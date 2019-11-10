Aysel Sağır

TARİH
10 Kasım 2019
Bu toplu intiharlar, saldırganlara da bu saldırıya maruz kalanlara da bir şeyler diyor, bir uyarıda bulunuyor gibi...Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Ezgi Sevgi Can, daha mahkemenin başında yaptığı beyanat konuşmasında, "dosyayı ve delilleri inceledik" diyen hakime verdiği yanıtla sonucu özetlemişti aslındaDevamını Oku
TARİH
18 Ekim 2019
Unutma hastalığına yakalananların unutmadığı tek şey o kırmızıDevamını Oku
TARİH
05 Ekim 2019
Nadira Kadirova intihar ettiyse eğer, intihar kanıtlarını görmek hakkımız!Devamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
"Devletin sağlayamadığı eşitliği biz kendi sektörümüzde uygulayacağız önce"Devamını Oku
TARİH
30 Mart 2019
Gerçeği boş yere uzaklarda aramayalım!Devamını Oku
TARİH
19 Ekim 2018
Belki kulağa garip gelebilir ama Finlandiyalı yetkililer eğitim müfredatlarındaki tüm dersleri kaldırdılarDevamını Oku
TARİH
11 Eylül 2018
Ölüm eğer her şeyi geride bırakmaksa, ölüme, öldürülenlere dair yapılan her olumsuz hareket, bir anlamsızlık inşa etmekten öteye gitmiyorDevamını Oku
TARİH
01 Eylül 2018
"Milyonlarca insanı, sarmaladığı ağlarla (facebook, twitter, e-mail…) hücrelerine kadar izleyen bir karaltıya çarpmış bulunuyoruz"Devamını Oku
TARİH
03 Mayıs 2018
Bir polis “Çok şükür bitti” diyor. Zaten, kalabalığın coşkuyu taklit eden hali de fazla sürmüyor...Devamını Oku
TARİH
27 Şubat 2018
Troçki’nin kaleme aldığı, Lenin’in Gençliği, biyografi sınırlarının ötesine geçerek tarihin tekerrür eden haliyle buluşuyorDevamını Oku
TARİH
31 Aralık 2017
"Yoksa Sen Benim En İyi Arkadaşım mısın?"Devamını Oku
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