demokrasi

Kilit konu, 'Terörle Mücadele' konusu ve bu konuda Türkiye'nin fikir beyanını, düşüncelerin dile getirilmesini terör suçu kapsamında saymayacağına yönelik yasa değişikliği…

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