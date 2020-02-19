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Bilim / Teknoloji

Bilim / Teknoloji

SpaceX: Uzay turizmi gelecek yıl başlıyor

Uzay yolculuğunun fiyatı henüz belirlenmedi

Bilim / Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk ekibi beyaz kıtaya ulaştı

Bilim / Teknoloji

AliExpress'te Samsung ve Huawei akıllı telefonlarının sahteleri satılıyor

Söz konusu klon telefonlar, orijinallerinin beşte biri fiyatına alıcı buluyor

Bilim / Teknoloji

NASA atmosferin en uzak noktasındaki bulutların görüntüsünü paylaştı

'Gece parlayan bulutlar' yaklaşık 76-85 kilometre yükseklikte

Bilim / Teknoloji

Teknolojinin liderleri, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluştu

Konferansa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı

Bilim / Teknoloji

Barcelona ve Olimpiyatlar'ın hesapları hacklendi

OurMine isimli hacker grubu, Neymar'ın Barcelona'ya geri döneceğini yazdı

Bilim / Teknoloji

Sabah yazarından oyun oynayan insanlara hakaret: Mal ergenler ve mal yetişkinler

"Koltukta kalça büyütmeye yarayan bu cep telefonu oyunlarının bir kısmına bir de utanmadan 'e-spor' diyorlar"

Bilim / Teknoloji

Facebook kurucusu Zuckerberg: Devlet, internet alanının düzenlemesinde yer almalı

"Özellikle politik reklam konusunda daha fazla talimat ve kural olmalı"

Bilim / Teknoloji

Yapay zekalı şişme bebekler, pedofiliyi ve tecavüzü normalleştiriyor mu?

ABD'li araştırmacılar, yapay zekalı şişme bebekler konusunda uyardı

Bilim / Teknoloji

Oxford'dan 'Küresel dezenformasyon' raporu: Türkiye'nin 500 kişilik sanal birliği var

Devletler sosyal medyayı nasıl manipüle ediyor?

Bilim / Teknoloji

Gezegenlerin oluşumuna dair teoriyi 'tersine çeviren' bulgular elde edildi

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nde gezegenlerin oluşumuyla ilgili teoriyi tamamen tersine çeviren yeni bulguları açıkladı

Bilim / Teknoloji

MEB, hacker öğrenciler arıyor

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışmada ilk 3 öğrenciye 'Beyaz Şapkalı Hacker' unvarı verilecek

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