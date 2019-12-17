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Murat Belge

muratbelge@t24.com.tr

TARİH

17 Aralık 2019

Yürü ya Boris

İngiltere Avrupa’ya "esaret"ten kendini kurtarmış, "bağımsız" bir "Krallık" halinde yoluna devam edebilir ama işin "Birleşik" kısmını devam ettirmek zorlaşıyor

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TARİH

13 Aralık 2019

Terörizm Nobel’i

Erdoğan son zamanlarda çok konuşuyor. Her türlü vesileyi kapsayıcı sözler söyleme babında kullanıyor. Ama, herhalde onun kusuru olduğundan değil de bizim anlayışsızlığımızdan, habire bir "yanlış anlama" durumu oluşuyor

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TARİH

10 Aralık 2019

Şehir Üniversitesi

Erdoğan’ın ters düştüğü kadrolardan bazıları daha da ters düşerek ona muhalif parti kurmaya kalkıştılar. Böyle bir davranışta bulunabilme cüretini gösterdiler. Reis’in buna verilecek bir cevabı olmasın, mümkün mü? İşte Şehir Üniversitesi’nin durumu, o cevabın bir parçası

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TARİH

06 Aralık 2019

"Kuzey" Atlantik

NATO’nun adı bize dört belli başlı yönden "Kuzey"in adını veriyor ama bu örgütün asıl temsil ettiği "Batı"dır. Dolayısıyla NATO’ya karşı takınılan tavır kaçınılmaz olarak Batı’ya karşı takınılan tavra eşlik eder, ondan etkilenir ya da onu belirler

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TARİH

02 Aralık 2019

Saray ziyareti

Halk Partisi içinde "takım" çok. Bir süreçte birlikte çalışmış takımlar sonraki aşamada gırtlak gırtlağa da gelebiliyorlar; görülmemiş bir şey değil. Muharrem İnce’nin "çete" lafı içimi burktu

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TARİH

19 Kasım 2019

Mümtaz Soysal

"Farklı" şeyler görüyor olsak da, Mümtaz’ın bilgisine, ama ondan da önce bilgisini sindirmişliğine, olgunluğuna saygı duymamak mümkün değildir

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TARİH

13 Kasım 2019

Bu tartışmayı bitirmek üzere

Ertuğrul Özkök'ün yazdığı yazıya ve orada çizdiği "Atatürk düşmanı 'laik liberal'" tipine vereceğim cevaplar bitmemişti

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TARİH

06 Kasım 2019

Milliyetçilik eleştirisi

Atatürk'ün Türk Tarih Tezi bir başka “ırkçı” girişimi iptal etmeyi amaçlıyordu: Türk Dil Devrimi’ni...

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TARİH

03 Kasım 2019

Atatürk ve "Liberaller"

Neredeyse yirmi yıldır halkımız "Cumhuriyet değerleri" diye benimsediğimiz şeylerden hiç hoşlanmayan bir ekibi iktidara getiriyor, u durum projede bir şeylerin beklendiği gibi işlemediğini gösteriyor olmasın!

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TARİH

30 Ekim 2019

Bağdadi konusu

Usame’lerin, Bağdadi’lerin verdiği talimatı ifa etmeye hazır ve ifa edilişini seyretmekten zevk alan binlerce ve binlerce taraftar vardı; bunlar bugün de oradalar

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TARİH

26 Ekim 2019

Yahudiler, Hristiyanlar. . .

“Siyasi mücadele” olarak kabul ettiğimiz etkinlik de siyaseti aşan bir mücadeleye dönüşüyor

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TARİH

22 Ekim 2019

Suriye’de kazanan ve kaybeden

Bu “sahada da, masada da kazandık” atmosferinin kalıcı olacağını da düşünmüyorum

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