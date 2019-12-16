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Akdoğan Özkan

akdogan_ozkan@hotmail.com

TARİH

16 Aralık 2019

Trilyon dolarlık savaşların bile panzehiri, kuvvetler ayrılığı

Bedeli 1 trilyon doları bulabilen savaşlar, Vietnam ve Afganistan örneklerinde ortaya çıktığı gibi "teröre" karşı değil "hakikatlere" karşı verilebiliyor. Ama "kuvvetler ayrılığı" ile "özgür basının" varlığı barış ümidini canlı tutmamızı sağlıyor. Suriye’de aynı nedenle ümit besleyebiliriz

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TARİH

09 Aralık 2019

III. Dünya Savaşı nasıl başlayacak?

Kıyamet, "Falanca, filan yerde kimyasal silah katliamı yaptı" şeklinde atılan manşetlerin ardından kopacak! Gerçek belki bir gün, bir kez daha ortaya çıkacak. Ama tabii, "Bad-el harâb-ül Basra…" Yani "Basra harap olduktan sonra…"

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TARİH

02 Aralık 2019

Suriye’de bir büyük savaş yalanı daha patladı

OPCW uzmanı bilim insanları, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Duma’da meydana geldiği iddia edilen ve Şam rejiminin sorumlu tutulduğu kimyasal silah saldırısının yalan olduğunu, çalıştıkları kurumlarının da gerçeklerin üzerini örten raporlarla bu yalana bilerek alet olduğunu ortaya çıkardı

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TARİH

25 Kasım 2019

Kobane koptu kopacak!

Son günlerde yoğun çatışmalara sahne olan Ayn İssa nahiyesi TSK desteğindeki “Suriye Milli Ordusu”nun denetimine geçerse, Fırat Kalkanı Harekâtı neticesinde Afrin ile bağlantısı kesilmiş olan Kobane’nin Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri (muhafazaları) ile de bağlantısı kopmuş olacak

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TARİH

14 Kasım 2019

Ankara’dan cihatçılara seküler maneviyat ayarı

Suriye Milli Ordusu, geçtiğimiz günlerde silahlı çatışmalarda uluslararası kriterleri tanımlayan Cenevre ile Lahey sözleşmelerini dikkate alan bir "İç Hizmetler Yönetmeliği" yayımladı

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TARİH

11 Kasım 2019

İdlib’de ilk hedef, Cisr’uş Şuğur!

Suriye’de herkesin dikkati Tel Abyad-Rasulayn arasındaki çatışmalara çevrilmiş olsa da, asıl büyük çarpışmalar, Hatay’ın hemen burnunun dibindeki dağlık Kabani köyünde, yaşanıyor. Suriye Ordusu, El Gâb Ovası’na hâkim olup Cisr’uş-Şuğur’u tehdit edebilecek bir konuma gelebilmek için cihatçılara karşı “vites büyütmüş” durumda.

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TARİH

04 Kasım 2019

El Kaide’nin Suriye serüveni ve Bağdadi’nin ölümü

Heyet Tahrir’uş Şam ve Hurrâseddin; Suriye savaşının seyri içinde hangi değişimlerden geçtiler, bugün hangi noktaya geldiler...

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TARİH

31 Ekim 2019

Bağdadi’nin “sürpriz” ölümü arkasındaki “şaşırtıcı” gerçekler

ABD’ye Bağdadi’nin ortadan kaldırılması yönünde ihtiyaç duyduğu can alıcı (!) istihbaratı belki de ne Iraklılar ne de Kürtler temin etti!

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TARİH

28 Ekim 2019

Bir “Güvenli Bölge”nin güvensizlik sosyolojisi

Ankara’nın sınırlı zafer coğrafyası: Tel Abyad – Rasulayn

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TARİH

21 Ekim 2019

Bir harekâtın kronolojisi

Umalım ki, bütün bu vizyonlar, misyonlar, yenilenen stratejiler, hedefler en az 8,5 yıldır büyük acılar çektiğini, trajediler yaşadığını gördüğümüz bölge halkları için daha fazla zarar verici, daha fazla yerinden yurdundan edici olmasın!

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TARİH

14 Ekim 2019

Türkiye’nin 'gruptan çıkma' ihtimali

Konu, futboldan çıkıp da sürüklendiğimiz Orta Doğu bataklığından çıkma ihtimalimize kilitlenmek üzere...

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TARİH

07 Ekim 2019

Suriye’nin kuzeydoğusunda eller tetikte

Ankara, “uluslararası kamuoyunu hazırlama” faaliyetleri çerçevesinde neler yaptı?

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