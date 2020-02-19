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"Türk gözlem noktalarına düzenlenen saldırılara son verin"
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Dünya Basınında Bugün
Dünya basınında bugün | Britanya lideri Johnson, ülkesinin sınırlarını 'niteliksiz...
Dünya basınında bugün | Bloomberg haber merkezinde 'patron nasıl haber...
Dünya basınında bugün | Koronavirüs salgınında "kırılma noktası" korkusu...
Dünya basınında bugün | "Britanya lideri zalim Johnson dizginleri eline...
Dünya basınında bugün | ABD'de yargıya müdahale tartışması endişe yarattı...
Dünya basınında bugün | "Virüsler terör saldırılarından daha tehlikeli"...
Dünya basınında bugün | "Koronavirüs salgını global ekonomiyi de vurabilir"...
Ankara'da kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından öldürüldü...
Gezi Parkı davasında beraat kararı veren mahkeme üyelerine HSK'dan soruşturma...
Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyeti ile görüştü...
Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi; Kulp katliamı hakkında 29 yıl...
Elazığ’da hasarlı binalar belirlendi; vatandaşlar itiraz edebilecek...
Tayland'dan gelen iş insanı, Koronavirüs şüphesiyle Trabzon'da gözlem altına alındı...
Hrant Dink davası | Dönemin Jandarma Komutanı: 'Fotoğraf çekin' dedim,...
Politika
Erdoğan'dan Kavala yorumu: Soros'un Türkiye ayağı malum içerideydi, dün beraat...
Ahmet Şık: HDP politik bir çizgi tutturamadı, temennilerle yol alması...
MHP Genel Sekreteri: Çin'den Türkiye'ye yayılan ve aşısı bir türlü...
CHP’li Tanal’dan AKP’den istifa etmek isteyenlere dilekçe örneği...
Murat Yetkin yazdı: Gül'ün Babacan desteğinin zamanlama ve anlamı...
AKP'den istifa eden bazı isimler Babacan'ın partisine katılacak iddiası...
Murat Yetkin: ABD, YPG'ye 'Türkiye ile çatışırsanız korumayız' uyarısı yaptı...
15 Temmuz Darbe Girişimi
18 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
15 Temmuz davasında 9 eski askere hapis cezası verildi...
Darbecilerin 15 Temmuz gecesi yaptıkları telefon konuşmaları: Helikopterler nerede?...
Eski AYM üyesi Tercan'a hapis cezası...
'FETÖ' soruşturmasında 57 kişi hakkında yakalama kararı...
'Bekir Bozdağ'ın alıkonulması planı' davasında bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet...
Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya tutuklandı...
15 Temmuz davasında sanık asker: Bizde gelenektir, düğünlerde 1 dolar...
Dünya
Avrupa Konseyi'nden Türk yargısına "dik durun" çağrısı...
Amsterdam Belediyesi, Red Light'taki turist sorununu 'yeni erotik merkez veya...
Dünyanın en zengin 8. adamı, başkan olursa şirketini satacak...
İngiltere göçmen yasalarını değiştiriyor: İş teklifi ve İngilizce bilgisi zorunlu...
İran'da iki kişide Koronavirüs tespit edildi...
Rusya Savunma Bakanı, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ile görüştü...
Suriye'de Şam'dan Halep'e sekiz yıl sonra ilk sivil uçuş...
Ekonomi
BIST 100 endeksi, günü 119.196,09 puandan tamamladı
Ons altın 1600 doları geçti, çeyrek altın rekor kırdı; piyasalar...
TEİS: İlaç zammı değil, Euro kuru güncellemesi...
Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl yorumladı?...
Mahfi Eğilmez yazdı: Faizi düşürmekle enflasyon düşmez...
Merkez Bankası faiz indiriminde hız kesti...
Çeyrek altın rekora doymuyor...
AKP'li vekilden Erdoğan'a EYT önerisi...
