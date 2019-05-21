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Mehmet Y. Yılmaz | Futbol

mehmetyyilmaz@t24.com.tr

TARİH

21 Mayıs 2019

Ali Koç yönetimine uyarılarım

Tribünlerin sabrının bir sonu var, Ali Koç yönetiminin önce bunu aklında tutmasında yarar var

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TARİH

12 Nisan 2019

Çubuklu bir efsanesini kaybetti

Rahat uyu Can Ağabey, kalbimizdeki yerin hiç kaybolmayacak

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TARİH

18 Aralık 2018

Bu kadroyla bu kadar oluyor

Bu sonuç ve sahadaki futbolcuların yetenekleri de ortaya koyuyor ki, bu takımın kümede kalabilmesi gerçekten çok zor

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TARİH

12 Aralık 2018

Yanal'dan mucize bekle ama önce kadro!

Bu oyuncuları silip atmak mı yöneticilik, yoksa sorunları neyse onları konuşup, ikna ederek takıma kazandırmak mı?

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TARİH

26 Kasım 2018

Çekirge bu kez sıçrayamadı!

Fenerbahçe'nin en kötü dönemlerine tanıklık ettim ama böyle kötüsünü de hiç görmemiştim

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TARİH

29 Ekim 2018

Fenerbahçe'ye geçici hoca olmaz

Haberlerin içinde çok tehlikeli bir cümle var; eğer doğruysa, geçmiş hatalardan da ders alınmadığını gösteriyor...

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