Rıdvan Akar

TARİH
30 Temmuz 2019
Ensar’lıktan ‘halkta büyük tepki’ ya da ‘büyük sorunlar çıkması’ gerekçesine evrilen sürecin miladı, en kolay ikna edilebileceği öngörülen AKP tabanında bile yaşanan oy kaybı ve bu oy kaybında Suriyeli mültecilerin rolüydü. İdeolojik olandan pragmatik ve hak ihlallerini barındıran dönüşümde de bu anketlerin rolü vardıDevamını Oku
TARİH
03 Temmuz 2019
Demokrasi için cebinden para harcayıp oy veren seçmen kazandı; devletin parasını ve demokrasinin değerlerini harcayanlar kaybetti.Devamını Oku
TARİH
25 Haziran 2019
Aradan 30 yıl geçti, dün yine sevindim; yine yenilen “3. Milliyetçi Cephe” ittifakıydıDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2016
Sonra zamanın döngüsü içinde, “milli beraberlik” halinden sapanlar/sapmayanlar ikileminde bir turnusol kağıdı olduğu günlerden geçtik...Devamını Oku
TARİH
11 Kasım 2016
Kan damlaları Dolmabahçe’den Beşiktaş’a doğru birer metrelik aralıklarla takip ediyordu Yüzbaşı Şeref’i...Devamını Oku
TARİH
18 Şubat 2015
Bir lider karizmasını ne kadar sürebilir? Geçmişte 'yansak da dokunacağız' diyenler oldu. Olmaya da devam edecekDevamını Oku
TARİH
08 Şubat 2015
Başkanlık sistemi olmadan da bu ülke AKP tarafından istenilen keyfiyette yönetilmektedir.Devamını Oku
TARİH
02 Şubat 2015
AKP çalışan sınıfları sevmiyor. Çalışanların eylemliliğine 'milli tehlike' gözüyle bakıyor ve iktidar gücünü, işçi sınıfına karşı kullanmaktan çekinmiyorDevamını Oku
TARİH
19 Ocak 2015
Mağduriyet, ülkenin yoksul ve yoksun sınıflarına değmenin en kestirme yoluydu...Devamını Oku
TARİH
09 Ocak 2015
'Herkesin ölüsü kendine' ya da 'ama onlar da…' diye başlayan şerhlerle insani hasletlerini yitirenlerizDevamını Oku
TARİH
27 Aralık 2014
Devletin küstüğü, kızdığı, düşman ilan ettiği, her musibeti müstahak gördüğü, muhatap almadığı yurttaşları varDevamını Oku
TARİH
19 Aralık 2014
Devlet denilen mekanizmanın her defasında bir sahibi olur ve paylaşmamak uğruna hoyrat bir rejim kurabilirdi.Devamını Oku
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