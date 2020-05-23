Erdoğan Sağlam

TARİH
23 Mayıs 2020
Ekonomik krizlerin en zararlı etkisi belirsizlik ortamı yaratmasıdır; bu elirsizlik ortamında bir de yeni vergiler getirmeyi düşünmek intihar olurDevamını Oku
TARİH
22 Mayıs 2020
Bu düzenlemeler işçi hakları açısından son derece endişe vericidirDevamını Oku
TARİH
21 Mayıs 2020
Kısıtlama neden getirildi, daha önce kararlaştırılmış kârlar dağıtılabilecek mi, istisnalar neler, 'uymama cezası' ne, 'mülkiyet hakkı'na müdahale var mı?Devamını Oku
TARİH
20 Mayıs 2020
İşsizlik Fonu hepimizin birikimi, bu kriz ne kadar önemli olduğunu gösterdi, gözümüz gibi korumalıyız…Devamını Oku
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