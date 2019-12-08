Oğuz Demiralp

TARİH
08 Aralık 2019
Türkiye'nin yeri Batı'dır. Orta Doğu, yakından ilgilenmemiz gereken sorunlu komşu mahallemizdirDevamını Oku
TARİH
21 Kasım 2019
Bütün protestolarda ben ahlaki talepleri görüyor ve hayra yormak istiyorumDevamını Oku
TARİH
15 Ekim 2019
Barış Bıçakçı’nın son kitabı Seyrek Yağmur’dan şu kısacık bölüm her şeyi anlatıyor aslında, anlayana...Devamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Chirac, kendi partisinin, ülkesinin kamuoyunun genel eğiliminin tersine Türkiye ile müzakerelerin açılmasını ve müstakbel üyeliğimizi desteklemiştirDevamını Oku
TARİH
28 Eylül 2019
ABD ile iyi kötü iş birliği varken, Suriye ile genel hava yumuşamış iken bizim Fırat’ın doğusuna geniş çaplı bir askeri harekat yapmamızı uluslararası hukuk açısından gerekçelendirmek bana olanakdışı görünüyorDevamını Oku
TARİH
23 Ağustos 2019
Ekonomi zaten kötü giderken, kayyım kararı ile siyaseti daha da karıştıracak olumsuz bir adım atılmış olduDevamını Oku
TARİH
15 Ağustos 2019
Hong Kong deyince kafiye üzerinden King Kong geldi aklıma. Bana göre King Kong doğanın insana isyanıdır. Sonunda yenik düşerDevamını Oku
TARİH
20 Temmuz 2019
Yazık oluyor ülkemize, demokrasimize, sonra Trump’lara muhtaç hale geliveriyoruzDevamını Oku
TARİH
18 Temmuz 2019
Önce Orta Doğu’ya, sonra Rusya’ya yönelerek Batıya aidiyetimizi kendi kendimize sorgular, sorgulanır hale getirdik. Bu gidiş hiç iyi değil, dönüş henüz görünmüyorDevamını Oku
TARİH
09 Temmuz 2019
İncek’ten Eryaman’a muazzam Ankara sathında YKYK yurdu yapılacak yer diye, bir tek ODTÜ’nün kalbi mi kaldı? Mesele ODTÜ’yü kalbinden yaralamaya çalışmak, mizahını, muhalif havasını cezalandırmak meselesidirDevamını Oku
TARİH
08 Temmuz 2019
Hükümet dışında birçok ekonomik ve siyasi aktör etkili olabilecekleri dönemlerde ses çıkarmadılar, oysa ‘hepsi oradaydı’Devamını Oku
TARİH
24 Haziran 2019
İstanbul’da gür sesle ‘demokrasi’ demiştirDevamını Oku
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