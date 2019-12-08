T24 LogoT24 Logo

Oğuz Demiralp

ouzdemiralp@yahoo.com

TARİH

08 Aralık 2019

NATO saltosu

Türkiye'nin yeri Batı'dır. Orta Doğu, yakından ilgilenmemiz gereken sorunlu komşu mahallemizdir

Devamını Oku

TARİH

21 Kasım 2019

Başkaldıran insan

Bütün protestolarda ben ahlaki talepleri görüyor ve hayra yormak istiyorum

Devamını Oku

TARİH

15 Ekim 2019

Mutlu musunuz?

Barış Bıçakçı’nın son kitabı Seyrek Yağmur’dan şu kısacık bölüm her şeyi anlatıyor aslında, anlayana...

Devamını Oku

TARİH

29 Eylül 2019

Jacques Chirac

Chirac, kendi partisinin, ülkesinin kamuoyunun genel eğiliminin tersine Türkiye ile müzakerelerin açılmasını ve müstakbel üyeliğimizi desteklemiştir

Devamını Oku

TARİH

28 Eylül 2019

Yanlışlıklar silsilesi 

ABD ile iyi kötü iş birliği varken, Suriye ile genel hava yumuşamış iken bizim Fırat’ın doğusuna geniş çaplı bir askeri harekat yapmamızı uluslararası hukuk açısından gerekçelendirmek bana olanakdışı görünüyor

Devamını Oku

TARİH

23 Ağustos 2019

İçerde ve dışarda başarıdan başarıya

Ekonomi zaten kötü giderken, kayyım kararı ile siyaseti daha da karıştıracak olumsuz bir adım atılmış oldu

Devamını Oku

TARİH

15 Ağustos 2019

Hong Kong ve King Kong

Hong Kong deyince kafiye üzerinden King Kong geldi aklıma. Bana göre King Kong doğanın insana isyanıdır. Sonunda yenik düşer

Devamını Oku

TARİH

20 Temmuz 2019

Yaptırump

Yazık oluyor ülkemize, demokrasimize, sonra Trump’lara muhtaç hale geliveriyoruz

Devamını Oku

TARİH

18 Temmuz 2019

Batı, Orta Doğu derken Rusya’ya doğru

Önce Orta Doğu’ya, sonra Rusya’ya yönelerek Batıya aidiyetimizi kendi kendimize sorgular, sorgulanır hale getirdik. Bu gidiş hiç iyi değil, dönüş henüz görünmüyor

Devamını Oku

TARİH

09 Temmuz 2019

ODTÜ ruhu

İncek’ten Eryaman’a muazzam Ankara sathında YKYK yurdu yapılacak yer diye, bir tek ODTÜ’nün kalbi mi kaldı? Mesele ODTÜ’yü kalbinden yaralamaya çalışmak, mizahını, muhalif havasını cezalandırmak meselesidir

Devamını Oku

TARİH

08 Temmuz 2019

Ne olacak bu ekonominin hali?

Hükümet dışında birçok ekonomik ve siyasi aktör etkili olabilecekleri dönemlerde ses çıkarmadılar, oysa ‘hepsi oradaydı’

Devamını Oku

TARİH

24 Haziran 2019

Ya demokrasi ya istibdat

İstanbul’da gür sesle ‘demokrasi’ demiştir

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24