Murat Belge

TARİH
17 Aralık 2019
İngiltere Avrupa’ya "esaret"ten kendini kurtarmış, "bağımsız" bir "Krallık" halinde yoluna devam edebilir ama işin "Birleşik" kısmını devam ettirmek zorlaşıyorDevamını Oku
TARİH
13 Aralık 2019
Erdoğan son zamanlarda çok konuşuyor. Her türlü vesileyi kapsayıcı sözler söyleme babında kullanıyor. Ama, herhalde onun kusuru olduğundan değil de bizim anlayışsızlığımızdan, habire bir "yanlış anlama" durumu oluşuyorDevamını Oku
TARİH
10 Aralık 2019
Erdoğan’ın ters düştüğü kadrolardan bazıları daha da ters düşerek ona muhalif parti kurmaya kalkıştılar. Böyle bir davranışta bulunabilme cüretini gösterdiler. Reis’in buna verilecek bir cevabı olmasın, mümkün mü? İşte Şehir Üniversitesi’nin durumu, o cevabın bir parçasıDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
NATO’nun adı bize dört belli başlı yönden "Kuzey"in adını veriyor ama bu örgütün asıl temsil ettiği "Batı"dır. Dolayısıyla NATO’ya karşı takınılan tavır kaçınılmaz olarak Batı’ya karşı takınılan tavra eşlik eder, ondan etkilenir ya da onu belirlerDevamını Oku
TARİH
02 Aralık 2019
Halk Partisi içinde "takım" çok. Bir süreçte birlikte çalışmış takımlar sonraki aşamada gırtlak gırtlağa da gelebiliyorlar; görülmemiş bir şey değil. Muharrem İnce’nin "çete" lafı içimi burktuDevamını Oku
TARİH
19 Kasım 2019
"Farklı" şeyler görüyor olsak da, Mümtaz’ın bilgisine, ama ondan da önce bilgisini sindirmişliğine, olgunluğuna saygı duymamak mümkün değildirDevamını Oku
TARİH
13 Kasım 2019
Ertuğrul Özkök'ün yazdığı yazıya ve orada çizdiği "Atatürk düşmanı 'laik liberal'" tipine vereceğim cevaplar bitmemiştiDevamını Oku
TARİH
06 Kasım 2019
Atatürk'ün Türk Tarih Tezi bir başka “ırkçı” girişimi iptal etmeyi amaçlıyordu: Türk Dil Devrimi’ni...Devamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Neredeyse yirmi yıldır halkımız "Cumhuriyet değerleri" diye benimsediğimiz şeylerden hiç hoşlanmayan bir ekibi iktidara getiriyor, u durum projede bir şeylerin beklendiği gibi işlemediğini gösteriyor olmasın!Devamını Oku
TARİH
30 Ekim 2019
Usame’lerin, Bağdadi’lerin verdiği talimatı ifa etmeye hazır ve ifa edilişini seyretmekten zevk alan binlerce ve binlerce taraftar vardı; bunlar bugün de oradalarDevamını Oku
TARİH
26 Ekim 2019
“Siyasi mücadele” olarak kabul ettiğimiz etkinlik de siyaseti aşan bir mücadeleye dönüşüyorDevamını Oku
TARİH
22 Ekim 2019
Bu “sahada da, masada da kazandık” atmosferinin kalıcı olacağını da düşünmüyorumDevamını Oku
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