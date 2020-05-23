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Erdoğan Sağlam

erdogan.saglam@bdo.com.tr

TARİH

23 Mayıs 2020

'Net aktif vergisi'ni tartışmanın zamanı mı?

Ekonomik krizlerin en zararlı etkisi belirsizlik ortamı yaratmasıdır; bu elirsizlik ortamında bir de yeni vergiler getirmeyi düşünmek intihar olur

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TARİH

22 Mayıs 2020

Covid-19 sebebiyle ücretsiz izin, iş sözleşmesinin feshi, nakdî ücret desteğindeki düzenlemelerin çalışma hayatına etkileri

Bu düzenlemeler işçi hakları açısından son derece endişe vericidir

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TARİH

21 Mayıs 2020

5 soruda 'nakit kâr payı dağıtma' kısıtlamasının kapsamı, süresi, istisnaları ve tartışmalı noktaları

Kısıtlama neden getirildi, daha önce kararlaştırılmış kârlar dağıtılabilecek mi, istisnalar neler, 'uymama cezası' ne, 'mülkiyet hakkı'na müdahale var mı? 

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TARİH

20 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmazsa 'kısa çalışma ödeneği' çalışanların işsizlik maaşından düşürülecek!

İşsizlik Fonu hepimizin birikimi, bu kriz ne kadar önemli olduğunu gösterdi, gözümüz gibi korumalıyız…

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