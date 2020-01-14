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Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik

2020 cenaze ödeneği belirlendi: Milletvekili öldüğünde 16 bin 650, BAĞ-KUR'lu öldüğünde 800 lira

Sosyal Güvenlik

Metal iş kolunda toplu iş sözleşmesi için anlaşılamadı

Sendikalar uyuşmazlık tutanağı tutarken arabulucu dönemi başladı

Sosyal Güvenlik

Eskişehir'de ödenmeyen ücretleri için eylem yapan metal işçileri gözaltına alındı

Ankara'ya yürüyüşleri jandarma tarafından engellenen işçiler oturma eylemine devam ediyor

Sosyal Güvenlik

Türk İş'ten vergi düzenlemesine tepki

"Kaynakları kullananlar kazançlarına uygun vergi ödemeli"

Sosyal Güvenlik

Koton'da bir işçi daha işten çıkarıldı: "Hakarete 'like' iş sözleşmemize aykırı"

Sosyal Güvenlik

Patronuna "Sen kimsin" dedi, tazminat alamadı

İstinaf mahkemesi, 'Sen kimsin' hitabının, işverenin otoritesini sarsıcı ve işverene karşı sataşma mahiyetinde olduğuna karar verdi

Sosyal Güvenlik

Koton işçileri: Haksızlıkları anlatan sayfayı beğendik, tazminatsız işten atıldık

Sosyal Güvenlik

2020 bütçesinde EYT'liler için ödenek konulmadı

Hazine Bakanlığı, bütçeye aşırı yük getireceği gerekçesiyle konu hakkında adım atılmasının şimdilik mümkün olmadığına karar verdi

Sosyal Güvenlik

Bakan Berat Albayrak: Emeklilikte yaşa takılanlar gündemimizde yok

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakan Selçuk da konu hakkında popülist davranamayacaklarını belirtti

Sosyal Güvenlik

45 mesleğe erken emeklilik imkânı

SGK, yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısını geçtiğimiz günlerde 45’e çıkardı

Sosyal Güvenlik

Artvin'de iş cinayeti: 300 metreden düşen iki işçi hayatını kaybetti

Hidroelektrik santralinde çalışan işçiler kablo makinesinin kendilerine çarpmasıyla dengelerini kaybederek düştüler

Sosyal Güvenlik

“Meslek hastalıklarının hızlı teşhisi” için uygulanacak sistem bir yıldır hayata geçirilmedi

ILO ve Dünya Sağlık Örgütü verilerinde, bir ‘iş kazası sonucu ölüm’ karşılığında yaklaşık altı ‘meslek hastalığı sonucu ölüm’ olduğu hesaplanıyor

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