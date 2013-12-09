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Çiğdem Toker

cigdemtoker@gmail.com

TARİH

09 Aralık 2013

Borsa İstanbul’un 'İşçi'leri Sayıştay Raporunda

Artık ezberlediniz: Sayıştay raporları Meclis’ten saklanıyor. Meclis’e hesap vermeye mecbur olan anayasal bir kurumun varlık sebebi, inandırıcı olmayan gerekçelerle engelleniyor

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TARİH

01 Ekim 2013

Gül veda etmedi, virgül attı

Meğerse Başbakan Erdoğan'ın dün açıkladığı paketin, hem ilk hem de tarihi nitelik taşıyacak sonucunu, bugünkü Meclis açılışında görecekmişiz

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TARİH

30 Eylül 2013

‘Kaskatı kalpler’ 21 dakikada yumuşar mı?

Takvim ve zamanlama, Başbakan Erdoğan'ın özel anlam yüklediği icraat adımlarında hep önemli bir değişken olageldi

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TARİH

24 Eylül 2013

Bir 'haddini aşma' yazısı: Diyanet, Maliye'den yedek ödenek istiyor

Her bütçenin, aynı zamanda siyasi iktidarların kaynak dağıtım tercihlerinin belgesi olduğunu bilenler için, Diyanet bütçesini haberleştirmenin neden "haddini aşmak" olduğunu kavramak kolay değil

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TARİH

16 Eylül 2013

Örtülü ödenekten sekiz ayda 873.6 milyon TL harcandı

Gazetecilik serüvenimin hatırlı bir kısmı, ekonomi muhabirliği mesaisine dayanır

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TARİH

10 Eylül 2013

'Devletin Alevisi olmak istemiyoruz'

Tuzluçayır\'da, bir pastanede buluştuğumuz Ali, daha ilk dakikada bu sözleri bırakıyor masaya. Yekten

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