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Politika

Politika

Libya, Hafter ile siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünü askıya aldı

Politika

Erdoğan'dan Kavala yorumu: Soros'un Türkiye ayağı malum içerideydi, dün beraat ettirmeye kalktılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere, "Yargı bir karar verdi, saygı duymak gerekir" dedi

Politika

Ahmet Şık: HDP politik bir çizgi tutturamadı, temennilerle yol alması mümkün değil

Politika

MHP Genel Sekreteri: Çin'den Türkiye'ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu

İsmet Büyükataman, Doğu Perinçek için ağır ifadeler kullandı

Politika

CHP’li Tanal’dan AKP’den istifa etmek isteyenlere dilekçe örneği

Tanal, AKP’nin son bir yılda 1 milyon civarında üye kaybettiğini belirtti

Politika

Murat Yetkin yazdı: Gül'ün Babacan desteğinin zamanlama ve anlamı

Politika

AKP'den istifa eden bazı isimler Babacan'ın partisine katılacak iddiası

Reuters'a bilgi veren iki kaynak, birçok yeni yüzün de siyasete katılacağını belirtti

Politika

Murat Yetkin: ABD, YPG'ye 'Türkiye ile çatışırsanız korumayız' uyarısı yaptı

Murat Yetkin'e konuşan ABD'li kaynaklar Hatay'a Patriot bataryaları kurulabileceğini söyledi

Politika

Kılıçdaroğlu'nun 2005'te 'Gülen militan yetiştiriyor, araştırılsın' önergesini AKP reddetmiş

TBMM tarihinde FETÖ tehlikesine ilk işaret eden önerge gündeme bile alınmadı

Politika

Ölüm tehditleri aldığını açıklayan CHP'li Özkoç: Kim koruyacak bizi!

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, insanların işsizlikten intihar ettiğini söyledi

Politika

AKP Sözcüsü Çelik: Seçilmiş bir makamı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelerseniz, milli iradeyle kavga etmeye başlarsınız

AKP MYK sonrası açıklama yapan Çelik, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına değindi

Politika

Dışişleri Bakanlığı: Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmesi yarın devam edecek

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