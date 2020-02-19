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"Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine girecek."
Hekimler bu çağrıya uymazsa 1 Haziran'dan itibaren hükümet tarafından genel bir yasak kararı yürürlüğe konacak
Dost olan ikili birlikte KHK'lara karşı hak mücadelesi veriyor
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