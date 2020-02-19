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Yaşam

İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

Yaşam

Meteoroloji'den Türkiye'nin geneli için yağış uyarısı!

"Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine girecek."

Yaşam

Hollanda kızlık zarı ameliyatlarını yasaklamaya hazırlanıyor

Hekimler bu çağrıya uymazsa 1 Haziran'dan itibaren hükümet tarafından genel bir yasak kararı yürürlüğe konacak

Yaşam

Maaşlarını alamayan öğretmenler istifa etti, veliler eylem yaptı

Yaşam

ABD'de 'Ben Tanrıyım' yazılı plakayı kullanmasına izin verilmeyen sürücüye 150 bin dolar tazminat ödenecek

Yaşam

Polisken evine baskın düzenlediği sosyalist öğretmenle KHK vesilesiyle dost oldu

Dost olan ikili birlikte KHK'lara karşı hak mücadelesi veriyor

Yaşam

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Yaşam

Manisa 5.2 büyüklüğündeki deprem tedirgin etti, vatandaş, geceyi çadırda geçirdi

Hafif hasarlı olarak belirlenen bazı evlerde ağır hasar meydana geldi

Yaşam

Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van depremlerini değerlendirdi

Yaşam

Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Yaşam

Tutuksuz yargılandığı davada aldığı cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı

Sanık, cam parçalarından dolayı vücudunda oluşan kesikler için hastaneye götürüldü

Yaşam

Kediler sizi gözleriyle öpüyor

Kediler kuyruk hareketleri, mırlamaları ve sürtünmelerinin yanı sıra gözleriyle de sevgisini gösteriyor

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