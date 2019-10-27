Doğan Akın

Devletin ve hükümetin, "darbe girişiminin ilk şehidi" olarak Enver Arpalı'nın ailesine, 12 yıl sonra 'FETÖ itirafçısı' olan savcı Sarıkaya'nın açtığı bu davada yargılanan hocalara, insanlara karşı büyük bir özür borcu yok mu?