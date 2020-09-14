Murat Batı

Diğer
Konuk Yazar
TARİH
14 Eylül 2020
"Servis taşımacılığı, okulda yiyeceği yemek bedeli ya da barınma amaçlı yurt hizmeti bu indirime dahil değildir"
“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...
Ümit Can Uygun'un dayısı, kardeşi Gülay Uygun'un öldüğü günü anlattı:...
Trafik cezası yiyen eski MHP'li vekilden polislere: Adamlığı öğrenin; biz...
© Tüm hakları saklıdır.