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Eğitim

Eğitim

Hacettepe'de 665 bin liralık yazılım çöktü, öğrenciler ders seçimi yapamadı

Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı 15 Temmuz'u 'cihat' olarak gösterdi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün “Kırk Kavram” projesinde 'cihat' anlatıldı

Eğitim

Sözcü yazarı Yılmaz: İTÜ ‘öğrenci kantini’  açamıyor ama en az 800 milyon TL açığı olan Doğa Koleji'ni kurtarmaya soyunabiliyor

"247 yıllık İTÜ'nün kolonları çatlamamalı-ydı"

Eğitim

Hakkâri'de eğitime kar engeli

Bugün öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildi

Eğitim

Matematikte dünya şampiyonu olan 10 yaşındaki Elanur, başarısının sırrını açıkladı

Eğitim

Uluslararası düşünce kuruluşu ARWU'nun listesine Türkiye'den yalnızca 1 üniversite girebildi

Eğitim

Elazığ'da okulların açılış tarihi yine ertelendi

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit edilen 80 okul için yıkım kararı alınmıştı

Eğitim

Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil!

Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak

Eğitim

İmam hatip liseleri boş kaldı, Anadolu liselerinde laboratuvarlar bile sınıfa dönüştürüldü

Eğitim

İmam hatipler öğrenci arıyor, Anadolu liseleri laboratuvarları sınıfa dönüştürdü

Eğitim

Samsun’un 9 ilçesinde bazı okullarda taşımalı eğitime bir günlük ara

İl genelindeki hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak

Eğitim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları açıklandı

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