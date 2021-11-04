Almanya’ya Göçün 60. Yılı podcast serisi Tefrika24’te

Belgesel, araştırmacı gazetecilik ve dosya haber serilerinin yer aldığı T24 ve Podbee Media ortak yapımı Tefrika24 podcast kanalı yayın hayatına Almanya’ya Göçün 60. Yılı serisi ile başladı