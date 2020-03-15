T24 LogoT24 Logo

T24 Haftalık Yazarı

Faruk Bildirici

haftalik@t24.com.tr

TARİH

15 Mart 2020

Kızılaycıların cenazesini MİT'çiler kaldırırsa

Serdar Turgut, saray onaylı haber yazarak yanlış yapmış

Devamını Oku

TARİH

08 Mart 2020

Hasretin nazlıdır Ankara; 80'lerin karanlığında 15 Cumhuriyet hikâyesi...

Bilge insan Muzaffer İlhan Erdost ve Halil dedeyi kaybetmek çağrıştırdı o yılları…

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüs | Umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların yemekhane görüntüleri tepki...

Karantina altındaki sunucu Burak Akkul'dan bakanlığa çağrı: 96 saattir test...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24