Alex Akimoğlu

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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
17 Mayıs 2020
Moda dünyasının bu krizi iyi yöneterek üstesinden geleceğinden şüphem yok, ancak artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı da aşikâr
75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...
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