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Uğur Gürses

ugur.gurses@gmail.com

TARİH

15 Aralık 2021

Benzersiz ve 'ağır çekimde' yaşadığımız bir kriz

Türkiye, geçmişte hiç tanık olmadığı çok farklı bir kriz tüneline girmiş durumda. Kartopu gibi bir enflasyon dalgası, devamında da sert bir ekonomik durgunluğa doğru ilerliyoruz

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TARİH

09 Aralık 2021

128 milyar doların faturası: Merkez Bankası zararda

"Ulusal paranızı basan kuruma 'bal kavanozu' muamelesi yaparsanız hem paranız değer kaybediyor hem de bu kurumu bilanço zararına sokarak büyük bir itibar kaybı yaratıyorsunuz"

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TARİH

06 Aralık 2021

TÜİK’in ‘final sınavı’ 3 Ocak’ta

Parası hızla değer kaybeden bir ülkede neler olursa öyle oluyor. Döviz ve altına kaçış yanında, kurların hızlanmasıyla beraber küçük çaplı bir ‘mala hücum’ yaşanıyor.

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TARİH

02 Aralık 2021

Faiz indirimi ve ulusal paranın serbest düşüşe bırakılmasıyla finansal istikrarın nasıl bozulabileceğine dair iki örnek

Merkez Bankası'nın açıkladığı para ve kredi verilerinde dikkat çeken noktalar…

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TARİH

30 Kasım 2021

TÜİK'in açıkladığı büyüme oranının analizi: Sanayi, ihracat, tarım ve hizmet sektörlerinde neler oluyor?

Tarım sektöründe, ürün hasadının yapıldığı bir dönemde yüzde 5.9'luk küçülme oldu. 2001'den bu yana üçüncü çeyrekte bu denli bir küçülme olmamış tarım kesiminde 

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TARİH

29 Kasım 2021

Ankara’nın ‘öğrenilmiş çaresizliği’

 Zam dalgası altında geçim sıkıntısına düşen halka anlatılan hikâye yine raftan indirilen “dış güçler” retoriği oldu. Ankara siyasetinin işleri berbat ettiğinde koşarak yaslandığı “öğrenilmiş çaresizlik” budur

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