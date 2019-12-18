TARİH
18 Aralık 2019
O, İstanbullu bir Amerikalı… O, yerli ve milli bir Twitter fenomeni... O, Turklish dili ve edebiyatı uzmanı… Jared Wall’dan bahsediyorum. Hakkında bilinmeyenler, bu söyleşide...Devamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Göçmeyi planlarken, her aşamasında Mişka'yı da düşündüm. Ancak görüyorum ki herkes bunu yapamıyor. Belki zor geliyor, belki de yolunu bilmiyorlar. Bu hafta, Flightbuddy platformunun kurucusu Seda Çınar yurt dışına evcil hayvan çıkartma prosedürlerini anlattıDevamını Oku
TARİH
04 Aralık 2019
Vancouver’da iki Türkiyeli bir araya gelince, Türk ve Kanadalı gençlerin cinsellik algısını ve her iki ülkedeki cinsellik eğitimini masaya yatırıyoruz. Buyurun, devamını Rayka Kumru ile olan sohbetimizden okuyunDevamını Oku
TARİH
27 Kasım 2019
Tek göçmen millet biz değiliz, İtalyanlar, Portekizliler, Çinliler, Ruslar, Hintliler, bir onur meselesi olarak çift hatta üç ana dilli çocuklar yetiştiriyorlar ve bu toplumda en iyi mevkilere geliyorlarDevamını Oku
TARİH
20 Kasım 2019
Dünyanın öbür ucunda, üç gün boyunca, işi gücü bırakıyor, kendimizi bir sinema salonuna kapatıp, memleketimizin dertlerini, acılarını, güzelliklerini, tarihini, doğasını kalbimizin merkezine koyuyoruzDevamını Oku
TARİH
13 Kasım 2019
Kanada'da organ bağışı, Türkiye'ye göre daha yaygın. Memleketimde bir insana ışık, nefes, kalp olmak istediğime karar veriyor ve elime tutuşturulan formu kenara bırakıyorumDevamını Oku
TARİH
06 Kasım 2019
Tuttuğunu kopartan, azimli, inatçı, aşk için her şeyi göze alan, sabreden, sükut eden bir kadın: Ressam Günseli KatoDevamını Oku
TARİH
30 Ekim 2019
Kanada siyaseti göçmen nüfusun ellerinde yükselirken, medyaya olan inanç gitgide azalıyorDevamını Oku
TARİH
23 Ekim 2019
Bizim memlekette oyunu seven, kendi sayar! Burada öyle mi ya?Devamını Oku
TARİH
16 Ekim 2019
Burunlarının dibindeki ve üstelik uzun yıllardır insanlarıyla birlikte yaşadıkları ülke hakkında hiçbir şey bilmeyecek kadar cahil insanlar var Avrupalıların arasında...Devamını Oku
TARİH
09 Ekim 2019
“Kanada Geyikleri'nde iyisiyle kötüsüyle Kanada’nın her yönünü kendimizin ve başkalarının gözlem ve deneyimleriyle aktarmaya çalışıyoruz”Devamını Oku
TARİH
02 Ekim 2019
Bir ruh sağlığı uzmanının mecazen öldüğü zaman “Artık her şeyi biliyorum, anlıyorum” dediği andır. Göçmenlik benim için yeni bir öğrenme alanı. Bu nedenle karşılaştığım zorlukları göğsümde daha iyi yumuşatabiliyorumDevamını Oku
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