“Meslek hastalıklarının hızlı teşhisi” için uygulanacak sistem bir yıldır hayata geçirilmedi

ILO ve Dünya Sağlık Örgütü verilerinde, bir ‘iş kazası sonucu ölüm’ karşılığında yaklaşık altı ‘meslek hastalığı sonucu ölüm’ olduğu hesaplanıyor