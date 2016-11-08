Gönenç Gürkaynak

TARİH
08 Kasım 2016
Baskının yoğun olduğu toplumlarda, toplumun genel olarak eksikliğini çekmesi muhtemel olan unsur, cesaretten ziyade iyimserliktirDevamını Oku
TARİH
09 Ağustos 2016
Demokrasi, kendi verdiğimiz tankların işgalini engellemek için onların önüne yatabilme özgürlüğü müdür?Devamını Oku
TARİH
06 Haziran 2016
Sayın Cumhurbaşkanı’nın şu anda Türkiye’de yapmak isteyip de yapamadığı ne vardır?Devamını Oku
TARİH
21 Mart 2016
Teröre alışmak, başkalarının acılarına derimizi kalınlaştırmayı öğrenmemizi, kalbimize de yayın yasağı koymayı gerektirirDevamını Oku
TARİH
23 Şubat 2016
Halimize isyan eden herkes teröriste destek veriyor sayılırsa sorunumuz bellidir...Devamını Oku
TARİH
08 Şubat 2016
Git gide artan bir hızla ekşiyoruz, hep beraber...Devamını Oku
TARİH
25 Ocak 2016
Bir kraliçeyi de, her gün seksen kere gördüğü kişiyi de aynı iştahla gözünü dikip dinleyen insandı Mustafa...Devamını Oku
TARİH
23 Kasım 2015
20 Kasım'daki TEDx konuşmamın tam metni...Devamını Oku
TARİH
04 Kasım 2015
İktidardan koalisyona düşen hiçbir parti, “istikrar var, ister misin” diye sormadan sandığın dediğine ikna olmaz artıkDevamını Oku
TARİH
02 Ekim 2015
Türkiye’de siyasetin önemli dönüm noktası 1 Kasım 2015 değil, 2 Kasım 2015 ve devamıdırDevamını Oku
TARİH
08 Eylül 2015
Zerrece uygulanabilir bir öneri olup olmadığından bağımsız, Türkiye bunu gerekli kılacak şekilde, snobluk, bölünmüşlük ve dengesizlik içinde...Devamını Oku
TARİH
06 Haziran 2015
Hâlâ yüzde 10 barajıyla uğraşmakla debeleniyorlarsa bizi arayıp bulacak yere gelmenin çok uzağındalardır daha...Devamını Oku
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