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Kartal, Esenyurt ve Fatih ilçesinde hava kirliliği "sağlıksız" denebilecek seviyeye ulaştı
"Hava kirliliği 'Sağlıksız' denebilecek seviyeye ulaştı"
Uskumru, palamut ve lüfer balıklarının bilimsel isimlerinin hatalı yazıldığını belirtildi
Ölülerin hızla toprağa dönüştürüldüğü sistemin yakma gibi işlemlerden daha çevreci olduğu savunuluyor
Fransa'da havanın yeterince soğumaması kış turizmini kötü etkiledi
Belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin de yapı kayıt belgesi iptal oldu
Bilim insanları bu sıcaklıkları "inanılmaz ve anormal" olarak tanımladı
İklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu'nun dünyadan aktivistlerle söyleşi serisi devam ediyor
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