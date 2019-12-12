İskender Aruoba

TARİH
12 Aralık 2019
Yüzlerce asırda oluşmuş hassas denge bozulacak...Devamını Oku
TARİH
21 Kasım 2019
Otomobil fabrikaları ölmez, yenilenir ama VW’nin de Türkiye’ye yeni teknoloji getireceği beklenmesin. Sadece tam kapasiteye geçince 5 bin kişi ekmek yiyecek. Bu önemli…Devamını Oku
TARİH
22 Ekim 2019
Türkiye'ye yatırımı tartışılan Volkswagen'in tarihine yakından bakalımDevamını Oku
TARİH
25 Eylül 2019
İzmir'de tartışma konusu olan THK uçaklarını havacılık uzmanı Atilla Parla'ya sordum; işte yanıtlarıDevamını Oku
TARİH
18 Eylül 2019
STK'ları küçük görüp, kavga etmeyin; onları dinlemeden manasız kararlar verip sonra nasıl geri geliriz diye komik durumlara düşmeyin...Devamını Oku
TARİH
02 Eylül 2019
Bizim ülkede her yıl ormanlarımız yanar.. Bu yıl bunlara “otobüsler” eklendi!..Devamını Oku
TARİH
03 Ağustos 2019
Bugün Türkiye, kendisi pek de para kazanmadan milyarlarca dolar ihracat yapabilen bir otomotiv sektörüne sahipse o yıllarda bu sektöre baş koymuş bizler gibi idealist bir avuç Türk vatandaşının yüzü suyu hürmetinedirDevamını Oku
TARİH
17 Haziran 2019
Almanya meselesi “Etnik” değil; tamamen doğumdan sonra alınan kültür ile alakalı bir konuDevamını Oku
TARİH
14 Mayıs 2019
Yerli otomobil projesinin başına getirilmiş kişi otomobilci değil, yan sanayiciDevamını Oku
TARİH
20 Mart 2019
Ülkemizde eski Osmanlı Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin "Şu mektepler olmasaydı bu maarifi ne güzel idare ederdim!" mantığı hakim olmaya başladıDevamını Oku
TARİH
27 Şubat 2019
İstanbul'da nüfus 10 katına çıktı, taksi sayısı aynıDevamını Oku
TARİH
31 Ocak 2019
Batıda, “şoför’ün şehri bildiğini kanıtlamasının yanı sıra bu işin bir “meslek” olduğunun bilincinde olması lazımDevamını Oku
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