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İskender Aruoba

iskenderaruoba@t24.com.tr

TARİH

12 Aralık 2019

Çılgın Kanal İstanbul

Yüzlerce asırda oluşmuş hassas denge bozulacak...

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TARİH

21 Kasım 2019

Volkswagen ve Cumhuriyet Bayramı

Otomobil fabrikaları ölmez, yenilenir ama VW’nin de Türkiye’ye yeni teknoloji getireceği beklenmesin. Sadece tam kapasiteye geçince 5 bin kişi ekmek yiyecek. Bu önemli…

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TARİH

22 Ekim 2019

Herbert! Wills wohl den posten der frau Merkel? (VW CEO’su Herbert Diess, Şansölye Merkel’in yerine mi oynuyorsun?)

Türkiye'ye yatırımı tartışılan Volkswagen'in tarihine yakından bakalım

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TARİH

25 Eylül 2019

THK uçakları: Yangın söndürme işinde “siyaset” olmaz

İzmir'de tartışma konusu olan THK uçaklarını havacılık uzmanı Atilla Parla'ya sordum; işte yanıtları

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TARİH

18 Eylül 2019

Yangınlar ve sivil toplum

STK'ları küçük görüp, kavga etmeyin; onları dinlemeden manasız kararlar verip sonra nasıl geri geliriz diye komik durumlara düşmeyin...

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TARİH

02 Eylül 2019

Yangın vaaaar!!

Bizim ülkede her yıl ormanlarımız yanar.. Bu yıl bunlara “otobüsler” eklendi!..

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TARİH

03 Ağustos 2019

Sevgili Ercan Hocam, sayın Tahsin Tarhan..

Bugün Türkiye, kendisi pek de para kazanmadan milyarlarca dolar ihracat yapabilen bir otomotiv sektörüne sahipse o yıllarda bu sektöre baş koymuş bizler gibi idealist bir avuç Türk vatandaşının yüzü suyu hürmetinedir

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TARİH

17 Haziran 2019

Niki Lauda, etnik beceri, esame...

Almanya meselesi “Etnik” değil; tamamen doğumdan sonra alınan kültür ile alakalı bir konu

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TARİH

14 Mayıs 2019

A Star Is Born, yerli otomobil…

Yerli otomobil projesinin başına getirilmiş kişi otomobilci değil, yan sanayici

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TARİH

20 Mart 2019

Que Vadis Türkiye?.. Can Pamir...

Ülkemizde eski Osmanlı Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin "Şu mektepler olmasaydı bu maarifi ne güzel idare ederdim!" mantığı hakim olmaya başladı

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TARİH

27 Şubat 2019

Sn. Yıldırım ve Sn. İmamoğlu’nun dikkatine; Taksi 2…

İstanbul'da nüfus 10 katına çıktı, taksi sayısı aynı

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TARİH

31 Ocak 2019

Taksi… Müstakbel İstanbul Belediye Başkanı’nın dikkatine

Batıda, “şoför’ün şehri bildiğini kanıtlamasının yanı sıra bu işin bir “meslek” olduğunun bilincinde olması lazım

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