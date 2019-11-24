Tuğrul Akşar

TARİH
24 Kasım 2019
Türk futbolunda günü kurtaran palyatif çözümler öneren eskimiş bir yapı yerine, rekabeti daha da artıracak, futbol kalitesini yükseltecek, Türk futbolunu iktisadi-mali ve sportif olarak Avrupa'da daha ilerilere taşıyacak bir yapıya geçmek zorundayızDevamını Oku
TARİH
05 Ekim 2019
Orman’ın istifası Beşiktaş için bir yeniden yapılanma fırsatı olabilirDevamını Oku
TARİH
16 Eylül 2019
Rekabetçi denge, dengesiz rekabete dönüşüyor!Devamını Oku
TARİH
08 Eylül 2019
Süper Lig kulüplerine tanımlanan harcama limitleri toplamı 2.1 Milyar TL’na ulaşıyorDevamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2019
Geçmiş sezonlarda olduğu gibi kulüplerimiz yeni sezonda da aynı sorunlarla karşı karşıyalar…Devamını Oku
TARİH
07 Ağustos 2019
Türk futbolundaki yayın krizi sona erdi. kulüplere 2019-20 sezonunda 500 Milyon Dolar yerine, 410 milyon dolar ödeme yapacak. Bu sonuca göre, kulüpler 90 Milyon dolarlık bir gelirden mahrum kalırken, Beinsports da yüzde 18 civarında bir maliyet tasarrufu sağlamış olduDevamını Oku
TARİH
29 Temmuz 2019
Sürdürülebilir mali yapıya sahip olmayan ligler rekabette daha geriye düşüyor, düşmeye devam edecekler!Devamını Oku
TARİH
23 Temmuz 2019
Avrupa futbolu büyüdükçe, zengin ligler ile yoksul ligler arasındaki ekonomik, finansal ve sportif ara daha da açılıyor. Bu dengesizlik kendi içinde de rekabetçi dengenin bozulmasına yol açıyorDevamını Oku
TARİH
16 Temmuz 2019
Premier Lig yayın hakları gelirindeki artışla, arayı açıyorDevamını Oku
TARİH
30 Haziran 2019
Federasyon 18 takıma toplam 1 milyar 884 milyon TL havuz geliri dağıttıDevamını Oku
TARİH
17 Haziran 2019
Kurlardaki artış, Digitürk’ün maliyetlerini yüzde 81 artırdı!Devamını Oku
TARİH
10 Haziran 2019
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin formatını değiştirip merkez ligler lehine haksız rekabeti kalıcılaştıracak uygulamalara yönelmesi, Kutlu Merih hocanın 2006'da saptadığı "Finansal Polarizasyon"dan başka bir şey değildirDevamını Oku
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