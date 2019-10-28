Umut Ozan Darıcı

TARİH
28 Ekim 2019
Sezonun başından bu yana, Galatasaray Futbol Takımı, her karşılaşmayı, şu maç bitse de eve gitsek diye oynuyorDevamını Oku
TARİH
21 Eylül 2019
Bu tartışmanın kazananı olur mu olmaz mı bilinmez ama 'vizyon' nidalarıyla göreve gelen Ali Koç'un soğuk savaş stratejilerini andıran tartışmalarla, bir yere gidemeyeceği çok açıkDevamını Oku
TARİH
26 Kasım 2018
Nasıl ki katiller, tecavüzcüler hakimler hakkında ceza veremezse...Devamını Oku
TARİH
20 Nisan 2018
Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaşanan rezillikleri “kim haklı” noktasından çıkartmak gerekiyorDevamını Oku
TARİH
29 Ocak 2018
"Acı olan şu; hırsızlığı, yolsuzluğu, şikeyi, adaletsizliği yazamayan insanlar, meslek onurlarını rakı masasında bırakıp, kendilerini halen gazeteci olarak adlandırıyor"Devamını Oku
TARİH
24 Eylül 2017
Futbolunuz sizin olsun olmasına da, ahlaksızlığı da nirengi noktası yapmayın bariDevamını Oku
TARİH
18 Eylül 2017
Futbolseverler sahada güzel oyun görmek istiyor, Instagram'da tesbihli fotoğraflar paylaşıp, adamlıktan dem vuranları değil!Devamını Oku
TARİH
19 Ağustos 2017
Türkiye futbolunda yabancı kuralından daha büyük sorun, ülke futbolunun siyasetten arındırılmasıdırDevamını Oku
TARİH
15 Ağustos 2017
İzleyenlerin “Bitse de gitsek” dediği takım yerine, arzulu, oyunu rakip sahaya yıkan, pres yapan bir ekip haline dönüşen bir Galatasaray vardıDevamını Oku
TARİH
11 Ağustos 2017
Yeni Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarf ettiği bir sözü pankart olarak sahanın ortasında açabilirsin ama Atatürk siyasi bir figür olarak kabul edilirDevamını Oku
TARİH
22 Kasım 2016
“Bundan kötüsü olamaz” dediğimiz anda, kötünün tanımı değişiyor, daha da kötüsüne rastlıyoruzDevamını Oku
TARİH
05 Kasım 2016
Galatasaray bu yılı Riva’ydı Florya’ydı diye geçirir. Devre arasına çok kalmadı, yıldız transfer vaadiyle biraz zaman oyalarDevamını Oku
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