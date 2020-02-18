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Eğitim
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün “Kırk Kavram” projesinde 'cihat' anlatıldı
"247 yıllık İTÜ'nün kolonları çatlamamalı-ydı"
Bugün öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildi
6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit edilen 80 okul için yıkım kararı alınmıştı
Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak
İl genelindeki hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak
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