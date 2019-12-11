Yusuf Nazım

TARİH
11 Aralık 2019
İki barikat! Biri Kürt’e, diğeri suyun akışına karşı kurulmuş gibi… Gerçekte öyle mi? Sanki değil! Sanki bütün insanlığa karşı kurulmuş gibiler...Devamını Oku
TARİH
07 Aralık 2019
Bütün gökyüzümüzü kapatmış bir girdap gibi, hepimizin üzerinde, bize bakıyor. Nasıl yazmayayım? Dayanamıyor, yazıyorumDevamını Oku
TARİH
22 Kasım 2019
Aklında, gelecek güzel günler; gözlerinde umut, yüreğinde neşe; bir çocuk gibi sevinçle kırpıyor gözleriniDevamını Oku
TARİH
09 Kasım 2019
Dicle’nin iki yakasında betondan bir kefene sardılar, köklerimden kopardılar beni!Devamını Oku
TARİH
30 Ekim 2019
Yüzde 17,6 ile seçimleri kaybetmiş bir partinin iradesi bir kez daha galip geldi, Cizre'de bir kez daha demokrasi kazandı!Devamını Oku
TARİH
11 Ekim 2019
Cümle sorunlarımızın baş müsebbibi bunlar! En hassas yerimizde hep çıbanbaşı, bütün çözülmedik problemlerimizin atası…Devamını Oku
TARİH
05 Ekim 2019
Derin Araştırma Laboratuvarı'nda görev alan bir insan, insan olmaktan çıkar, hücreden hücreye dolaşan bir iblise dönüşürDevamını Oku
TARİH
14 Eylül 2019
Ne mutlu Kürtler yoksa! Ne mutlu Türk’üm diyene!Devamını Oku
TARİH
08 Eylül 2019
Canan Kaftancıoğlu: Hâlâ kaybedenlerin peşinde, kaybedilenlerin arasında, onların safında bir insanDevamını Oku
TARİH
27 Ağustos 2019
Korkuyla, nefretle, kinle büyürken bu menfur bataklık, incecik dallarından kırılırken çocuklarımızın hayatları, ortak bir ses olup çoğalmadığımız için suçluyuz!Devamını Oku
TARİH
23 Ağustos 2019
“Helal oyları kaptırmayacağız” diye, sıraya giriyorlar makbul devlet adamları...Devamını Oku
TARİH
05 Ağustos 2019
Tek maaşla karınları doymaz devlet adamlarının. Bu yüzden ki devletin birkaç şirketinde birden, yönetim kurulunda yazılı olur adlarıDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.