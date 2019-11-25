TARİH
25 Kasım 2019
Popüler kültürün aykırı isimleri Tim Burton ya da Bjork ‘u, Modigliani, Salvador Dali, Frida Kahlo ile aynı mekanda görebilmek, ortak noktalarını keşfetmek kadar heyecan verici ne olabilir!Devamını Oku
TARİH
25 Ekim 2019
Şirin Payzın’ın Beyrut izlenimleri…Devamını Oku
TARİH
15 Mayıs 2019
Seçim güvenliği konusunda bütün önlemleri aldıklarını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı, AKP’nin ‘çaldılar’ kampanyasının da karşılık bulmadığı görüşündeDevamını Oku
TARİH
09 Mayıs 2019
"Mücadelem uzun soluklu, sokağın sesini duyuyorum, çözüm önerilerim de cebimde"Devamını Oku
TARİH
08 Şubat 2019
Zeybekci, siyasi mesajlara hiç girmeyip alt yapı ve ekonomiyi canlandırma vaatleriyle oy toplamayı planlıyorDevamını Oku
TARİH
29 Ocak 2019
“Kötü olanlar olabilir ama onlardan daha kötü olan var”Devamını Oku
TARİH
03 Ocak 2019
"Önce İstanbulluların aşkını, gönlünü kazanacağım sonra kalkınma projelerimi anlatacağım"Devamını Oku
TARİH
17 Aralık 2018
Fatih Portakal hepimizin meselesi; "Acaba bu korku, bu şiddet, bu tehdit niye" diye sormak muhalefetin, gazetecilerin ve herkesin sorumluluğunda...Devamını Oku
TARİH
13 Aralık 2018
“Devrim sadece bir partinin, bir kesimin değil hepimizin devrimi oldu; muhalefetin bile...”Devamını Oku
TARİH
12 Aralık 2018
Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesi için görüşmelere ön koşulsuz başlamaya hazırızDevamını Oku
TARİH
07 Kasım 2018
"Başka bir gazetecilik mümkün" sloganımıza ek olarak 'özlediğim haberciliği yapmak' üzere yola çıktımDevamını Oku
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