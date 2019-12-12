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Süheyl Aygül

suheyl.aygul@turkkariyer.com

TARİH

12 Aralık 2019

Toksik yöneticiler

Yalnızca çalışanların motivasyonlarını ve performanslarını arttırdığı kuruma ve çevreye değer kattığı takdirde liderlik iyi bir şeydir. Daha iyi, daha etkili kuruluşlar ve toplumlar istiyorsak öncelikle yöneticilerimizin kalitesini iyileştirmemiz ve onlara bakış açımızı sağlıklı bir zemine oturtmamız gerekir

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TARİH

09 Ekim 2019

Gladyatör

Kendisine liderlik yapamayan zaten kimseye liderlik yapamaz

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TARİH

07 Ağustos 2019

Kendinize rastlamak

Fark etmenin yolu da kim olduğunuzu ve ne istediğinizi anlamak ve hayata geçirmektir

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TARİH

18 Temmuz 2019

Zaman ve anlam

İlk adımı attığınız gün, hedefin yüzde ellisine ulaşmış olursunuz

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TARİH

14 Haziran 2019

Nerede ‘aslan’sınız?

Tutkularınız korkularınızdan daha güçlü olduğunda ise; konfor alanınızın dışına çıkarak, gerçek bir öz ve sosyal farkındalıkla kendi liderliğimize soyunarak yeni ufuklara yol alabilirsiniz

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TARİH

31 Ocak 2019

İlham vermeyen yöneticiler

İnsanları karar almaya iten aklı veya mantığı değil, hayalleri, umutları ve tutkularıdır...

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TARİH

05 Aralık 2018

Duygusal günlük

Duygularımızı iş dünyasına ne kadar yansıtırız?

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TARİH

09 Kasım 2018

Keşkelerimiz!

Unutmayın! En büyük başarısızlık tatminsiz başarıdır!

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TARİH

28 Eylül 2018

Kararlarımız

Zaman hiç bir şeyi değiştirmez; değişimi sağlayan insanlardır

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TARİH

07 Eylül 2018

"C Level" yöneticiler ayrılınca?

Koltuk gidince yaldızları dökülür, yıldızı söner, karanlıkta kaybolur gider mi?

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TARİH

13 Haziran 2018

Duygusal okur-yazar olmak!

Rasyonel zekanız iş bulmanızı garantiler ama sonrası ilişkileriniz, girişimciliğiniz, liderliğiniz, başarınız duygusal zekanız ile anlamlanır

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TARİH

17 Ocak 2018

Altın küpeler...

Sadece istemeniz veya bilmeniz de yetmez. Bunun için mücadele edeceksiniz

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