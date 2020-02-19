Diğer
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere, "Yargı bir karar verdi, saygı duymak gerekir" dedi
İsmet Büyükataman, Doğu Perinçek için ağır ifadeler kullandı
Tanal, AKP’nin son bir yılda 1 milyon civarında üye kaybettiğini belirtti
Reuters'a bilgi veren iki kaynak, birçok yeni yüzün de siyasete katılacağını belirtti
Murat Yetkin'e konuşan ABD'li kaynaklar Hatay'a Patriot bataryaları kurulabileceğini söyledi
TBMM tarihinde FETÖ tehlikesine ilk işaret eden önerge gündeme bile alınmadı
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, insanların işsizlikten intihar ettiğini söyledi
AKP MYK sonrası açıklama yapan Çelik, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına değindi
Daha Fazla
Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...
"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...
Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...
Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...
Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar...
Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...
Kütüphanede porno film çektiler!...
Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...
Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...
© Tüm hakları saklıdır.