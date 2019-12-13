Murat Sabuncu

Demirtaş 3 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu. Aile her hafta uçakla Diyarbakır'dan İstanbul'a geliyor. Edirne ile aradaki 250 kilometrelik mesafe her türlü zorlu hava koşulunda araçla ve hızla alınıyor. Hızla çünkü görüşe yetişmek gerekli, hızla çünkü uçağa yetişmek gerekli