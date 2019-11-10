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Aysel Sağır

ayselaysel5@hotmail.com

TARİH

10 Kasım 2019

'Dikkat siyanür var!'

Bu toplu intiharlar, saldırganlara da bu saldırıya maruz kalanlara da bir şeyler diyor, bir uyarıda bulunuyor gibi...

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TARİH

27 Ekim 2019

"Adalet için çok geç kaldınız!"

Ezgi Sevgi Can, daha mahkemenin başında yaptığı beyanat konuşmasında, "dosyayı ve delilleri inceledik" diyen hakime verdiği yanıtla sonucu özetlemişti aslında

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TARİH

18 Ekim 2019

Bizim kırmızı hafızalarımız

Unutma hastalığına yakalananların unutmadığı tek şey o kırmızı

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TARİH

05 Ekim 2019

Uykularımız kaçıyor, tedirginiz!

Nadira Kadirova intihar ettiyse eğer, intihar kanıtlarını görmek hakkımız!

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TARİH

29 Eylül 2019

Menderes Samancılar: Sinemada erkek hegemonyası son bulacak!

"Devletin sağlayamadığı eşitliği biz kendi sektörümüzde uygulayacağız önce"

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TARİH

30 Mart 2019

Duygulanımsal süreçlerimize odaklanmış, direnişimizi kapıyor!

Gerçeği boş yere uzaklarda aramayalım!

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TARİH

19 Ekim 2018

Çocukluğumuz, Finlandiya tarafından mahalleye geri döndü!

Belki kulağa garip gelebilir ama Finlandiyalı yetkililer eğitim müfredatlarındaki tüm dersleri kaldırdılar

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TARİH

11 Eylül 2018

Ölümün bir ahlakı vardır!

Ölüm eğer her şeyi geride bırakmaksa, ölüme, öldürülenlere dair yapılan her olumsuz hareket, bir anlamsızlık inşa etmekten öteye gitmiyor

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TARİH

01 Eylül 2018

Mata Hari'nin "illegal casusluk"tan haberi var mıydı?

"Milyonlarca insanı, sarmaladığı ağlarla (facebook, twitter, e-mail…) hücrelerine kadar izleyen bir karaltıya çarpmış bulunuyoruz"

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TARİH

03 Mayıs 2018

“Kazasız, belasız atlattık!”

Bir polis “Çok şükür bitti” diyor. Zaten, kalabalığın coşkuyu taklit eden hali de fazla sürmüyor...

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TARİH

27 Şubat 2018

"Yoksulluğu ve cehaleti ile gri, haşin bir halk…"

Troçki’nin kaleme aldığı, Lenin’in Gençliği, biyografi sınırlarının ötesine geçerek tarihin tekerrür eden haliyle buluşuyor

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TARİH

31 Aralık 2017

Bu ülkeden Murat(lar) geçti!

"Yoksa Sen Benim En İyi Arkadaşım mısın?"

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