Spor
"Fenerbahçe aleyhine sistematik hakem hataları var"
Başakşehirli futbolculardan Koronavirüs önlemi ...
Galatasaray'a derbi öncesi müjdeli haber...
Derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan Samandıra'da 5 özel...
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu...
VAR Koordinatörü Barış Şimşek: Gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz; hata payı sıfıra...
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu...
TRT, Amedspor maçını canlı yayın akışından kaldırdı...
Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı 15 Temmuz'u 'cihat' olarak gösterdi...
Sözcü yazarı Yılmaz: İTÜ ‘öğrenci kantini’ açamıyor ama en az 800...
Hakkâri'de eğitime kar engeli ...
Matematikte dünya şampiyonu olan 10 yaşındaki Elanur, başarısının sırrını açıkladı...
Uluslararası düşünce kuruluşu ARWU'nun listesine Türkiye'den yalnızca 1 üniversite girebildi...
Elazığ'da okulların açılış tarihi yine ertelendi...
Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil! ...
Kültür-Sanat
16 yüzyıllık 'Avrat Taşı' binaların arasına sıkıştı...
Cevdet Erek’in kişisel sergisi Bergama Stereotip, 27 Şubat'ta kapılarını açıyor...
Başak Günak'ın 'Kuyu' performansı ilk kez Arter'de sahnelenecek...
Türkiye en çok Avrupa Yakası'nı özledi, en sevilen dizi türü...
Büyük Efes Sanat Günleri başlıyor...
Game of Thrones'un Tormund'u, The Witcher'ın yeni sezonunda rol alacak...
Vartolu Sadettin itiraf etti: İlk sezon biter sandım...
Magazin
Mümessillerden 'Hekimoğlu' dizisindeki sevişme sahnesine tepki...
Ben Affleck'ten itiraf: Hayatımın en büyük pişmanlığı bu boşanma...
Çağla Şıkel'den o sözlere açıklama...
İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden dağıldığını açıkladı...
Tuvana Türkay'dan "Çekimlerde çok eğlendik" diyen rol arkadaşı Onur Tuna'ya:...
Ertuğrul Özkök: Çağla Şıkel sekse ara verdiyse ona güzel bir...
Demet Akalın kesenin ağzını açtı; Alişan'ın çocuğuna beşibiryerde, dadısına tektaş...
Medya
Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na: Bana bir ‘manevi değer’...
Gazeteci Şerife Oruç hakkında yakalama kararı ...
Yeni Şafak'tan kafa karıştıran seçim anketi; toplam oy yüzde 105,9...
RTÜK'ten Çukur ve Yasak Elma dizilerine ceza...
TGC Başkanı Olcayto: Gazetecileri potansiyel suçlu görmekten vazgeçin!...
İsmini Alparslan Türkeş'in koyduğu Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi...
Survivor 2020'de ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?...
Bilim / Teknoloji
Uzay yolculuğunun fiyatı henüz belirlenmedi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk ekibi beyaz kıtaya ulaştı...
AliExpress'te Samsung ve Huawei akıllı telefonlarının sahteleri satılıyor...
NASA atmosferin en uzak noktasındaki bulutların görüntüsünü paylaştı...
Teknolojinin liderleri, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluştu...
Barcelona ve Olimpiyatlar'ın hesapları hacklendi...
Sabah yazarından oyun oynayan insanlara hakaret: Mal ergenler ve mal...
Facebook kurucusu Zuckerberg: Devlet, internet alanının düzenlemesinde yer almalı...
Çevre
Kartal, Esenyurt ve Fatih ilçesinde hava kirliliği "sağlıksız" denebilecek seviyeye ulaştı
Esenyurt, Aksaray, Kartal bölgesinde yaşayanlar dikkat...
Kanal İstanbul'un ÇED raporunda balık isimleri hatalı!...
Ölümden sonra yeşil alternatif: İnsan gübreleme...
