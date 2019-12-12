Süheyl Aygül

TARİH
12 Aralık 2019
Yalnızca çalışanların motivasyonlarını ve performanslarını arttırdığı kuruma ve çevreye değer kattığı takdirde liderlik iyi bir şeydir. Daha iyi, daha etkili kuruluşlar ve toplumlar istiyorsak öncelikle yöneticilerimizin kalitesini iyileştirmemiz ve onlara bakış açımızı sağlıklı bir zemine oturtmamız gerekirDevamını Oku
TARİH
09 Ekim 2019
Kendisine liderlik yapamayan zaten kimseye liderlik yapamazDevamını Oku
TARİH
07 Ağustos 2019
Fark etmenin yolu da kim olduğunuzu ve ne istediğinizi anlamak ve hayata geçirmektirDevamını Oku
TARİH
18 Temmuz 2019
İlk adımı attığınız gün, hedefin yüzde ellisine ulaşmış olursunuzDevamını Oku
TARİH
14 Haziran 2019
Tutkularınız korkularınızdan daha güçlü olduğunda ise; konfor alanınızın dışına çıkarak, gerçek bir öz ve sosyal farkındalıkla kendi liderliğimize soyunarak yeni ufuklara yol alabilirsinizDevamını Oku
TARİH
31 Ocak 2019
İnsanları karar almaya iten aklı veya mantığı değil, hayalleri, umutları ve tutkularıdır...Devamını Oku
TARİH
05 Aralık 2018
Duygularımızı iş dünyasına ne kadar yansıtırız?Devamını Oku
TARİH
09 Kasım 2018
Unutmayın! En büyük başarısızlık tatminsiz başarıdır!Devamını Oku
TARİH
28 Eylül 2018
Zaman hiç bir şeyi değiştirmez; değişimi sağlayan insanlardırDevamını Oku
TARİH
07 Eylül 2018
Koltuk gidince yaldızları dökülür, yıldızı söner, karanlıkta kaybolur gider mi?Devamını Oku
TARİH
13 Haziran 2018
Rasyonel zekanız iş bulmanızı garantiler ama sonrası ilişkileriniz, girişimciliğiniz, liderliğiniz, başarınız duygusal zekanız ile anlamlanırDevamını Oku
TARİH
17 Ocak 2018
Sadece istemeniz veya bilmeniz de yetmez. Bunun için mücadele edeceksinizDevamını Oku
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