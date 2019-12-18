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Füsun Sarp Nebil

fusun@nebil.com

TARİH

18 Aralık 2019

Kutupsal Kodlar'ın mucidi Prof. Dr. Erdal Arıkan’dan 5G anlatımı

"5G'de hayal edilen ve kurgulananın ne kadarının gerçekleşeceği ya da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil"

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TARİH

17 Aralık 2019

Rekabet Kurumu'nun doğru kararı ve gazetecilerin "Android krizi" çığırtkanlığı

Olay şu; Tekel olan her şey kötüdür. Rekabete açık olmayan her şey kötüdür. Google tekel olmaya yönelik bir sözleşme yapıyorsa, bu da Türkiye açısından kötü bir şeydir

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TARİH

11 Aralık 2019

463 bin Türk kullanıcının kredi ve ödeme kartı bilgisi çalındı

Konuyla ilgili olarak bizim aldığımız bilgi ise, otobüs firmalarına altyapı sağlayan bir firmanın sorumlu olabileceği

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TARİH

10 Aralık 2019

İngiliz sağlık bilgilerinin satılacağını sızdıran hesaplar için "Rus işi" suçlaması yapıldı

Bu dosyaları Ruslar neden sızdırsın? Gerçi "batı menfaatleri ve birliği" gibi bir amaç ileri sürülmüş ama yine de yeterli gözükmüyor. Bunun yerine İngiliz İşçi Partisi avantaj kazanmış. Onların sızdırmış olması daha akla yakın

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TARİH

03 Aralık 2019

Garanti siber saldırısı Türkiye'nin 4 yıl sonra hâlâ ödevlerini yapmadığını gösterdi

2020 yılına ulaştığımız bugünlerde Türkiye'nin tüm yurtiçi fiber şebekesi sadece 1,5 yılda yapılması gereken düzeyde yani 365 bin km kadar

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TARİH

02 Aralık 2019

“Fiber optik ağ devlet öncülüğünde yaygınlaştırılmalı”

Teknolojik gelişmeler, hayatımızın her safhasında “kırılma” yarattı. Bilişim ve iletişim teknolojileri bu kırılmanın motoru yani altyapısı durumunda. Bu nedenle de hayatımızın “olmazsa olmaz”ıdır

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TARİH

12 Kasım 2019

Sar ordan yarım kilo "Stevie", iyi yerinden olsun

21. Yüzyılda ödül vermenin/almanın esprisi adeta şöyle: Ödül almayan kalmasın!

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TARİH

08 Kasım 2019

Twitter, Google ve Facebook şeffaflık raporlarına artık nasıl inanalım?

Suudi Arabistanlı muhalif gazeteciyi yakalatan bilgileri Twiter'ın verdiği ileri sürüldü

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TARİH

05 Kasım 2019

Amerikalı Senatör, Boeing 737 Max için "Uçan tabutlar" dedi

ABD için Boeing herhangi bir şirket değil; Senato’da soruşturulsa da, aleyhte bir şey çıkarmak zor

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TARİH

04 Kasım 2019

Garanti Bankası saldırısında, kullanıcı hesapları açısından finansal risk yaşanmadı

Garanti Teknoloji: Saldırının amacı hakkında doğası gereği bir çıkarımda bulunmamız mümkün değil

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TARİH

03 Kasım 2019

Herkese bir ders: Amazon, Wikipedia'ya ikinci defa 1 milyon dolar bağış yaptı

Online olarak bilgi aldığınız ortamları ne kadar ve neyle destekliyorsunuz?

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TARİH

02 Kasım 2019

Dikkat: Yüz tanıma teknolojileri dijital gözetimi derinleştiriyor!

EFF konuya ilişkin bir imza kampanyası başlattı

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