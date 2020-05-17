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T24 Haftalık Yazarı

Alex Akimoğlu

alexakimoglu@gmail.com

TARİH

17 Mayıs 2020

Moda trendlerine yön verenler, normalleşme sonrası tüketici psikolojisine göz kırpmak için çalışıyor

Moda dünyasının bu krizi iyi yöneterek üstesinden geleceğinden şüphem yok, ancak artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı da aşikâr

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