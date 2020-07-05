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T24 Haftalık Yazarı

Ayfer Feriha Nujen

a.ferihanujen@gmail.com

TARİH

05 Temmuz 2020

Mutsuz ve çok akıllı bir pesimist: Cioran, Zamana Düşüş

Cioran, yaşam denen trajediyi öyle derin ve içten ele alır ki, Genç Werter'in Acıları suyun yüzünde gülünç bir mesele olarak kalır. İnsanın kendini zamanın dışına çıkarma isteğini haklı kılabilmesi için gerçekten kale alınabilir derecede ciddi bir mazerete ihtiyacı vardır...

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TARİH

28 Haziran 2020

Saba makamından hüzzama geçen bir kitap: Ausgang

Söz uçar yazı kalır. Belki de tarihi devamlı kılan şeyin ölmez bir hafıza olduğu gerçeğini Onnik Efendi'nin tuttuğu günlüğü bir parça olsa da kanıtlamış olur

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