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Rıdvan Akar

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TARİH

30 Temmuz 2019

Suriyeli mültecilerin hatırlattıkları (1)

Ensar’lıktan ‘halkta büyük tepki’ ya da ‘büyük sorunlar çıkması’ gerekçesine evrilen sürecin miladı, en kolay ikna edilebileceği öngörülen AKP tabanında bile yaşanan oy kaybı ve bu oy kaybında Suriyeli mültecilerin rolüydü. İdeolojik olandan pragmatik ve hak ihlallerini barındıran dönüşümde de bu anketlerin rolü vardı

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TARİH

03 Temmuz 2019

Satın alınan demokrasi

Demokrasi için cebinden para harcayıp oy veren seçmen kazandı; devletin parasını ve demokrasinin değerlerini harcayanlar kaybetti.

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TARİH

25 Haziran 2019

Yeniden…

Aradan 30 yıl geçti, dün yine sevindim; yine yenilen “3. Milliyetçi Cephe” ittifakıydı

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TARİH

17 Kasım 2016

Trampetsiz 15 Temmuz

Sonra zamanın döngüsü içinde, “milli beraberlik” halinden sapanlar/sapmayanlar ikileminde bir turnusol kağıdı olduğu günlerden geçtik...

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TARİH

11 Kasım 2016

Beşiktaş’ın Feda(i)si ve Şeref’lerine dair bir öykü

Kan damlaları Dolmabahçe’den Beşiktaş’a doğru birer metrelik aralıklarla takip ediyordu Yüzbaşı Şeref’i...

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TARİH

18 Şubat 2015

Şimdi de ona dokunan yanıyor

Bir lider karizmasını ne kadar sürebilir? Geçmişte 'yansak da dokunacağız' diyenler oldu. Olmaya da devam edecek

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TARİH

08 Şubat 2015

"Ben yaptım oldu" sistemi

Başkanlık sistemi olmadan da bu ülke AKP tarafından istenilen keyfiyette yönetilmektedir.

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TARİH

02 Şubat 2015

15 bin işçi 24 patrondan büyüktür

AKP çalışan sınıfları sevmiyor. Çalışanların eylemliliğine 'milli tehlike' gözüyle bakıyor ve iktidar gücünü, işçi sınıfına karşı kullanmaktan çekinmiyor

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TARİH

19 Ocak 2015

Mağduriyet paratonerleri

Mağduriyet, ülkenin yoksul ve yoksun sınıflarına değmenin en kestirme yoluydu...

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TARİH

09 Ocak 2015

Acıları yarıştırmak

'Herkesin ölüsü kendine' ya da 'ama onlar da…' diye başlayan şerhlerle insani hasletlerini yitirenleriz

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TARİH

27 Aralık 2014

Ülkenin yarısını kim yönetiyor?

Devletin küstüğü, kızdığı, düşman ilan ettiği, her musibeti müstahak gördüğü, muhatap almadığı yurttaşları var

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TARİH

19 Aralık 2014

Demokrasi yaşanmaz, öğrenilir

Devlet denilen mekanizmanın her defasında bir sahibi olur ve paylaşmamak uğruna hoyrat bir rejim kurabilirdi.

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