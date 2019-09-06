Fulya Canşen

TARİH
06 Eylül 2019
AfD hem Doğu hem de Batı’nın partisiDevamını Oku
TARİH
11 Ekim 2018
Berlin’de özellikle Türkiyeli göçmenlerin yaşadığı Kreuzberg, Mitte ve Neuköln gibi semtlerde Türk Özel Harekatı’na ait otomobillerin dolaştığı iddia ediliyorDevamını Oku
TARİH
19 Eylül 2018
Alman istihbaratının başındaki Hans-Georg Maaßen, görevden alınmak yerine, maaşına zam yapılıp içişleri bakanlığına müsteşar olarak terfi edildiDevamını Oku
TARİH
14 Eylül 2018
Avrupa Parlamentosu’nun aldığı ve kesinleşmesi çok zor görünen Macaristan kararı geç alınmış bir karardırDevamını Oku
TARİH
03 Eylül 2018
"NSU hukuksal olarak yargılandı ama toplumsal ve siyasi hesabı henüz kesilmedi"Devamını Oku
TARİH
13 Haziran 2018
Tacizi kazıyın altından iktidar çıkarDevamını Oku
TARİH
11 Haziran 2018
"Ey siyaset duy sesimi; Me Too be Me Too!"Devamını Oku
TARİH
22 Mayıs 2018
"İlle de Zülfü Livaneli, Can Dündar, Deniz Yücel mi olmalı zulme uğrayanlar duyarlılık göstermek için..."Devamını Oku
TARİH
14 Mayıs 2018
Petrol fiyatlarındaki artışın, Türkiye'de enflasyon yaratması an meselesiDevamını Oku
TARİH
27 Aralık 2017
Bu ülke benim olmaktan çıkıyorDevamını Oku
TARİH
23 Ekim 2017
Bugünün Türkiye’sinde Aradurak’takilerin sayısı her geçen gün artıyor...Devamını Oku
TARİH
11 Ekim 2017
Hristiyan Birlik partileri göç ve mülteci politikasında uzlaştı; Almanya olağanüstü bir durum olmadığı taktirde her yıl 200 binden fazla mülteci almayacakDevamını Oku
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