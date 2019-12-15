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T24 Haftalık Yazarı

İrfan Yalın

irfanyalin@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Ay'a seyahatin fantastik hikâyesi

Bir insan için küçük, insanlık için dev adım…

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TARİH

08 Aralık 2019

Masallardan çıkan gizemli kahramanlar

Sırada "Binbir Gece Masallarının" ortaya çıkış efsanesi var. Devrindeki Doğu edebiyatının tüm renk ve folklorik motiflerini taşıyan bu masallara "Binbir Gece" isminin takılmasının ardında fantastik bir kurgu yer almakta 

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TARİH

01 Aralık 2019

Gizemli diyarların fantastik kurguları: Masallar

Masalları önemli yapan ne? Kahramanları mı, öyküleri mi?

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TARİH

24 Kasım 2019

Motosiklet: İki tekerlek üstünde sınanan özgürlük

Motosiklet denge arayışının ve özgürlüğün simgesi olmuş

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TARİH

17 Kasım 2019

Aynanın tarihi

Gizlerimizi gizleyemediğimiz, bastırdığımız kötü tutku ve düşüncelerimizi saklayamadığımız tek yer aynanın karşısıdır

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TARİH

10 Kasım 2019

Mor: Doğanın gizemli rengi

Mor, tarih boyunca en pahalı, en ulaşılmaz renk oldu

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TARİH

03 Kasım 2019

Ekmeğin tarihi

Ekmek; temel besin kaynağı, sofraların değişmezi, lezzetin katığı, rızkın tarifi!.. Ve insan, binlerce yıldır ekmeğinin peşinde

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TARİH

27 Ekim 2019

Haydarpaşa Haydarpaşa olalı böyle zulüm görmedi

Başlık yanıltmasın; bugün Haydarpaşa'nın şahit olduğu güzellikleri anlatacağım. Mesire alanlarını, nehrinde yüzen timsahlarını ve İstanbul'da uçan ilk balonun öyküsünü!..

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TARİH

20 Ekim 2019

Bastonun kültür tarihi

Gerek yürümeye ve ayakta durmaya destek, gerekse de koruyucu ya da kıyafeti tamamlayan aksesuar olsun, baston her devirde insanoğlunun elinde oldu, ona güç verdi

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TARİH

13 Ekim 2019

Her pul bir ansiklopedi maddesidir

Pul, ülkelerin bağımsızlığının ve siyasi egemenliğin göstergesidir

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TARİH

06 Ekim 2019

Posta pulunun öyküsü

Pul biriktirmek, koleksiyonculuktan bahsedildiğinde akla ilk gelen şey ve milyonlarca insana heyecan veren bir hobi…

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TARİH

29 Eylül 2019

Postanın tarihi

İnsanoğlunun evrimsel gelişiminde posta kavramı hep önemli oldu; gönderilenin alındı haberi, beklenenlerin yolları gözlendi…

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