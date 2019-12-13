T24 LogoT24 Logo

Murat Sabuncu

mmurat.sabuncu@hotmail.com

TARİH

13 Aralık 2019

Davutoğlu bu kadar büyük bagajla bu kadar büyük cümleler kurup oy alır mı?

Gelecek Partisi'nin programı ve Davutoğlu'nun kuruluş konuşmasının analizi

Devamını Oku

TARİH

06 Aralık 2019

Demirtaş ailesinin arasına binlerce kilometre koymak kazaya davetiye değil mi?

Demirtaş 3 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu. Aile her hafta uçakla Diyarbakır'dan İstanbul'a geliyor. Edirne ile aradaki 250 kilometrelik mesafe her türlü zorlu hava koşulunda araçla ve hızla alınıyor. Hızla çünkü görüşe yetişmek gerekli, hızla çünkü uçağa yetişmek gerekli

Devamını Oku

TARİH

28 Kasım 2019

İmamoğlu'nun heyecanı, Babacan'ın çalışkanlığı iktidara alternatif ittifak ortaya çıkartabilir

CHP’nin başını çektiği karşı ittifakta (Millet) Babacan’ın Abdullah Gül’ün desteğini alarak kurduğu parti de büyük olasılıkla yer alacak

Devamını Oku

TARİH

22 Kasım 2019

TGS’nin yaptığı saygısızlık mı sendikacılık mı?

Türkiye'nin de dünyanın da bir gazetecilik davası olarak tanımladığı, hukuk skandallarıyla dolu bir davayı 'hukuki mi siyasi mi' diye ankete indirgemek...

Devamını Oku

TARİH

08 Kasım 2019

Erdoğan; İslamofobik, mültecilere 'istilacı' diyen liderle niye kol kola girdi?

Suriyeli mülteciler için "O insanları Müslüman mülteciler olarak değil, Müslüman istilacılar olarak görüyorum" diyen 'ırkçı' lider kimdir?

Devamını Oku

TARİH

04 Kasım 2019

Kürtlerdeki duygusal kopuş, Demirtaş’ın uyarıları

Bugün Demirtaş’ın özgürlüğünü kaybedişinin üçüncü yılı

Devamını Oku

TARİH

31 Ekim 2019

Hürriyet’te her şey normaldi, bir bu rezil işten çıkartma şekli şaşırttı öyle mi?

Bugünlerin utancı… Gazeteleri, gazeteciliği bu hale düşürenlerle… Mış gibi yapanlara, görmezden gelenlere, ben işimi sürdüreyim de diyenlere kalacak…

Devamını Oku

TARİH

22 Ekim 2019

Tutuklanan Selçuk Mızraklı’nın fotoğrafı ve demokrasinin geleceği 

Selçuk Mızraklı’nın fotoğrafı ve tutuklanmasıyla topluma-seçmene nasıl bir mesaj verildi?

Devamını Oku

TARİH

14 Ekim 2019

Türkiye, Suriye’nin kuzeyi için silahtan söze geçer mi?

Herkes daha çok bağırdığı zaman kendi sesinin kabul göreceğini, haklı görüneceğini sanıyor ama...

Devamını Oku

TARİH

09 Ekim 2019

Kürtlerle konuşmak bir meczubun elinde oyuncak olmaktan daha mı zor?

İnsan hayatından belki de uzun yıllar sürecek bir çatışmadan bahsediliyor. Ekonomi tehdidini al da çek git diyecek yok mu?

Devamını Oku

TARİH

04 Ekim 2019

Yüksek yargının hukukla imtihanı

Hukuk önünde eşitlenmedikçe toplumsal bir huzura ve barışa kavuşmamızın imkanı yok

Devamını Oku

TARİH

03 Ekim 2019

AKP içinde Kavala’nın tutukluluğuna itirazlar yükseliyor

İktidardaki isimlerin aktardıklarına bakılırsa önümüzdeki hafta görülecek duruşmada Kavala’nın tahliye olasılığı yüksek

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24