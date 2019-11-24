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Tuğrul Akşar

taksar@gmail.com

TARİH

24 Kasım 2019

Devlet destekli top sektirmeye devam (mı?)

Türk futbolunda günü kurtaran palyatif çözümler öneren eskimiş bir yapı yerine, rekabeti daha da artıracak, futbol kalitesini yükseltecek, Türk futbolunu iktisadi-mali ve sportif olarak Avrupa'da daha ilerilere taşıyacak bir yapıya geçmek zorundayız

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TARİH

05 Ekim 2019

Kara kartal tekrar yüksekten uçabilecek mi?

Orman’ın istifası Beşiktaş için bir yeniden yapılanma fırsatı olabilir

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TARİH

16 Eylül 2019

Takım harcama limitleri rekabeti bozuyor!

Rekabetçi denge, dengesiz rekabete dönüşüyor!

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TARİH

08 Eylül 2019

Kulüplere harcama limiti ne anlam ifade ediyor?

Süper Lig kulüplerine tanımlanan harcama limitleri toplamı 2.1 Milyar TL’na ulaşıyor

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TARİH

25 Ağustos 2019

62. sezona merhaba derken, "Hali Pür-Melalimiz"!

Geçmiş sezonlarda olduğu gibi kulüplerimiz yeni sezonda da aynı sorunlarla karşı karşıyalar…

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TARİH

07 Ağustos 2019

Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek!

Türk futbolundaki yayın krizi sona erdi. kulüplere 2019-20 sezonunda 500 Milyon Dolar yerine, 410 milyon dolar ödeme yapacak. Bu sonuca göre, kulüpler 90 Milyon dolarlık bir gelirden mahrum kalırken, Beinsports da yüzde 18 civarında bir maliyet tasarrufu sağlamış oldu

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TARİH

29 Temmuz 2019

Avrupa futbolunda çevre ligler, merkez liglere karşı

Sürdürülebilir mali yapıya sahip olmayan ligler rekabette daha geriye düşüyor, düşmeye devam edecekler!

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TARİH

23 Temmuz 2019

Avrupa futbolunda Premier Lig’in karşı konulamaz üstünlüğü!

Avrupa futbolu büyüdükçe, zengin ligler ile yoksul ligler arasındaki ekonomik, finansal ve sportif ara daha da açılıyor. Bu dengesizlik kendi içinde de rekabetçi dengenin bozulmasına yol açıyor

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TARİH

16 Temmuz 2019

Avrupa futbolu büyümeye devam ediyor

Premier Lig yayın hakları gelirindeki artışla, arayı açıyor

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TARİH

30 Haziran 2019

Süper Lig servet dağıtmaya devam ediyor!

Federasyon 18 takıma toplam 1 milyar 884 milyon TL havuz geliri dağıttı

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TARİH

17 Haziran 2019

Digitürk bu yükün altından kalkabilir mi?

Kurlardaki artış, Digitürk’ün maliyetlerini yüzde 81 artırdı!

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TARİH

10 Haziran 2019

''Liyakatin yerini sadakat alırsa, toplumsal çürüme başlar!''

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin formatını değiştirip merkez ligler lehine haksız rekabeti kalıcılaştıracak uygulamalara yönelmesi, Kutlu Merih hocanın 2006'da saptadığı "Finansal Polarizasyon"dan başka bir şey değildir

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