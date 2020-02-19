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Çevre

Çevre

İstanbul'un 3 ilçesi için hava kirliliği uyarısı

Kartal, Esenyurt ve Fatih ilçesinde hava kirliliği "sağlıksız" denebilecek seviyeye ulaştı

Çevre

Esenyurt, Aksaray, Kartal bölgesinde yaşayanlar dikkat

"Hava kirliliği 'Sağlıksız' denebilecek seviyeye ulaştı"

Çevre

Kanal İstanbul'un ÇED raporunda balık isimleri hatalı!

Uskumru, palamut ve lüfer balıklarının bilimsel isimlerinin hatalı yazıldığını belirtildi

Çevre

Ölümden sonra yeşil alternatif: İnsan gübreleme

Ölülerin hızla toprağa dönüştürüldüğü sistemin yakma gibi işlemlerden daha çevreci olduğu savunuluyor

Çevre

Fransa'da kayak merkezi helikopterle kar taşıdı; çevrecilerin tepkisini çekti

Fransa'da havanın yeterince soğumaması kış turizmini kötü etkiledi

Çevre

Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı

Çevre

İmar Barışı'nda 30 bin belge iptal edildi

Belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin de yapı kayıt belgesi iptal oldu

Çevre

Biyolojik çeşitliliğe ve sulak alanlara zarar verenlere uygulanacak para cezaları düzenlendi

Çevre

Dünya ısınmaya devam ediyor: Tarihin en sıcak ocak ayı yaşandı

Bilim insanları bu sıcaklıkları "inanılmaz ve anormal" olarak tanımladı

Çevre

Bodrum’a kurulmak istenen RES için ‘ÇED gerekli değildir’ ısrarına yargı engeli

Çevre

Sular altında kalacak Hasankeyf için son çıkış: "Bu tarihi yanlıştan dönün"

Çevre

15 yaşındaki iklim aktivisti David Wicker anlattı: Politikacılar iklim bilimcilerinin uyarılarına sağır gibiydi

İklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu'nun dünyadan aktivistlerle söyleşi serisi devam ediyor

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