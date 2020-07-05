Ayfer Feriha Nujen

Cioran, yaşam denen trajediyi öyle derin ve içten ele alır ki, Genç Werter'in Acıları suyun yüzünde gülünç bir mesele olarak kalır. İnsanın kendini zamanın dışına çıkarma isteğini haklı kılabilmesi için gerçekten kale alınabilir derecede ciddi bir mazerete ihtiyacı vardır...