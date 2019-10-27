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Doğan Akın

dakin@t24.com.tr

TARİH

27 Ekim 2019

Aslı Erdoğan haberleri ve T24 üzerine: Biraz da siz kafesinizi parçalayıp gerçeğinize kavuşun abiler

Neden, sürekli ne olmamız gerektiğini buyururken ne olduğumuzla ilgilenmiyorsunuz?

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TARİH

02 Eylül 2019

T24 10 yaşında: Ekspres gibi geçiyor güzel günler üstümüzden...

Paranın gözü kör olsun, ama parasızlığın sağladığı imkânlarla da yapıyoruz T24'ü!

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TARİH

24 Temmuz 2019

Bir sen eksiktin Türkiye Gazeteciler Sendikası!

Önüne konanın ardına bakmayan bir gazetecilik olmaz...

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TARİH

02 Nisan 2019

Sabahattin Ali 71 yıldır yok: Çalmadan çırpmadan yaşamak, bu kadar güç, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalı idi?

Bütün cinayetlerde Sabahattin Ali'nin katillerinin parmak izi var

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TARİH

01 Eylül 2018

T24 9 yaşında; işte geldik gitmiyoruz!

T24 bizim için bir masal. Başımızı sokacak bir masal!

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TARİH

02 Temmuz 2018

Hazal Özvarış söyleşileri ve şüphenin yararı; önümüze konanın ardına bakmak...

Medya tarihimizin en kapsamlı söyleşi külliyatı kitap oldu

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TARİH

20 Haziran 2018

20 soruda Tansu Çiller Türkiye'sinin karanlığında işlenen o cinayetler

Görünmek isteyen, kendisini adeta ilan eden gerçeklerin yıllarca devlet katında örtbas edilmesiyle hesabı taammüden sorulmamış bir cinayet zinciri karşısındayız

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TARİH

05 Haziran 2018

İntihar eden bürokratın onuru ve organize bir onursuzluk hikâyesi: Van 100. Yıl Üniversitesi'nde 13 yıl sonra gelen beraat!

Devletin ve hükümetin, "darbe girişiminin ilk şehidi" olarak Enver Arpalı'nın ailesine, 12 yıl sonra 'FETÖ itirafçısı' olan savcı Sarıkaya'nın açtığı bu davada yargılanan hocalara, insanlara karşı büyük bir özür borcu yok mu?

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TARİH

01 Haziran 2018

Mavi en sevdiğimiz renkti...

Neriman'a, şimdi neredeyse...

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TARİH

04 Mayıs 2018

Kılıçdaroğlu'nun 'geniş ittifak' çağrısının hedefi Akşener, İnce'nin adaylığı İyi Parti'de beklentileri değiştirdi

Muharrem İnce'nin adaylığı, ittifak yaptığı partilerin liderleriyle ortak açıklama yapmaktan da kaçınan Akşener'in hesaplarını bozacak mı?

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TARİH

23 Nisan 2018

Dört muhalefet partisi uzlaşmaya yakın; Erdoğan'a karşı Gül'ün 'ortak adaylığı' konusunda son gelişmeler neler?

Bütün tarafların güvendiği aracılarla yürütülen temaslarda önemli gelişmeler var…

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TARİH

23 Mart 2018

Aydın Doğan anlatıyor; satışa mecbur bırakıldı mı, vergi cezalarına ne diyor, çalışanların durumu görüşüldü mü, Demirören'e ne tavsiye etti?

Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, T24'ün satışa ilişkin sorularını yanıtladı

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