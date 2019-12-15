İrfan Yalın

TARİH
15 Aralık 2019
Bir insan için küçük, insanlık için dev adım…Devamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Sırada "Binbir Gece Masallarının" ortaya çıkış efsanesi var. Devrindeki Doğu edebiyatının tüm renk ve folklorik motiflerini taşıyan bu masallara "Binbir Gece" isminin takılmasının ardında fantastik bir kurgu yer almaktaDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Masalları önemli yapan ne? Kahramanları mı, öyküleri mi?Devamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Motosiklet denge arayışının ve özgürlüğün simgesi olmuşDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Gizlerimizi gizleyemediğimiz, bastırdığımız kötü tutku ve düşüncelerimizi saklayamadığımız tek yer aynanın karşısıdırDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Mor, tarih boyunca en pahalı, en ulaşılmaz renk olduDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Ekmek; temel besin kaynağı, sofraların değişmezi, lezzetin katığı, rızkın tarifi!.. Ve insan, binlerce yıldır ekmeğinin peşindeDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Başlık yanıltmasın; bugün Haydarpaşa'nın şahit olduğu güzellikleri anlatacağım. Mesire alanlarını, nehrinde yüzen timsahlarını ve İstanbul'da uçan ilk balonun öyküsünü!..Devamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Gerek yürümeye ve ayakta durmaya destek, gerekse de koruyucu ya da kıyafeti tamamlayan aksesuar olsun, baston her devirde insanoğlunun elinde oldu, ona güç verdiDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Pul, ülkelerin bağımsızlığının ve siyasi egemenliğin göstergesidirDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Pul biriktirmek, koleksiyonculuktan bahsedildiğinde akla ilk gelen şey ve milyonlarca insana heyecan veren bir hobi…Devamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
İnsanoğlunun evrimsel gelişiminde posta kavramı hep önemli oldu; gönderilenin alındı haberi, beklenenlerin yolları gözlendi…Devamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.