Ayfer Feriha Nujen

TARİH
05 Temmuz 2020
Cioran, yaşam denen trajediyi öyle derin ve içten ele alır ki, Genç Werter'in Acıları suyun yüzünde gülünç bir mesele olarak kalır. İnsanın kendini zamanın dışına çıkarma isteğini haklı kılabilmesi için gerçekten kale alınabilir derecede ciddi bir mazerete ihtiyacı vardır...Devamını Oku
TARİH
28 Haziran 2020
Söz uçar yazı kalır. Belki de tarihi devamlı kılan şeyin ölmez bir hafıza olduğu gerçeğini Onnik Efendi'nin tuttuğu günlüğü bir parça olsa da kanıtlamış olurDevamını Oku
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