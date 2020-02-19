T24 LogoT24 Logo

Magazin

Magazin

Ronaldo'nun sevgilisine verdiği harçlık dudak uçuklattı

Magazin

Mümessillerden 'Hekimoğlu' dizisindeki sevişme sahnesine tepki

Magazin

Ben Affleck'ten itiraf: Hayatımın en büyük pişmanlığı bu boşanma

Ünlü oyuncu Affleck, alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü

Magazin

Çağla Şıkel'den o sözlere açıklama

Magazin

İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden dağıldığını açıkladı

"Üçümüzün başka idealleri var"

Magazin

Tuvana Türkay'dan "Çekimlerde çok eğlendik" diyen rol arkadaşı Onur Tuna'ya: Eğlendik klişelerine girmeyeceğim

Magazin

Ertuğrul Özkök: Çağla Şıkel sekse ara verdiyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim

"Aşka veda tamam, sekse de veda mı?"

Magazin

Demet Akalın kesenin ağzını açtı; Alişan'ın çocuğuna beşibiryerde, dadısına tektaş

Magazin

Burcu Esmersoy: Babam tuvalete kapatıp hortumla hiç acımadan vuruyordu

Burcu Esmersoy, 18 yaşına kadar annesine 'teyze' demek zorunda kaldığını söyledi

Magazin

Payitaht Abdülhamit oyuncusu Yenişehirlioğlu: Orhan Osmanoğlu'na sarıldım; 'Ben sizi değil Abdülhamid Han'ı kokluyorum' dedim

Magazin

Hürriyet yazarı: Aleyna Tilki’den umudumu kestim

"Neresinden tutsan elinde kalıyor"

Magazin

Aslıhan Turan o sözleri yalanladı

Arda Turan'ın eşi, medyada çıkan haberlerin doğru olmadığını dile getirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar...

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24