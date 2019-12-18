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Tan Oral

tan.oral@gmail.com

TARİH

18 Aralık 2019

Tankerleri Karadan Yürütmek

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TARİH

15 Aralık 2019

"Acılar canlı tutulursa, kadere kin sahip olur"

Pazar yazısı

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TARİH

14 Aralık 2019

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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TARİH

13 Aralık 2019

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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TARİH

12 Aralık 2019

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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TARİH

10 Aralık 2019

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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TARİH

09 Aralık 2019

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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TARİH

08 Aralık 2019

Moda

Pazar yazısı

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TARİH

07 Aralık 2019

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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TARİH

05 Aralık 2019

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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TARİH

02 Aralık 2019

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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TARİH

01 Aralık 2019

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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