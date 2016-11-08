T24 LogoT24 Logo

Gönenç Gürkaynak

gonenc.gurkaynak@elig.com

TARİH

08 Kasım 2016

Baskı arttıkça cesaretin ve iyimserliğin artması hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Baskının yoğun olduğu toplumlarda, toplumun genel olarak eksikliğini çekmesi muhtemel olan unsur, cesaretten ziyade iyimserliktir

Devamını Oku

TARİH

09 Ağustos 2016

Türkiye’den el çektirmek

Demokrasi, kendi verdiğimiz tankların işgalini engellemek için onların önüne yatabilme özgürlüğü müdür?

Devamını Oku

TARİH

06 Haziran 2016

Anayasa nedir, ne değildir? Başkanlık Sistemi neye yarar? 'Türk Tipi' ne değildir?

Sayın Cumhurbaşkanı’nın şu anda Türkiye’de yapmak isteyip de yapamadığı ne vardır?

Devamını Oku

TARİH

21 Mart 2016

Alışmış kudurmuştan beterdir

Teröre alışmak, başkalarının acılarına derimizi kalınlaştırmayı öğrenmemizi, kalbimize de yayın yasağı koymayı gerektirir

Devamını Oku

TARİH

23 Şubat 2016

Karanfil bed renk olur

Halimize isyan eden herkes teröriste destek veriyor sayılırsa sorunumuz bellidir...

Devamını Oku

TARİH

08 Şubat 2016

Küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk: Memleketim

Git gide artan bir hızla ekşiyoruz, hep beraber...

Devamını Oku

TARİH

25 Ocak 2016

Dostum Mustafa'yı yazdım; sizin için değil, kendim için...

Bir kraliçeyi de, her gün seksen kere gördüğü kişiyi de aynı iştahla gözünü dikip dinleyen insandı Mustafa...

Devamını Oku

TARİH

23 Kasım 2015

Bir toplumun ruhu ve refahı hakkında düşünceler

20 Kasım'daki TEDx konuşmamın tam metni...

Devamını Oku

TARİH

04 Kasım 2015

Toplumun nabzını tutamamakla barışmak

İktidardan koalisyona düşen hiçbir parti, “istikrar var, ister misin” diye sormadan sandığın dediğine ikna olmaz artık

Devamını Oku

TARİH

02 Ekim 2015

Türkiye’de sandık ne işe yaramaz?

Türkiye’de siyasetin önemli dönüm noktası 1 Kasım 2015 değil, 2 Kasım 2015 ve devamıdır

Devamını Oku

TARİH

08 Eylül 2015

Ekonomik büyüme ve toplumsal refah için anlamlı bir ilk adım, oy sandığında nasıl sorulur?

Zerrece uygulanabilir bir öneri olup olmadığından bağımsız, Türkiye bunu gerekli kılacak şekilde, snobluk, bölünmüşlük ve dengesizlik içinde...

Devamını Oku

TARİH

06 Haziran 2015

Uzaylılarda stratejik oy, seçim barajı ve oyun teorisi üzerine

Hâlâ yüzde 10 barajıyla uğraşmakla debeleniyorlarsa bizi arayıp bulacak yere gelmenin çok uzağındalardır daha...

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24