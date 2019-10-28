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Umut Ozan Darıcı

ozandar@gmail.com

TARİH

28 Ekim 2019

Hep ocak-temmuz ayıp olmaya başladı artık!

Sezonun başından bu yana, Galatasaray Futbol Takımı, her karşılaşmayı, şu maç bitse de eve gitsek diye oynuyor

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TARİH

21 Eylül 2019

Mesele sicilse Terim'in yaptıkları hafif kalır

Bu tartışmanın kazananı olur mu olmaz mı bilinmez ama 'vizyon' nidalarıyla göreve gelen Ali Koç'un soğuk savaş stratejilerini andıran tartışmalarla, bir yere gidemeyeceği çok açık

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TARİH

26 Kasım 2018

Bozuk düzende sağlam çark olmaz

Nasıl ki katiller, tecavüzcüler hakimler hakkında ceza veremezse...

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TARİH

20 Nisan 2018

İmam osurursa, cemaat...

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaşanan rezillikleri “kim haklı” noktasından çıkartmak gerekiyor

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TARİH

29 Ocak 2018

Yakalanan Selçuk İnan değil, sizin rezil gazeteciliğiniz...

"Acı olan şu; hırsızlığı, yolsuzluğu, şikeyi, adaletsizliği yazamayan insanlar, meslek onurlarını rakı masasında bırakıp, kendilerini halen gazeteci olarak adlandırıyor"

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TARİH

24 Eylül 2017

Mahmut en azından bu kez pantolon indirmedi!

Futbolunuz sizin olsun olmasına da, ahlaksızlığı da nirengi noktası yapmayın bari

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TARİH

18 Eylül 2017

Lütfen her konuda fikriniz olmasın, bari futbolu rahat bırakın!

Futbolseverler sahada güzel oyun görmek istiyor, Instagram'da tesbihli fotoğraflar paylaşıp, adamlıktan dem vuranları değil!

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TARİH

19 Ağustos 2017

İstiklal Marşı bilmeyen seremoniden ayrılsın!

Türkiye futbolunda yabancı kuralından daha büyük sorun, ülke futbolunun siyasetten arındırılmasıdır

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TARİH

15 Ağustos 2017

Galatasaray’da en büyük değişiklik futbol aklı

İzleyenlerin “Bitse de gitsek” dediği takım yerine, arzulu, oyunu rakip sahaya yıkan, pres yapan bir ekip haline dönüşen bir Galatasaray vardı

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TARİH

11 Ağustos 2017

Arda Turan; yeni Türkiye’nin vücut bulmuş hâli

Yeni Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarf ettiği bir sözü pankart olarak sahanın ortasında açabilirsin ama Atatürk siyasi bir figür olarak kabul edilir

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TARİH

22 Kasım 2016

Şu pankart tribünde açılırken futbolunun 6 kuruşluk değeri yok!

“Bundan kötüsü olamaz” dediğimiz anda, kötünün tanımı değişiyor, daha da kötüsüne rastlıyoruz

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TARİH

05 Kasım 2016

Hem hakemden hem rakipten dayak yiyen takım şampiyon olamaz

Galatasaray bu yılı Riva’ydı Florya’ydı diye geçirir. Devre arasına çok kalmadı, yıldız transfer vaadiyle biraz zaman oyalar

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