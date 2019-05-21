Mehmet Y. Yılmaz | Futbol

TARİH
21 Mayıs 2019
Tribünlerin sabrının bir sonu var, Ali Koç yönetiminin önce bunu aklında tutmasında yarar varDevamını Oku
TARİH
12 Nisan 2019
Rahat uyu Can Ağabey, kalbimizdeki yerin hiç kaybolmayacakDevamını Oku
TARİH
18 Aralık 2018
Bu sonuç ve sahadaki futbolcuların yetenekleri de ortaya koyuyor ki, bu takımın kümede kalabilmesi gerçekten çok zorDevamını Oku
TARİH
12 Aralık 2018
Bu oyuncuları silip atmak mı yöneticilik, yoksa sorunları neyse onları konuşup, ikna ederek takıma kazandırmak mı?Devamını Oku
TARİH
26 Kasım 2018
Fenerbahçe'nin en kötü dönemlerine tanıklık ettim ama böyle kötüsünü de hiç görmemiştimDevamını Oku
TARİH
29 Ekim 2018
Haberlerin içinde çok tehlikeli bir cümle var; eğer doğruysa, geçmiş hatalardan da ders alınmadığını gösteriyor...Devamını Oku
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