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Tuğçe Tatari

tugcetatari@gmail.com

TARİH

19 Aralık 2019

'Müslüman Kadınlar için Liderlik' programındaki şaşaa ve ruh hâlimiz: Dertliyiz, yorgunuz, umutsuzuz...

İmkânsızlıklardan dolayı kafayı bir türlü doğrultamayan ve sonunda da ölmek zorunda bırakılan kadınlara yönelik bir çalışma yapılamaz mıydı mesela?

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TARİH

11 Aralık 2019

Ölsen de kalsan da sessizlikten başka hakkın yok bu ülkede!

Kadınlar öldürülürken, gazlanıp gözaltına alınırken Adalet Bakanı 'yeni insan hakları eylem planı' hazırladıklarını söylüyordu...

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TARİH

05 Aralık 2019

Kadından beklentiniz sessizce ölmesi ve ölürken de vücut hatlarını belli etmeyen kıyafetler giymesi midir?

Meclis, kadının basenini bırakıp kadınların haklarını güvence altına alacak çözümler, cinayetlerin önünü kesecek formüller üretmeye başlar sanıyorduk. Yine yanıldık

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TARİH

28 Kasım 2019

Sayın Babacan, bugün doğrularımız buluşuyor, ama çok geç...

Keşke insanlık yanarken kulislerde üzgün olduğunuz haberlerini dolaştırmak yerine ayağa kalksaydınız!

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TARİH

21 Kasım 2019

Ortada tek bir gerçek var kardeşim; hakkı yenenin yanında olmak gerekir

Yıllardır CHP'nin, özellikle HDP'nin uğradığı haksızlıklarda oynadığı rol gayet aşikârdır

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TARİH

14 Kasım 2019

İnsanlık öldü ve bizler de insanmış gibi yaşamaya mahkûm edildik

Yıllardır espri yapmak için kullanılan ‘insanlık ölmüş’ lafı çağımızı anlatan, durumları özetleyen, karanlık gerçekliğimize dönüştü

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TARİH

06 Kasım 2019

Konuşma sebebi ne olursa olsun Bülent Arınç'a katılıyorum

İçeriden’ birinin, 'kıymet verdikleri' birinin "KHK bir felakettir" demesini önemli buluyorum...

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TARİH

31 Ekim 2019

El artırıyorum; Kürtlüğünden utandırılmadan üniversiteye kadar ulaşabilen Kürt zor bulursunuz

Kendi çekmediğin acıya çerçeve çizemezsin...

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TARİH

25 Ekim 2019

Nadira öldü, peki biz nasıl yaşıyoruz?

Şirin Ünal bu dosyanın tanığı mı, şüphelisi mi olmalı?

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TARİH

17 Ekim 2019

Asker selamı, işte bütün mesele bu

Diyorum ya hep; barış istemek cesaret gerektirir ama onurlu bir eylemdir!

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TARİH

10 Ekim 2019

Hani bir çocuk ölünce tüm dünya utanırdı?

Barış istemek cesaret ister, ama onurlu bir eylemdir

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TARİH

03 Ekim 2019

Alt tarafı bir kadın ölmüş, üstelik göçmen ve işçi!

Milletin seçtiği vekil pek tabi 'aslında ne yaşanmıştı'yı anlatmak için parmağının ucunu bile kıpırdatmaya tenezzül etmez!

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