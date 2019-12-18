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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

TARİH

18 Aralık 2019

Unutma, uçuruma en yakın yer zirvedir!

Erdoğan, içte ve dışta dost değil düşman kazanma siyasetiyle, hem yalnızlaşıyor, hem Türkiye'nin krizini derinleştiriyor

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TARİH

16 Aralık 2019

Bir faili meçhul cinayet yazısı: Acının, kin ve nefretin üstüne barış kurulamaz!

Faili meçhul cinayet davaları, JİTEM davaları birer birer çökerken...

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TARİH

15 Aralık 2019

Avrupa milliyetçiliği aşamadı, aşamıyor; bunun da son çarpıcı ürünü Boris Johnson...

Trump'la Putin, Johnson'ın büyük seçim zaferine herhalde fazlasıyla sevinmişlerdir

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TARİH

11 Aralık 2019

Tayyip Erdoğan'la 'terörist' Orhan Pamuk...

Gelin size Erdoğan'la 'terörist' Orhan Pamuk'un 24 saatlik hikâyesini anlatayım bu yazımda

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TARİH

10 Aralık 2019

Sevgili Osman, şimdi günleri saymaya başladık, özgürlüğe kavuşacağın günleri...

İnşallah yine hayal kırıklığına uğramayız; Türkiye de senin tahliyenle bir büyük hukuk ayıbından kurtulur

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TARİH

09 Aralık 2019

Eğer biraz insanlık olsa bunlar yaşanmazdı!

65 yaşındaki Emine Aslan nasıl öldü?..

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TARİH

06 Aralık 2019

NATO'daki adamımız!

NATO’da ne mi oldu? Dağ fare doğurdu. Erdoğan ise karanlıkta yürüyor

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TARİH

04 Aralık 2019

Selo Başkan sıkma canını, yanındayız, sana bu zulmü reva görenlere lanet olsun!

Namık Kemal'in o dizesi: "Zulüm ile abad olunmaz"

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TARİH

03 Aralık 2019

Işıklar ölüyor, yalnızım!

Mutlu değilim bugünlerde... Adaletin kaba gücü yeneceği zamanlar çok uzak çünkü...

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TARİH

29 Kasım 2019

Erdoğan'la gizli gündem...

Demokrasi amaç mı, araç mı? Demokrasi ara istasyon mu?

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TARİH

27 Kasım 2019

Ali Babacan...

Babacan'ın Türkiye'nin girdiğini söylediği karanlık tünel ve "boğulma hissiyle yaşayan" gençler...

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TARİH

25 Kasım 2019

Farkında mısın; 324 günde 302 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz!

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde bir kez daha kadınların yanındayım!

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