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Susma Platformu'ndan 'Kayyım Politikasının Kültür Sanata Etkileri' paneli

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ABD, İngiltere ve Almanya'dan, BMGK'da Suriye'ye çağrı

"Türk gözlem noktalarına düzenlenen saldırılara son verin"

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Gülistan Doku 46 gündür kayıp

Arama çalışmaları devam ediyor

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Ankara'da kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Evli olduğu Abdullah T. polis sorgusunda cinayeti itiraf etti

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Gezi Parkı davasında beraat kararı veren mahkeme üyelerine HSK'dan soruşturma izni!

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Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyeti ile görüştü

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Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi; Kulp katliamı hakkında 29 yıl sonra yeniden soruşturma başlatılacak

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Elazığ’da hasarlı binalar belirlendi; vatandaşlar itiraz edebilecek

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Tayland'dan gelen iş insanı, Koronavirüs şüphesiyle Trabzon'da gözlem altına alındı

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Hrant Dink davası | Dönemin Jandarma Komutanı: 'Fotoğraf çekin' dedim, 'Bayraklı çekin' demedim

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SAHA Derneği’nden sanatçılar için yeni bir mekân

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CHP'li Altay: Erdoğan bir darbeyle inmeyecektir, inemez. Böyle bir şeye tevessül edilirse Erdoğan’dan ve AK Parti’den önce CHP göğsünü siper eder

"Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır."

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Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

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