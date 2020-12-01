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Erdoğan İşcan

bilgi@t24.com.tr

TARİH

01 Aralık 2020

Yıpranan demokrasi yeniden güçlenebilir mi?; "Demokratik güvenlik" ve demokrasi reformunun önemi!

Yapılması gereken, öncelikle mevcut Anayasa ve yasaları etkin uygulamak, aynı zamanda mevzuattaki eksiklikleri gidermek için özellikle Avrupa Konseyi’nin desteğine güvenmek

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TARİH

23 Kasım 2020

İşkence ve kötü muamele yasağı göçmen ve mülteciler için de geçerlidir

Uluslararası insan hakları hukukunda yaşam hakkı, köleliğin yasaklanması ve kanunsuz suç olmaz gibi işkence ve kötü muamele yasağı da “üstün hukuk” düzeyindedir

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TARİH

17 Kasım 2020

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi nedir; neden önemli?

Avrupa Konseyi'nin temel hedefi, ortak değerler temelinde ortak hukuk alanı geliştirilmesi, bu zeminde oluşan sözleşme sisteminin etkin ve denetlenebilir şekilde uygulanması, böylece, demokratik güvenliğin güvence altına alınmasıdır

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TARİH

16 Kasım 2020

Birleşmiş Milletler ile Türkiye’nin 75 yıllık ilişkisi ve geleceği

Türkiye, uluslararası alanda kazanımlarını geriye döndürecek adımlardan kaçınmalıdır; iç siyasi istikrarın ve uluslararası saygın konumun ekonomik alana olumlu yansımalarını, ya da tersi durumu tahmin etmek güç olmasa gerek

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TARİH

16 Kasım 2020

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Türkiye için neden önemli?

"İnsan hakları ve sosyal adalet - barış ve güvenlik - istikrar ve kalkınma" zinciri, BM sisteminin temel hedefidir; daha iyisi bulunmadığı sürece bu sisteme sahip çıkılmalıdır

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