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Şirin Payzın

sirindefnepayzin@gmail.com

TARİH

25 Kasım 2019

"Yeni MoMa'da devrim var; New York Modern Sanatlar, müzecilikte yeni anlayışı ve kadın sanatçıları öne çıkarıyor"

Popüler kültürün aykırı isimleri Tim Burton ya da Bjork ‘u,  Modigliani, Salvador Dali, Frida Kahlo ile aynı mekanda görebilmek, ortak noktalarını keşfetmek kadar heyecan verici ne olabilir!

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TARİH

25 Ekim 2019

Lübnan halkı ayakta: Biz burada gösteri yapmıyoruz, devrim yapıyoruz

Şirin Payzın’ın Beyrut izlenimleri…

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TARİH

15 Mayıs 2019

Canan Kaftancıoğlu: Endişe etmeyin, kaybetmeyi de öğrenecekler

Seçim güvenliği konusunda bütün önlemleri aldıklarını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı, AKP’nin ‘çaldılar’ kampanyasının da karşılık bulmadığı görüşünde

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TARİH

09 Mayıs 2019

İmamoğlu’ndan iş dünyasına: Konuşmak zorundasınız; demokrasi yoksa varlığınız olsa ne olur

"Mücadelem uzun soluklu, sokağın sesini duyuyorum,  çözüm önerilerim de cebimde"

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TARİH

08 Şubat 2019

AKP'nin İzmir Adayı Zeybekci'ye sordum, işte izlenimlerim...

Zeybekci, siyasi mesajlara hiç girmeyip alt yapı ve ekonomiyi canlandırma vaatleriyle oy toplamayı planlıyor

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TARİH

29 Ocak 2019

Saruhan Oluç: Adalar'da Erdem Gül bizim de adayımız, destekliyoruz

“Kötü olanlar olabilir ama onlardan daha kötü olan var”

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TARİH

03 Ocak 2019

CHP'nin İstanbul adayıyla ilk tanışma, Ekrem İmamoğlu nasıl bir aday?

"Önce İstanbulluların aşkını, gönlünü kazanacağım sonra kalkınma projelerimi anlatacağım"

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TARİH

17 Aralık 2018

Bu bir Fatih Portakal yazısıdır!

Fatih Portakal hepimizin meselesi; "Acaba bu korku, bu şiddet, bu tehdit niye" diye sormak muhalefetin, gazetecilerin ve herkesin sorumluluğunda...

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TARİH

13 Aralık 2018

Kadife Devrim ve ötesi...

“Devrim sadece bir partinin, bir kesimin değil hepimizin devrimi oldu; muhalefetin bile...”

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TARİH

12 Aralık 2018

Ermenistan'da yeni bir sayfa: “Devrim değil evrim”

Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesi için görüşmelere ön koşulsuz başlamaya hazırız

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TARİH

07 Kasım 2018

Merhaba T24

"Başka bir gazetecilik mümkün" sloganımıza ek olarak 'özlediğim haberciliği yapmak' üzere yola çıktım

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