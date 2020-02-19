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Kültür-Sanat

Kültür-Sanat

8. Halkevleri Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri "Hakikatin peşinde" temasıyla sahiplerini bulacak

Kültür-Sanat

16 yüzyıllık 'Avrat Taşı' binaların arasına sıkıştı

47 metrelik olduğu tahmin edilen sütunun sadece 11 metrelik bölümü kaldı

Kültür-Sanat

Cevdet Erek’in kişisel sergisi Bergama Stereotip, 27 Şubat'ta kapılarını açıyor

Kültür-Sanat

Başak Günak'ın 'Kuyu' performansı ilk kez Arter'de sahnelenecek

Kültür-Sanat

Türkiye en çok Avrupa Yakası'nı özledi, en sevilen dizi türü komedi

Bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre en sevilen erkek oyuncu Haluk Bilginer

Kültür-Sanat

Büyük Efes Sanat Günleri başlıyor

Kültür-Sanat

Game of Thrones'un Tormund'u, The Witcher'ın yeni sezonunda rol alacak

Kültür-Sanat

Vartolu Sadettin itiraf etti: İlk sezon biter sandım

Kültür-Sanat

Spielberg imzalı dizinin ilk fragmanı yayınlandı

Kültür-Sanat

Altın Portakal'ın programı belli oldu

Ulusal yarışmalarda toplam 860.000 TL tutarında ödül dağıtılacak

Kültür-Sanat

Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Kadir İnanır: Jülide Hanım’la kahvemizi içiyoruz, turp gibiyim

"Allah nazardan esirgesin"

Kültür-Sanat

An Vokal, 'Bu Toprakların Çok Sesli Yolculuğu' teması ile İstanbul'da konser verecek

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Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

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