Zeynel Lüle

TARİH
12 Aralık 2019
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması, (Brexit) ya da ülkenin bir kez daha referanduma gitmesi süreci, bu seçim sonucunda belli olacakDevamını Oku
TARİH
07 Aralık 2019
Kriz yaşayan Fransa'da bu seçimin sorunu çözmeyeceği ve bu seçimle Fransa'nın daha da büyük krizlere gebe olduğu görünüyordu. Öyle de olduDevamını Oku
TARİH
03 Aralık 2019
ABD, Rusya ve Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerini, AB hedefini koruyan ve bu hedefe yönelik adımlar atan bir Türkiye'nin daha 'güçlü' kuracağı kesin. Bu hedeften vazgeçmiş bir Türkiye'nin ise iç siyasal düzeninde de, demokrasiden de hızla uzaklaşacağı çok net görüldüDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2019
Almanya'nın en büyük korkusu, MİT elemanlarının bir şekilde Alman kurum ve kuruluşlarının içine sızmaları… Yani bir anlamda Berlin'in korkusu, Türk istihbaratının Alman Devleti'nin içine yuvalanması…Devamını Oku
TARİH
22 Kasım 2019
Davutoğlu'nun istifaya zorlanması, Erdoğan'ın Eyüp çıkışı ve Ankara'nın vize kriterleri konusunda verilen sözlerin, en tepedeki ağızdan yerine getirilmeyeceğini açıklaması, vize konusunu Brüksel gündeminden tamamen kaldırdıDevamını Oku
TARİH
19 Kasım 2019
Gelen kulis bilgileri, Rusya'nın S-400'lerle ilgili 'esnek' davranabileceği, şimdiye kadar gerek maddi, gerekse manevi olarak alacağını aldığı, NATO'yu sarstığı, hatta yıprattığı, bu nedenle ABD yaptırımlarından Türkiye'nin kurtulmasını Moskova'nın sağlayacağı yönünde…Devamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
En büyük zenginliği, 'İstiklal Madalyası' ile Atatürk'ün ona verdiği ve ömrü boyunca koynunda taşıdığı 'Sadakat Vesikası' idi…Devamını Oku
TARİH
05 Kasım 2019
ABD ile yapılan mutabakat ile IŞİD sorunu tamamen Türkiye’nin sorumluluğuna bırakıldıDevamını Oku
TARİH
31 Ekim 2019
AİHM, parlamentoların ‘Ermeni Soykırımı’ tasarılarının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını, siyasetçilerin bir mahkeme kararı olmadan soykırım kavramını içeren bir hükme varamayacaklarını söylüyorDevamını Oku
TARİH
22 Ekim 2019
Adana Mutabakatı'nın devamı için Şam ve Ankara’nın yeniden görüşmeye başlaması gerekiyorDevamını Oku
TARİH
24 Eylül 2019
Türkiye’de son yıllarda yeşil ve diplomatik pasaport hakkı tanınan kişilerin kapsamının çok genişletilmiş olması nedeniyle dikkatler sınırlardan giriş yapan Yeşil Pasaportlu Türk vatandaşlarına çevrildiDevamını Oku
TARİH
20 Eylül 2019
Kilit konu, 'Terörle Mücadele' konusu ve bu konuda Türkiye'nin fikir beyanını, düşüncelerin dile getirilmesini terör suçu kapsamında saymayacağına yönelik yasa değişikliği…Devamını Oku
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