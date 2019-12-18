Füsun Sarp Nebil

TARİH
18 Aralık 2019
"5G'de hayal edilen ve kurgulananın ne kadarının gerçekleşeceği ya da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil"Devamını Oku
TARİH
17 Aralık 2019
Olay şu; Tekel olan her şey kötüdür. Rekabete açık olmayan her şey kötüdür. Google tekel olmaya yönelik bir sözleşme yapıyorsa, bu da Türkiye açısından kötü bir şeydirDevamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Konuyla ilgili olarak bizim aldığımız bilgi ise, otobüs firmalarına altyapı sağlayan bir firmanın sorumlu olabileceğiDevamını Oku
TARİH
10 Aralık 2019
Bu dosyaları Ruslar neden sızdırsın? Gerçi "batı menfaatleri ve birliği" gibi bir amaç ileri sürülmüş ama yine de yeterli gözükmüyor. Bunun yerine İngiliz İşçi Partisi avantaj kazanmış. Onların sızdırmış olması daha akla yakınDevamını Oku
TARİH
03 Aralık 2019
2020 yılına ulaştığımız bugünlerde Türkiye'nin tüm yurtiçi fiber şebekesi sadece 1,5 yılda yapılması gereken düzeyde yani 365 bin km kadarDevamını Oku
TARİH
02 Aralık 2019
Teknolojik gelişmeler, hayatımızın her safhasında “kırılma” yarattı. Bilişim ve iletişim teknolojileri bu kırılmanın motoru yani altyapısı durumunda. Bu nedenle de hayatımızın “olmazsa olmaz”ıdırDevamını Oku
TARİH
12 Kasım 2019
21. Yüzyılda ödül vermenin/almanın esprisi adeta şöyle: Ödül almayan kalmasın!Devamını Oku
TARİH
08 Kasım 2019
Suudi Arabistanlı muhalif gazeteciyi yakalatan bilgileri Twiter'ın verdiği ileri sürüldüDevamını Oku
TARİH
05 Kasım 2019
ABD için Boeing herhangi bir şirket değil; Senato’da soruşturulsa da, aleyhte bir şey çıkarmak zorDevamını Oku
TARİH
04 Kasım 2019
Garanti Teknoloji: Saldırının amacı hakkında doğası gereği bir çıkarımda bulunmamız mümkün değilDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Online olarak bilgi aldığınız ortamları ne kadar ve neyle destekliyorsunuz?Devamını Oku
TARİH
02 Kasım 2019
EFF konuya ilişkin bir imza kampanyası başlattıDevamını Oku
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