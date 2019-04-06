Murat Bjeduğ

TARİH
06 Nisan 2019
Ginger, caz alt yapısı ile rock çalan bir davulcuyduDevamını Oku
TARİH
26 Mart 2019
JA müzikleriyle 68 kültür devrimine hatırı sayılır katkılarda bulunduDevamını Oku
TARİH
20 Mart 2019
1993 yılında CCR’ın adı Rock and Roll Hall of Fame’e eklenmiştirDevamını Oku
TARİH
11 Mart 2019
Bir müzisyen şarkı sözlerini yazıp beste yapıp çalıp söylüyorsa, eserleri daha duygu yoğun oluyorDevamını Oku
TARİH
05 Mart 2019
Jimy Hendrix’ ten sonra, tüm zamanların en iyi gitarist sıralamasında ikinci sırada yer alıyor DuaneDevamını Oku
TARİH
25 Şubat 2019
En sıkı parçalarından birinin adı Who are you? olan The Who, basta John Entwistle, davulda Keith Moon, gitarda Pete Townshend ve vokalde Roger Daltrey’ den oluşuyorDevamını Oku
TARİH
18 Şubat 2019
Bu tuhaf günlerde dünyanın Jim Morrison’a çok ihtiyacı var…Devamını Oku
TARİH
12 Şubat 2019
Jim Morrison tüm varlığıyla yerleşik kurumların ideolojik aygıtlar vasıtasıyla onay verdiği tahakküm biçimlerine, algı mekanizmalarına karşı uzlaşmaz bir tavır geliştiriyorduDevamını Oku
TARİH
04 Şubat 2019
Metallica üyeleri 1991'de Grammy Ödülü'ne uzandıklarında ilk sözleri 'Jethro Tull'a bu sene albüm çıkarmadıkları için teşekkür ederiz' olduDevamını Oku
TARİH
27 Ocak 2019
“Uyuşturucularla ilgili hiçbir sorun yaşamadım, sadece polislerle.”Devamını Oku
TARİH
18 Ocak 2019
Rock tarihinde tarz yaratan ender gitaristlerden biri olan Page gitarını violin gibi çalarak farklı bir soundu da icat ettiDevamını Oku
TARİH
12 Ocak 2019
Beatles severler için Paul hep çapının ve potansiyellerinin altında performans gösterdiDevamını Oku
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