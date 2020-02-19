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Bilim / Teknoloji
Uzay yolculuğunun fiyatı henüz belirlenmedi
Söz konusu klon telefonlar, orijinallerinin beşte biri fiyatına alıcı buluyor
'Gece parlayan bulutlar' yaklaşık 76-85 kilometre yükseklikte
Konferansa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı
OurMine isimli hacker grubu, Neymar'ın Barcelona'ya geri döneceğini yazdı
"Koltukta kalça büyütmeye yarayan bu cep telefonu oyunlarının bir kısmına bir de utanmadan 'e-spor' diyorlar"
"Özellikle politik reklam konusunda daha fazla talimat ve kural olmalı"
ABD'li araştırmacılar, yapay zekalı şişme bebekler konusunda uyardı
Devletler sosyal medyayı nasıl manipüle ediyor?
Bilim insanları, Güneş Sistemi'nde gezegenlerin oluşumuyla ilgili teoriyi tamamen tersine çeviren yeni bulguları açıkladı
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışmada ilk 3 öğrenciye 'Beyaz Şapkalı Hacker' unvarı verilecek
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