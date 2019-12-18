Ahmet Talimciler

TARİH
18 Aralık 2019
İçinde yaşadığımız toplumsal ve kültürel dünyanın bir parçası olarak spor, sadece fiziksel performansın üst düzeyde sergilenmesi ve ulaşılan rekorlardan, derecelerden ve başarılardan oluşmamaktadır. Aynı zamanda sadece eğlenmek ya da gelir elde etmek amacıyla gönüllü olarak katıldığımız fiziksel etkinlikler de değildirDevamını Oku
TARİH
13 Aralık 2019
Futbol alanındaki zihniyet kalıplarımızı ve yaklaşım tarzlarımızı değiştirmediğimiz sürece önümüzdeki yıllarda ileriye dönük atılımlar yerine geçmişe dönük gidiş gelişler içerisinde bulunacağızDevamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Bir ülkenin eğitimi ve eğitim sistemi bu kadar çok konuşuluyor ve bu kadar çok şikayet konusu haline dönüştürülüyorsa, orada sadece eğitim alanında değil pek çok alanda sıkıntı var demektirDevamını Oku
TARİH
04 Aralık 2019
Yeni dönem, televizyonla tanıştığımız dönemdeki gibi olmadığı gibi getirmekte olduklarından çok daha fazlasını bünyesinde barındırması nedeniyle bir o kadar da ürkütücü bir yanı bünyesinde taşımaktadırDevamını Oku
TARİH
26 Kasım 2019
Kitap boyunca en ilgi çekici olan kısım ise hiç şüphesiz Tibuk’un kendisini anlattığı ve radikal dönüşüm diye nitelendirilen bölüm. Tibuk bu bölümde Türkiye’nin dindarlarına 28 Şubat’ta verdiği destekten dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söylüyor. Hatta daha da ileri giderek Müslüman ülkelerde demokrasi olacağına inanmadığını belirtiyorDevamını Oku
TARİH
19 Kasım 2019
İnsan evrenin duygulu halidir ve yurdum insanı bu halin belki de en karmaşık şeklini sunan varlığıdırDevamını Oku
TARİH
15 Kasım 2019
Futbolda bu hesaplaşma mantığından uzaklaşmak ve an'ı yaşamayı öğrenmek durumundayızDevamını Oku
TARİH
07 Kasım 2019
Maç 6-0 gibi tarihi bir skor ile sonuçlandı ve yine 6 Kasım tarihi üzerinden ülke içerisindeki ezeli rekabete vurgu yapacaklara malzeme çıkmış olduDevamını Oku
TARİH
06 Kasım 2019
Kanıksama duygusu beraberinde yaşananlar karşısındaki mantık ve akıl süzgecinin de yavaş yavaş kaybolmasına yol açıyorDevamını Oku
TARİH
04 Kasım 2019
Başka türlü bir Türkiye’nin mümkün olduğuna sadece inanmak yetmiyorDevamını Oku
TARİH
30 Ekim 2019
Memleketi kentleştirirken üniversiteleri taşralaştırdık ve buradan hareketle kurduğumuz tabela üniversiteleri üzerinden payeler dağıtmak suretiyle memleketin her köşesini üniversite ile buluşturdukDevamını Oku
TARİH
28 Ekim 2019
Bu topraklarda çok küçük yaşlardan itibaren argo ve küfür üzerinden kendini ifade etmek hatta zaman zaman sadece bunun üzerinden var olabilmek bile hayata dair olabilmenin yollarının başında gelmekteDevamını Oku
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