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Sendikalar uyuşmazlık tutanağı tutarken arabulucu dönemi başladı
Ankara'ya yürüyüşleri jandarma tarafından engellenen işçiler oturma eylemine devam ediyor
"Kaynakları kullananlar kazançlarına uygun vergi ödemeli"
İstinaf mahkemesi, 'Sen kimsin' hitabının, işverenin otoritesini sarsıcı ve işverene karşı sataşma mahiyetinde olduğuna karar verdi
Hazine Bakanlığı, bütçeye aşırı yük getireceği gerekçesiyle konu hakkında adım atılmasının şimdilik mümkün olmadığına karar verdi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakan Selçuk da konu hakkında popülist davranamayacaklarını belirtti
SGK, yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısını geçtiğimiz günlerde 45’e çıkardı
Hidroelektrik santralinde çalışan işçiler kablo makinesinin kendilerine çarpmasıyla dengelerini kaybederek düştüler
ILO ve Dünya Sağlık Örgütü verilerinde, bir ‘iş kazası sonucu ölüm’ karşılığında yaklaşık altı ‘meslek hastalığı sonucu ölüm’ olduğu hesaplanıyor
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