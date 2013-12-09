Çiğdem Toker

TARİH
09 Aralık 2013
Artık ezberlediniz: Sayıştay raporları Meclis’ten saklanıyor. Meclis’e hesap vermeye mecbur olan anayasal bir kurumun varlık sebebi, inandırıcı olmayan gerekçelerle engelleniyorDevamını Oku
TARİH
01 Ekim 2013
Meğerse Başbakan Erdoğan'ın dün açıkladığı paketin, hem ilk hem de tarihi nitelik taşıyacak sonucunu, bugünkü Meclis açılışında görecekmişizDevamını Oku
TARİH
30 Eylül 2013
Takvim ve zamanlama, Başbakan Erdoğan'ın özel anlam yüklediği icraat adımlarında hep önemli bir değişken olageldiDevamını Oku
TARİH
24 Eylül 2013
Her bütçenin, aynı zamanda siyasi iktidarların kaynak dağıtım tercihlerinin belgesi olduğunu bilenler için, Diyanet bütçesini haberleştirmenin neden "haddini aşmak" olduğunu kavramak kolay değilDevamını Oku
TARİH
16 Eylül 2013
Gazetecilik serüvenimin hatırlı bir kısmı, ekonomi muhabirliği mesaisine dayanırDevamını Oku
TARİH
10 Eylül 2013
Tuzluçayır\'da, bir pastanede buluştuğumuz Ali, daha ilk dakikada bu sözleri bırakıyor masaya. YektenDevamını Oku
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