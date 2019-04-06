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Murat Bjeduğ

lennonbjedug@hotmail.com

TARİH

06 Nisan 2019

Ginger Baker: Nabzı baterisinde atan büyük usta

Ginger, caz alt yapısı ile rock çalan bir davulcuydu

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TARİH

26 Mart 2019

Psychedelic rockın öncüsü Jefferson Airplane

JA müzikleriyle 68 kültür devrimine hatırı sayılır katkılarda bulundu

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TARİH

20 Mart 2019

Creedence Clearwater Revival, 68 - Vietnam - Folk rock

1993 yılında CCR’ın adı Rock and Roll Hall of Fame’e eklenmiştir

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TARİH

11 Mart 2019

Rory Gallagher, blues-rock’ın sessiz prensi

Bir müzisyen şarkı sözlerini yazıp beste yapıp çalıp söylüyorsa, eserleri daha duygu yoğun oluyor

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TARİH

05 Mart 2019

Duane Allman’ı anarken…

Jimy Hendrix’ ten sonra, tüm zamanların en iyi gitarist sıralamasında ikinci sırada yer alıyor Duane

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TARİH

25 Şubat 2019

The Who

En sıkı parçalarından birinin adı Who are you? olan The Who, basta John Entwistle, davulda Keith Moon, gitarda Pete Townshend ve vokalde Roger Daltrey’ den oluşuyor

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TARİH

18 Şubat 2019

İsyanın sesi Jim Morrison - 2

Bu tuhaf günlerde dünyanın Jim Morrison’a çok ihtiyacı var…

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TARİH

12 Şubat 2019

Jim Morrison ve The Doors - 1

Jim Morrison tüm varlığıyla yerleşik kurumların ideolojik aygıtlar vasıtasıyla onay verdiği tahakküm biçimlerine, algı mekanizmalarına karşı uzlaşmaz bir tavır geliştiriyordu

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TARİH

04 Şubat 2019

Jethro Tull ve barok rock

Metallica üyeleri 1991'de Grammy Ödülü'ne uzandıklarında ilk sözleri 'Jethro Tull'a bu sene albüm çıkarmadıkları için teşekkür ederiz' oldu

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TARİH

27 Ocak 2019

Keith Richards, Blues ve Rolling Stones

“Uyuşturucularla ilgili hiçbir sorun yaşamadım, sadece polislerle.”

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TARİH

18 Ocak 2019

Jimy Page, Led Zeppelin ve sonrası

Rock tarihinde tarz yaratan ender gitaristlerden biri olan Page gitarını violin gibi çalarak farklı bir soundu da icat etti

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TARİH

12 Ocak 2019

Beatles ve Paul Mcartney

Beatles severler için Paul hep çapının ve potansiyellerinin altında performans gösterdi

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