Göçmeyi planlarken, her aşamasında Mişka'yı da düşündüm. Ancak görüyorum ki herkes bunu yapamıyor. Belki zor geliyor, belki de yolunu bilmiyorlar. Bu hafta, Flightbuddy platformunun kurucusu Seda Çınar yurt dışına evcil hayvan çıkartma prosedürlerini anlattı