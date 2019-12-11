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Yusuf Nazım

yusuf.nazim1@gmail.com

TARİH

11 Aralık 2019

Kürt'e kurulan barikat ya da medeniyetin estetiği

İki barikat! Biri Kürt’e, diğeri suyun akışına karşı kurulmuş gibi… Gerçekte öyle mi? Sanki değil! Sanki bütün insanlığa karşı kurulmuş gibiler...

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TARİH

07 Aralık 2019

Ceren'in gözleri

Bütün gökyüzümüzü kapatmış bir girdap gibi, hepimizin üzerinde, bize bakıyor. Nasıl yazmayayım? Dayanamıyor, yazıyorum

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TARİH

22 Kasım 2019

Umudu kalbinden çiçeklenen bir hayat

Aklında, gelecek güzel günler; gözlerinde umut, yüreğinde neşe; bir çocuk gibi sevinçle kırpıyor gözlerini

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TARİH

09 Kasım 2019

Bir kentin ölüm defteri

Dicle’nin iki yakasında betondan bir kefene sardılar, köklerimden kopardılar beni!

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TARİH

30 Ekim 2019

Bir kez daha egemenlik kayıtsız şartsız Türklerindir!

Yüzde 17,6 ile seçimleri kaybetmiş bir partinin iradesi bir kez daha galip geldi, Cizre'de bir kez daha demokrasi kazandı!

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TARİH

11 Ekim 2019

Kürtleri sabun yapmalı!

Cümle sorunlarımızın baş müsebbibi bunlar! En hassas yerimizde hep çıbanbaşı, bütün çözülmedik problemlerimizin atası…

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TARİH

05 Ekim 2019

Tarih alkışladı onları

Derin Araştırma Laboratuvarı'nda görev alan bir insan, insan olmaktan çıkar, hücreden hücreye dolaşan bir iblise dönüşür

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TARİH

14 Eylül 2019

Babannemin ezgileri

Ne mutlu Kürtler yoksa! Ne mutlu Türk’üm diyene!

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TARİH

08 Eylül 2019

Kaybedenlerin korkusu, kaybedilenlerin dostu

Canan Kaftancıoğlu: Hâlâ kaybedenlerin peşinde, kaybedilenlerin arasında, onların safında bir insan

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TARİH

27 Ağustos 2019

Öldürdünüz!

Korkuyla, nefretle, kinle büyürken bu menfur bataklık, incecik dallarından kırılırken çocuklarımızın hayatları, ortak bir ses olup çoğalmadığımız için suçluyuz!

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TARİH

23 Ağustos 2019

Amida’nın çığlıkları

“Helal oyları kaptırmayacağız” diye, sıraya giriyorlar makbul devlet adamları...

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TARİH

05 Ağustos 2019

Küçük işler, sade vatandaş ve büyük devlet adamları

Tek maaşla karınları doymaz devlet adamlarının. Bu yüzden ki devletin birkaç şirketinde birden, yönetim kurulunda yazılı olur adları

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