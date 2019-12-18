Füsun Sarp Nebil

Bu dosyaları Ruslar neden sızdırsın? Gerçi "batı menfaatleri ve birliği" gibi bir amaç ileri sürülmüş ama yine de yeterli gözükmüyor. Bunun yerine İngiliz İşçi Partisi avantaj kazanmış. Onların sızdırmış olması daha akla yakın