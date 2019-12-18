Hasan Cemal

TARİH
18 Aralık 2019
Erdoğan, içte ve dışta dost değil düşman kazanma siyasetiyle, hem yalnızlaşıyor, hem Türkiye'nin krizini derinleştiriyorDevamını Oku
TARİH
16 Aralık 2019
Faili meçhul cinayet davaları, JİTEM davaları birer birer çökerken...Devamını Oku
TARİH
15 Aralık 2019
Trump'la Putin, Johnson'ın büyük seçim zaferine herhalde fazlasıyla sevinmişlerdirDevamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Gelin size Erdoğan'la 'terörist' Orhan Pamuk'un 24 saatlik hikâyesini anlatayım bu yazımdaDevamını Oku
TARİH
10 Aralık 2019
İnşallah yine hayal kırıklığına uğramayız; Türkiye de senin tahliyenle bir büyük hukuk ayıbından kurtulurDevamını Oku
TARİH
09 Aralık 2019
65 yaşındaki Emine Aslan nasıl öldü?..Devamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
NATO’da ne mi oldu? Dağ fare doğurdu. Erdoğan ise karanlıkta yürüyorDevamını Oku
TARİH
04 Aralık 2019
Namık Kemal'in o dizesi: "Zulüm ile abad olunmaz"Devamını Oku
TARİH
03 Aralık 2019
Mutlu değilim bugünlerde... Adaletin kaba gücü yeneceği zamanlar çok uzak çünkü...Devamını Oku
TARİH
29 Kasım 2019
Demokrasi amaç mı, araç mı? Demokrasi ara istasyon mu?Devamını Oku
TARİH
27 Kasım 2019
Babacan'ın Türkiye'nin girdiğini söylediği karanlık tünel ve "boğulma hissiyle yaşayan" gençler...Devamını Oku
TARİH
25 Kasım 2019
Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde bir kez daha kadınların yanındayım!Devamını Oku
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