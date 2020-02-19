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Çin'den gelen son açıklamalar koronavirüs vakalarındaki artış hızının azaldığı yönünde
Bugün yapılan açıklamada, 2009 yeni vakanın tespit edildiği ve koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle ülke genelinde 142 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi
Mısırlı yetkililer, virüse karşı Birleşmiş Milletler ile ortak önlemler alındığı belirtti
Çin'de koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde ilk günlerde hastaneler, hızla yayılan virüsle mücadele etmekte çok zorlanmıştı
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