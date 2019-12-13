Murat Sabuncu

TARİH
13 Aralık 2019
Gelecek Partisi'nin programı ve Davutoğlu'nun kuruluş konuşmasının analiziDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
Demirtaş 3 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu. Aile her hafta uçakla Diyarbakır'dan İstanbul'a geliyor. Edirne ile aradaki 250 kilometrelik mesafe her türlü zorlu hava koşulunda araçla ve hızla alınıyor. Hızla çünkü görüşe yetişmek gerekli, hızla çünkü uçağa yetişmek gerekliDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2019
CHP’nin başını çektiği karşı ittifakta (Millet) Babacan’ın Abdullah Gül’ün desteğini alarak kurduğu parti de büyük olasılıkla yer alacakDevamını Oku
TARİH
22 Kasım 2019
Türkiye'nin de dünyanın da bir gazetecilik davası olarak tanımladığı, hukuk skandallarıyla dolu bir davayı 'hukuki mi siyasi mi' diye ankete indirgemek...Devamını Oku
TARİH
08 Kasım 2019
Suriyeli mülteciler için "O insanları Müslüman mülteciler olarak değil, Müslüman istilacılar olarak görüyorum" diyen 'ırkçı' lider kimdir?Devamını Oku
TARİH
04 Kasım 2019
Bugün Demirtaş’ın özgürlüğünü kaybedişinin üçüncü yılıDevamını Oku
TARİH
31 Ekim 2019
Bugünlerin utancı… Gazeteleri, gazeteciliği bu hale düşürenlerle… Mış gibi yapanlara, görmezden gelenlere, ben işimi sürdüreyim de diyenlere kalacak…Devamını Oku
TARİH
22 Ekim 2019
Selçuk Mızraklı’nın fotoğrafı ve tutuklanmasıyla topluma-seçmene nasıl bir mesaj verildi?Devamını Oku
TARİH
14 Ekim 2019
Herkes daha çok bağırdığı zaman kendi sesinin kabul göreceğini, haklı görüneceğini sanıyor ama...Devamını Oku
TARİH
09 Ekim 2019
İnsan hayatından belki de uzun yıllar sürecek bir çatışmadan bahsediliyor. Ekonomi tehdidini al da çek git diyecek yok mu?Devamını Oku
TARİH
04 Ekim 2019
Hukuk önünde eşitlenmedikçe toplumsal bir huzura ve barışa kavuşmamızın imkanı yokDevamını Oku
TARİH
03 Ekim 2019
İktidardaki isimlerin aktardıklarına bakılırsa önümüzdeki hafta görülecek duruşmada Kavala’nın tahliye olasılığı yüksekDevamını Oku
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