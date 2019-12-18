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Ayşe Acar

acarayse@yahoo.comTwitterWebsite

TARİH

18 Aralık 2019

Jared Wall: Türkiye'yi muhteşem yapan şeyler, muhteşem kalmaya devam etmeli!

O, İstanbullu bir Amerikalı… O, yerli ve milli bir Twitter fenomeni... O, Turklish dili ve edebiyatı uzmanı… Jared Wall’dan bahsediyorum. Hakkında bilinmeyenler, bu söyleşide...

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TARİH

11 Aralık 2019

Evcil hayvanınızı yurt dışına nasıl çıkartırsınız?

Göçmeyi planlarken, her aşamasında Mişka'yı da düşündüm. Ancak görüyorum ki herkes bunu yapamıyor. Belki zor geliyor, belki de yolunu bilmiyorlar. Bu hafta, Flightbuddy platformunun kurucusu Seda Çınar yurt dışına evcil hayvan çıkartma prosedürlerini anlattı

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TARİH

04 Aralık 2019

Seksolog Rayka Kumru: Türkiye’de hâlâ kurumları, okulları, markaları insan cinselliği biliminin bir ihtiyaç olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz

Vancouver’da iki Türkiyeli bir araya gelince, Türk ve Kanadalı gençlerin cinsellik algısını ve her iki ülkedeki cinsellik eğitimini masaya yatırıyoruz. Buyurun, devamını Rayka Kumru ile olan sohbetimizden okuyun

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TARİH

27 Kasım 2019

Anadilinizden korkmayın! Statü kaybı getirmez!

Tek göçmen millet biz değiliz, İtalyanlar, Portekizliler, Çinliler, Ruslar, Hintliler, bir onur meselesi olarak çift hatta üç ana dilli çocuklar yetiştiriyorlar ve bu toplumda en iyi mevkilere geliyorlar

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TARİH

20 Kasım 2019

İstanbul'um, iki gözüm!

Dünyanın öbür ucunda, üç gün boyunca, işi gücü bırakıyor, kendimizi bir sinema salonuna kapatıp, memleketimizin dertlerini, acılarını, güzelliklerini, tarihini, doğasını kalbimizin merkezine koyuyoruz

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TARİH

13 Kasım 2019

24 dizisi, Vancouver versiyonu!

Kanada'da organ bağışı, Türkiye'ye göre daha yaygın. Memleketimde bir insana ışık, nefes, kalp olmak istediğime karar veriyor ve elime tutuşturulan formu kenara bırakıyorum

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TARİH

06 Kasım 2019

Günseli Kato: Japonya'da geyşa olmaktan, Türkiye'nin 'çılgın ressam'lığına bir göç hikâyesi

Tuttuğunu kopartan, azimli, inatçı, aşk için her şeyi göze alan, sabreden, sükut eden bir kadın: Ressam Günseli Kato

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TARİH

30 Ekim 2019

Kanada seçimlerinde göçmenlerin ve medyanın rolü

Kanada siyaseti göçmen nüfusun ellerinde yükselirken, medyaya olan inanç gitgide azalıyor

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TARİH

23 Ekim 2019

Karşılaştırmalı: Kanada seçimleri vs. Türkiye seçimleri

Bizim memlekette oyunu seven, kendi sayar! Burada öyle mi ya?

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TARİH

16 Ekim 2019

Serkan Altuniğne: Berlin'de kimsenin umurunda değilsiniz ve bu harika bir özgürlük!

Burunlarının dibindeki ve üstelik uzun yıllardır insanlarıyla birlikte yaşadıkları ülke hakkında hiçbir şey bilmeyecek kadar cahil insanlar var Avrupalıların arasında...

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TARİH

09 Ekim 2019

Şimdi biz Kanada'ya nasıl geliyoruz?

“Kanada Geyikleri'nde iyisiyle kötüsüyle Kanada’nın her yönünü kendimizin ve başkalarının gözlem ve deneyimleriyle aktarmaya çalışıyoruz”

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TARİH

02 Ekim 2019

Göçmenliğin 5 hali; balayı, endişe, mücadele/kaçış, alışma, uyum

Bir ruh sağlığı uzmanının mecazen öldüğü zaman “Artık her şeyi biliyorum, anlıyorum” dediği andır. Göçmenlik benim için yeni bir öğrenme alanı. Bu nedenle karşılaştığım zorlukları göğsümde daha iyi yumuşatabiliyorum

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