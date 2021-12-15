Uğur Gürses

TARİH
15 Aralık 2021
Türkiye, geçmişte hiç tanık olmadığı çok farklı bir kriz tüneline girmiş durumda. Kartopu gibi bir enflasyon dalgası, devamında da sert bir ekonomik durgunluğa doğru ilerliyoruzDevamını Oku
TARİH
09 Aralık 2021
"Ulusal paranızı basan kuruma 'bal kavanozu' muamelesi yaparsanız hem paranız değer kaybediyor hem de bu kurumu bilanço zararına sokarak büyük bir itibar kaybı yaratıyorsunuz"Devamını Oku
TARİH
06 Aralık 2021
Parası hızla değer kaybeden bir ülkede neler olursa öyle oluyor. Döviz ve altına kaçış yanında, kurların hızlanmasıyla beraber küçük çaplı bir ‘mala hücum’ yaşanıyor.Devamını Oku
TARİH
02 Aralık 2021
Merkez Bankası'nın açıkladığı para ve kredi verilerinde dikkat çeken noktalar…Devamını Oku
TARİH
30 Kasım 2021
Tarım sektöründe, ürün hasadının yapıldığı bir dönemde yüzde 5.9'luk küçülme oldu. 2001'den bu yana üçüncü çeyrekte bu denli bir küçülme olmamış tarım kesimindeDevamını Oku
TARİH
29 Kasım 2021
Zam dalgası altında geçim sıkıntısına düşen halka anlatılan hikâye yine raftan indirilen “dış güçler” retoriği oldu. Ankara siyasetinin işleri berbat ettiğinde koşarak yaslandığı “öğrenilmiş çaresizlik” budurDevamını Oku
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