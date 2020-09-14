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Murat Batı

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14 Eylül 2020

Veliler için 7 soruda özel okullara getirilen KDV indirimi

"Servis taşımacılığı, okulda yiyeceği yemek bedeli ya da barınma amaçlı yurt hizmeti bu indirime dahil değildir"

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