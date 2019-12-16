Akdoğan Özkan

TARİH
16 Aralık 2019
Bedeli 1 trilyon doları bulabilen savaşlar, Vietnam ve Afganistan örneklerinde ortaya çıktığı gibi "teröre" karşı değil "hakikatlere" karşı verilebiliyor. Ama "kuvvetler ayrılığı" ile "özgür basının" varlığı barış ümidini canlı tutmamızı sağlıyor. Suriye’de aynı nedenle ümit besleyebilirizDevamını Oku
TARİH
09 Aralık 2019
Kıyamet, "Falanca, filan yerde kimyasal silah katliamı yaptı" şeklinde atılan manşetlerin ardından kopacak! Gerçek belki bir gün, bir kez daha ortaya çıkacak. Ama tabii, "Bad-el harâb-ül Basra…" Yani "Basra harap olduktan sonra…"Devamını Oku
TARİH
02 Aralık 2019
OPCW uzmanı bilim insanları, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Duma’da meydana geldiği iddia edilen ve Şam rejiminin sorumlu tutulduğu kimyasal silah saldırısının yalan olduğunu, çalıştıkları kurumlarının da gerçeklerin üzerini örten raporlarla bu yalana bilerek alet olduğunu ortaya çıkardıDevamını Oku
TARİH
25 Kasım 2019
Son günlerde yoğun çatışmalara sahne olan Ayn İssa nahiyesi TSK desteğindeki “Suriye Milli Ordusu”nun denetimine geçerse, Fırat Kalkanı Harekâtı neticesinde Afrin ile bağlantısı kesilmiş olan Kobane’nin Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri (muhafazaları) ile de bağlantısı kopmuş olacakDevamını Oku
TARİH
14 Kasım 2019
Suriye Milli Ordusu, geçtiğimiz günlerde silahlı çatışmalarda uluslararası kriterleri tanımlayan Cenevre ile Lahey sözleşmelerini dikkate alan bir "İç Hizmetler Yönetmeliği" yayımladıDevamını Oku
TARİH
11 Kasım 2019
Suriye’de herkesin dikkati Tel Abyad-Rasulayn arasındaki çatışmalara çevrilmiş olsa da, asıl büyük çarpışmalar, Hatay’ın hemen burnunun dibindeki dağlık Kabani köyünde, yaşanıyor. Suriye Ordusu, El Gâb Ovası’na hâkim olup Cisr’uş-Şuğur’u tehdit edebilecek bir konuma gelebilmek için cihatçılara karşı “vites büyütmüş” durumda.Devamını Oku
TARİH
04 Kasım 2019
Heyet Tahrir’uş Şam ve Hurrâseddin; Suriye savaşının seyri içinde hangi değişimlerden geçtiler, bugün hangi noktaya geldiler...Devamını Oku
TARİH
31 Ekim 2019
ABD’ye Bağdadi’nin ortadan kaldırılması yönünde ihtiyaç duyduğu can alıcı (!) istihbaratı belki de ne Iraklılar ne de Kürtler temin etti!Devamını Oku
TARİH
28 Ekim 2019
Ankara’nın sınırlı zafer coğrafyası: Tel Abyad – RasulaynDevamını Oku
TARİH
21 Ekim 2019
Umalım ki, bütün bu vizyonlar, misyonlar, yenilenen stratejiler, hedefler en az 8,5 yıldır büyük acılar çektiğini, trajediler yaşadığını gördüğümüz bölge halkları için daha fazla zarar verici, daha fazla yerinden yurdundan edici olmasın!Devamını Oku
TARİH
14 Ekim 2019
Konu, futboldan çıkıp da sürüklendiğimiz Orta Doğu bataklığından çıkma ihtimalimize kilitlenmek üzere...Devamını Oku
TARİH
07 Ekim 2019
Ankara, “uluslararası kamuoyunu hazırlama” faaliyetleri çerçevesinde neler yaptı?Devamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.