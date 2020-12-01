Erdoğan İşcan

TARİH
01 Aralık 2020
Yapılması gereken, öncelikle mevcut Anayasa ve yasaları etkin uygulamak, aynı zamanda mevzuattaki eksiklikleri gidermek için özellikle Avrupa Konseyi’nin desteğine güvenmekDevamını Oku
TARİH
23 Kasım 2020
Uluslararası insan hakları hukukunda yaşam hakkı, köleliğin yasaklanması ve kanunsuz suç olmaz gibi işkence ve kötü muamele yasağı da “üstün hukuk” düzeyindedirDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2020
Avrupa Konseyi'nin temel hedefi, ortak değerler temelinde ortak hukuk alanı geliştirilmesi, bu zeminde oluşan sözleşme sisteminin etkin ve denetlenebilir şekilde uygulanması, böylece, demokratik güvenliğin güvence altına alınmasıdırDevamını Oku
TARİH
16 Kasım 2020
Türkiye, uluslararası alanda kazanımlarını geriye döndürecek adımlardan kaçınmalıdır; iç siyasi istikrarın ve uluslararası saygın konumun ekonomik alana olumlu yansımalarını, ya da tersi durumu tahmin etmek güç olmasa gerekDevamını Oku
TARİH
16 Kasım 2020
"İnsan hakları ve sosyal adalet - barış ve güvenlik - istikrar ve kalkınma" zinciri, BM sisteminin temel hedefidir; daha iyisi bulunmadığı sürece bu sisteme sahip çıkılmalıdırDevamını Oku
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