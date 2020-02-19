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Sağlık

Sağlık

Covid-19: Koronavirüse rağmen Çinli turistler için en popüler ülke olan Tayland, sınırlarını neden kapatmıyor?

Tayland Çinli turistleri daha çok çekmeye çalışıyor

Sağlık

Bitkisel süt içenlerin sayısı neden artıyor, hangi sütü tercih etmeli?

Protein içeriği bakımından hayvan sütü ile yarışabilecek durumda olan sadece soya sütü denebilir

Sağlık

Kısa Dalga'dan 'Koronavirüs güncesi'

Sağlık

Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen kedisini terk etmemek için Vuhan’da kaldı, ülkesi Kanada'ya dönmedi

Sağlık

Bakan Pakdemirli açıkladı: 81 ilde 6 gün boyunca gıda denetimleri başladı

Sağlık

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: ‘Korona’ya sirke mi, tuzlu su mu?

Müftüoğlu, Google'a karşı uyardı: Trafik kurallarının sıfır olduğu polissiz bir otoyol

Sağlık

Koronavirüs hakkında 5 önemli bilgi

Çin'den gelen son açıklamalar koronavirüs vakalarındaki artış hızının azaldığı yönünde

Sağlık

Koronavirüs: Çin, yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı

Bugün yapılan açıklamada, 2009 yeni vakanın tespit edildiği ve koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle ülke genelinde 142 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi

Sağlık

Çin’de yeni tip Koronavirüs'e karşı 3 ilacın testleri sürüyor

Sağlık

Bilim insanlarından 'ağzınızın tadını yerine getirecek' haber: Düşük libidoya tatlı çözüm

Sağlık

Afrika'da ilk Koronavirüs vakası onaylandı

Mısırlı yetkililer, virüse karşı Birleşmiş Milletler ile ortak önlemler alındığı belirtti

Sağlık

Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da yaşananlar: 'Büyükbabam ölmeden üç saat önce hastaneye yatırılabildi'

Çin'de koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde ilk günlerde hastaneler, hızla yayılan virüsle mücadele etmekte çok zorlanmıştı

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