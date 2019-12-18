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Ahmet Talimciler

talimciler@hotmail.com

TARİH

18 Aralık 2019

Spora dair notlar

İçinde yaşadığımız toplumsal ve kültürel dünyanın bir parçası olarak spor, sadece fiziksel performansın üst düzeyde sergilenmesi ve ulaşılan rekorlardan, derecelerden ve başarılardan oluşmamaktadır. Aynı zamanda sadece eğlenmek ya da gelir elde etmek amacıyla gönüllü olarak katıldığımız fiziksel etkinlikler de değildir

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TARİH

13 Aralık 2019

Futbolumuzda eskiye dönüş

Futbol alanındaki zihniyet kalıplarımızı ve yaklaşım tarzlarımızı değiştirmediğimiz sürece önümüzdeki yıllarda ileriye dönük atılımlar yerine geçmişe dönük gidiş gelişler içerisinde bulunacağız

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TARİH

11 Aralık 2019

Olan bitenleri konuşamamak

Bir ülkenin eğitimi ve eğitim sistemi bu kadar çok konuşuluyor ve bu kadar çok şikayet konusu haline dönüştürülüyorsa, orada sadece eğitim alanında değil pek çok alanda sıkıntı var demektir

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TARİH

04 Aralık 2019

Gündemi sosyal medyaya bırakan ülke

Yeni dönem, televizyonla tanıştığımız dönemdeki gibi olmadığı gibi getirmekte olduklarından çok daha fazlasını bünyesinde barındırması nedeniyle bir o kadar da ürkütücü bir yanı bünyesinde taşımaktadır

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TARİH

26 Kasım 2019

Asabı Bozuk Liberal*

Kitap boyunca en ilgi çekici olan kısım ise hiç şüphesiz Tibuk’un kendisini anlattığı ve radikal dönüşüm diye nitelendirilen bölüm. Tibuk bu bölümde Türkiye’nin dindarlarına 28 Şubat’ta verdiği destekten dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söylüyor. Hatta daha da ileri giderek Müslüman ülkelerde demokrasi olacağına inanmadığını belirtiyor

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TARİH

19 Kasım 2019

Yurdumun halleri

İnsan evrenin duygulu halidir ve yurdum insanı bu halin belki de en karmaşık şeklini sunan varlığıdır

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TARİH

15 Kasım 2019

Bir önceki maça takılıp kalmaya rağmen finallere gidiyoruz

Futbolda bu hesaplaşma mantığından uzaklaşmak ve an'ı yaşamayı öğrenmek durumundayız

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TARİH

07 Kasım 2019

Akıl tutulması

Maç 6-0 gibi tarihi bir skor ile sonuçlandı ve yine 6 Kasım tarihi üzerinden ülke içerisindeki ezeli rekabete vurgu yapacaklara malzeme çıkmış oldu

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TARİH

06 Kasım 2019

Futboldan vazgeçtik artık operasyonları konuşuyoruz

Kanıksama duygusu beraberinde yaşananlar karşısındaki mantık ve akıl süzgecinin de yavaş yavaş kaybolmasına yol açıyor

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TARİH

04 Kasım 2019

Parçalarda anlaşamıyoruz ki bütünde bir araya gelebilelim!

Başka türlü bir Türkiye’nin mümkün olduğuna sadece inanmak yetmiyor

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TARİH

30 Ekim 2019

Neresini düzeltelim veya neresine bakalım

Memleketi kentleştirirken üniversiteleri taşralaştırdık ve buradan hareketle kurduğumuz tabela üniversiteleri üzerinden payeler dağıtmak suretiyle memleketin her köşesini üniversite ile buluşturduk

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TARİH

28 Ekim 2019

Okul bahçesinde dışa vurulan şiddet

Bu topraklarda çok küçük yaşlardan itibaren argo ve küfür üzerinden kendini ifade etmek hatta zaman zaman sadece bunun üzerinden var olabilmek bile hayata dair olabilmenin yollarının başında gelmekte

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