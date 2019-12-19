Tuğçe Tatari

TARİH
19 Aralık 2019
İmkânsızlıklardan dolayı kafayı bir türlü doğrultamayan ve sonunda da ölmek zorunda bırakılan kadınlara yönelik bir çalışma yapılamaz mıydı mesela?Devamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Kadınlar öldürülürken, gazlanıp gözaltına alınırken Adalet Bakanı 'yeni insan hakları eylem planı' hazırladıklarını söylüyordu...Devamını Oku
TARİH
05 Aralık 2019
Meclis, kadının basenini bırakıp kadınların haklarını güvence altına alacak çözümler, cinayetlerin önünü kesecek formüller üretmeye başlar sanıyorduk. Yine yanıldıkDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2019
Keşke insanlık yanarken kulislerde üzgün olduğunuz haberlerini dolaştırmak yerine ayağa kalksaydınız!Devamını Oku
TARİH
21 Kasım 2019
Yıllardır CHP'nin, özellikle HDP'nin uğradığı haksızlıklarda oynadığı rol gayet aşikârdırDevamını Oku
TARİH
14 Kasım 2019
Yıllardır espri yapmak için kullanılan ‘insanlık ölmüş’ lafı çağımızı anlatan, durumları özetleyen, karanlık gerçekliğimize dönüştüDevamını Oku
TARİH
06 Kasım 2019
İçeriden’ birinin, 'kıymet verdikleri' birinin "KHK bir felakettir" demesini önemli buluyorum...Devamını Oku
TARİH
31 Ekim 2019
Kendi çekmediğin acıya çerçeve çizemezsin...Devamını Oku
TARİH
25 Ekim 2019
Şirin Ünal bu dosyanın tanığı mı, şüphelisi mi olmalı?Devamını Oku
TARİH
17 Ekim 2019
Diyorum ya hep; barış istemek cesaret gerektirir ama onurlu bir eylemdir!Devamını Oku
TARİH
10 Ekim 2019
Barış istemek cesaret ister, ama onurlu bir eylemdirDevamını Oku
TARİH
03 Ekim 2019
Milletin seçtiği vekil pek tabi 'aslında ne yaşanmıştı'yı anlatmak için parmağının ucunu bile kıpırdatmaya tenezzül etmez!Devamını Oku
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