Fransa'da kayak merkezi helikopterle kar taşıdı; çevrecilerin tepkisini çekti ...
Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı...
İmar Barışı'nda 30 bin belge iptal edildi...
Biyolojik çeşitliliğe ve sulak alanlara zarar verenlere uygulanacak para cezaları...
Sağlık
Tayland Çinli turistleri daha çok çekmeye çalışıyor
Bitkisel süt içenlerin sayısı neden artıyor, hangi sütü tercih etmeli?...
Kısa Dalga'dan 'Koronavirüs güncesi'...
Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen kedisini terk etmemek için Vuhan’da kaldı,...
Bakan Pakdemirli açıkladı: 81 ilde 6 gün boyunca gıda denetimleri...
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: ‘Korona’ya sirke mi, tuzlu su...
Koronavirüs hakkında 5 önemli bilgi...
Koronavirüs: Çin, yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı...
Yaşam
Meteoroloji'den Türkiye'nin geneli için yağış uyarısı! ...
Hollanda kızlık zarı ameliyatlarını yasaklamaya hazırlanıyor...
Maaşlarını alamayan öğretmenler istifa etti, veliler eylem yaptı...
ABD'de 'Ben Tanrıyım' yazılı plakayı kullanmasına izin verilmeyen sürücüye 150...
Polisken evine baskın düzenlediği sosyalist öğretmenle KHK vesilesiyle dost oldu...
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı...
Manisa 5.2 büyüklüğündeki deprem tedirgin etti, vatandaş, geceyi çadırda geçirdi...
Söyleşi
Yazar Hanif Kureishi: İnsan birlikte olduğu kişiye arada bir hakaret...
Ulamış Köy Tiyatrosu oyuncuları: Sanata dokunan eller kir bırakmaz...
Nazan Kesal: Furuğ, bütün kadınların onunla birlikte kendini de koruyacağı...
Sobe 05 | Oyuncu Ezgi Çelik'e Demet Evgar anlattı: Yetenek...
Seyhan Arman Sobe’de anlattı: Biz ötekilerin de ötekisiyiz...
Aktivist-yazar Fatima Butto: Siyasetin ihtiyacı olan şey çeşitlilik, daha fazla...
Varufakis: Türk ekonomisinin problemi yabancı sermayeye bel bağlaması, ülkenin parça...
Sosyal Güvenlik
Metal iş kolunda toplu iş sözleşmesi için anlaşılamadı...
Eskişehir'de ödenmeyen ücretleri için eylem yapan metal işçileri gözaltına alındı...
Türk İş'ten vergi düzenlemesine tepki...
Koton'da bir işçi daha işten çıkarıldı: "Hakarete 'like' iş sözleşmemize...
Patronuna "Sen kimsin" dedi, tazminat alamadı...
Koton işçileri: Haksızlıkları anlatan sayfayı beğendik, tazminatsız işten atıldık...
2020 bütçesinde EYT'liler için ödenek konulmadı...
Özel Dosya
T24'ün otizm dosyası devam ediyor: Bizim yaşama hakkımızı elimizden aldılar; sadece çocuklarımızın değil, bizimkini de aldılar
Otizmli babaları anlatıyor: "Benim elim yanınca anlamıyorsunuz, ancak sizin de...
"IŞİD'e katılan Türklerin çoğu geri döndü, kalanlar 'sıradan savaşçı' olmayan...
Guantanamo modeli ya da Türkiye'de yargılama: Cezaevlerindeki IŞİD'lilere ne olacak?...
"Devlet, eğitim haklarını ihlal ettiği ve çocuklarını bakıma muhtaç hale...
38 yaşındaki otizmli Divitçioğlu: Otizmli olduğumu öğrenene kadar 17 yılı...
“Herkesin beni sevmesine gerek yok; bir tane arkadaşım olsun yeter,...
"Oğlum salonun ortasında oturdu, elinde bir çay kaşığı, 4 saat...
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